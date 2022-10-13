台積電真成國家保命符？「世界離不開它」全因這3大優勢 外媒：台灣最後一張王牌

【撰文・翁申霖 整理】

近來地緣政治風險提升，中共軍方動作頻頻，台海局勢成了國際關注的焦點。台積電(2330)創辦人張忠謀日前接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)「60 Minutes」節目訪問時提到，一旦發生戰爭，「台積電會被摧毀，一切都會被摧毀。」而外媒也刊登專文，詳述了台積電之於全世界的重要性，甚至直指張忠謀獨特的重要地位，稱他為「民族英雄」。

「護國神山」台積電對於台灣經濟有何重要性？以去(2021)年為例，台積電合併營收達1.58兆元，占國內GDP逾7％，可見其舉足輕重的地位，不僅台灣，台積電也在全世界占有相當重要的一席之地；對此，荷蘭鹿特丹商報（NRC）找了台積電工程師及專家來一探究竟，以「為何全球都需要台灣晶片」（Waarom de hele wereld rekent op chips uit Taiwan）為題，揭露了「護國神山」這麼神的背後因素。

荷蘭鹿特丹商報（NRC）分析台積電的成功關鍵，直指3點原因。今周刊/提供

報導中提到，台積電在全世界的主要客戶中包含了索尼（Sony）、蘋果（Apple）、輝達（Nvidia） 等大廠，甚至供應全球一半以上的晶片，以及90％的最先進製程晶片。台積電之所以享有如此成就及影響力，其中一項原因在於「極度保護機密」，一名台積電前研究員向NRC透露，台積電非常保護客戶機密，甚至連內部不允許共享客戶訊息。

為了防止公司的極機密資料外洩，攸關國防安危，公司內部的保密措施相當嚴格，舉例來說，負責超微半導體（AMD）的工程師，是絕對不會知道有關Nvidia的事情，「我不知道其他部門在做些什麼，台積電對此有非常嚴格的規定，且針對相關數據也非常敏感。」

第二項成功因素在於「嚴格的自我要求」，被總統蔡英文稱作「台灣矽盾」的台積電，帶有相當嚴格和特殊的企業文化，報導中提及，不僅員工無法攜帶任何有鏡頭的設備進入廠區，防止機密外洩，連研發部門的工作量也相當繁重，台積電必須一直將技術實力與進步保持在業界領先。

有內部員工戲稱，「只要看到提著強制性透明塑膠袋在竹科進出的人，就知道是台積電的員工。」

第三，台積電的「豐厚待遇」是留住人才的關鍵，有一具名Jon Yu的前工程師說，「每年約可獲得8萬（約255萬元新台幣）至9萬美元（約287萬元新台幣）的待遇，甚至還有豐厚獎金；相同職位在其他公司只能拿到4萬美元（約127萬元新台幣）左右的待遇」。Jon Yu補充，「對台灣人而言，台積電幾乎是日常可見的新聞，孩子若能進到在台積電上班，在台積電工作如同替國家服務，父母也會備感驕傲。」

然而，優渥的待遇是必須付出代價的，有位工程師坦言大部分時間幾乎都在加班，犧牲社交生活，他透露如果更有野心的人，會選擇去中國。尤其台積電工程師「含金量」很高，中國挖角開出的薪水高出台積電5～7倍；不過，該工程師因家人朋友都在台灣，直言不考慮從台灣轉赴中國發展。

報導中提及，創辦人張忠謀足以稱作是台灣的「民族英雄（Nationale Held）」，甚至台積電可能成為美國協防台灣的最後一張王牌。

本文授權自今周刊，原文見此。

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