1元客戶和VIP都要認真對待！百年上海商銀遵創辦人理念 財富管理祭出「舒適」秘密武器

【撰文・林韋伶】

上海商業銀行於民國4年成立，創辦人陳光甫在創立這家銀行立下承諾，「設立銀行就是要服務社會、服務大衆，民眾只要有1塊錢就可以開戶」；因此，對上海商銀來說，不管是一般人或有錢人，都是積極服務的對象。

「在民國4年的中國，銀行在一般民眾的心中是個很高級的地方，但上海商銀把自己訂位在要讓所有普羅大衆都可以來使用服務，一直秉持『處處爲您著想』的理念，這句話我們內部常常在講，早上開會時總經理才又交代大家一次。」上海商銀客戶金融事業部資深協理仲向榮這樣說明深植在內部的企業文化。

「先照顧客戶關係、才做銷售」 上海商銀獲客戶信任

相較起多數銀行以業績為導向，上海商銀相信「先照顧客戶關係、才做銷售」，因為只要有照顧到客人需求，業績自然會找上門，因此上海商銀員工在面對客戶時，第一個想到的不是要從客戶身上拿到多少業績，而是怎麼幫助照顧到客戶的需求？也因為貫徹這樣的理念，在今年《今周刊》舉辦的「財富管理銀行暨證券評鑑」中，上海商銀拿下「最佳客戶信任獎」第一名。

自台灣開放OBU（國際金融業務分行）帳戶起，上海商銀就是業界前幾個拿到執照的銀行，幫助許多企業主到國外去發展大大小小的事業。如今經過幾十年的累積，現在是這些台商衣錦還鄉的時刻，趁著政府推出境外資金專法、鼓勵台商資金回流，讓並非大型行庫的上海商銀繳出亮眼成績，申請資金匯回的件數占整體繳出件數的14%、金額占比則達8%。

力邀國稅局說明回台專法 上海商銀耕耘台商資金回台有成

事實上，有大筆資金想匯回台灣的台商，當然是各家業者競相爭取的對象，上海商銀也費了好一番功夫才讓客戶決定將重責大任交付給他們。

「爲了這個專法，我們開了很多次的說明會，包含邀請國稅局的局長與會說明，因為很多時候客戶聽過會計師、律師、銀行的說法，但就是沒找國稅局驗證過，其實什麼可以做、什麼不能做，聽國稅局講是最準的。」仲向榮這樣分析。

上海商銀台商資金回台專法說明會吸引大批客戶參與。圖擷自上海商業銀行 臉書

尤其，初期時台商對於政府開的這道門還半信半疑，擔心看似提出優惠，但實質上另有陷阱，尤其一開始與國稅局直接溝通，許多客戶連提問都有些猶豫，擔心可能原有灰色空間的議題，在浮上檯面後會變得非黑即白，直到多次溝通後，才漸漸消除台商這塊擔憂。

獨家頂級Villa成秘密武器 上海商銀靠1+1+n收攏高資產客戶的心

至於在耕耘高資產客戶的部分，相較於其他同業多為成立專職的高資產財管部門，上海商銀採的是1+1+n的策略，讓客戶可以由原來照顧他的理專繼續負責，這是第一個1，第二個1則是由財富管理團隊派出一位有經驗、精通企金與外匯等領域的理財規劃師（financial planner），一同加入設計出一套理財規劃。最後一個n則是視客戶需求，安排外部的會計師、律師等專業人士配合。

仲向榮驕傲地說：「有客戶跟我分享，過去配合了這麼多家銀行，沒看過像我們銀行做這麼深入而且這麼專業的。」

有趣的是，上海商銀吸引高資產客戶還有一項祕密武器，那就是坐落在仁愛路的頂級財管專屬Villa。由知名建築師姚仁喜設計的Villa，備有廚房、餐桌區、沙發區，還有數間小會議室，讓客戶在做財富管理規劃時就像在家一樣舒適。該棟Villa還有從地下停車場直達的專屬電梯，非常重視客戶的隱私。

展望未來上海商銀在財富管理業務的發展方向，仲向榮分析將除了向上發展走高資產客戶路線，向下發展的普惠金融也是近幾年的發展重點，希望用數位自動化來照顧這些客人，目前已經在智能理財與行動投保下足功夫，很快就會有殺手級服務推出。

本文授權自今周刊，原文見此。

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