美中晶片戰 台灣恐是最慘地緣政治受害者！謝金河：半導體成今年資本市場慘業

【撰文‧謝金河】

國ＣＢＳ在《60分鐘》的節目裡，深入專訪高齡逾九旬的台積電前董事長張忠謀，主持人LESLEY STAHL提問，並與張創辦人有一番精采對話，這背後也揭開了新一輪凶險萬狀的晶片戰爭序幕。

LESLEY STAHL問張忠謀，台灣人認為半導體產業是矽盾，可以保護台灣免於中國攻擊？張忠謀回答：台積電提供全球許多國家晶片，假如有人（指習近平）的首要目標是為了經濟福祉，或許就會克制自己不動武。主持人又追問，如果這個人首要目標是在一個中國下，將台積電收歸國有，又會如何？張忠謀說：假如發生戰爭，一切都將毀滅。張忠謀創辦人簡單幾句話說明了半導體產業在地緣政治中的角色。

10月以來，半導體產業再度進入地緣政治的深水區，繼8月的《晶片法案》之後，10月7日，美國政府又新增31家中國企業到「未經核實清單（UVL）中，表示美國業者若要出口設備給列入清單上的公司，會遇上重重阻礙與限制。若經查核轉列實體清單，限制會更可怕，台灣非常關注的長江存儲、北方華創都在名單中。

半導體產業之所以被稱為「矽盾」，是因為晶片牽動著先進武器、飛機、火箭、航母的發展，不但是產業的重中之重，更是先進科技的重要軍備。這次俄烏爆發戰爭，美國立刻展開封鎖俄羅斯晶片。過去大家不斷研發半導體新製程，奈米級也愈來愈低，本來這是商業技術的推進，現在進入「戰爭有可能」的地緣政治最前線，半導體也成了地緣政治最敏感的產業。

今年8月9日美國祭出《晶片法案》，總額度在2800億美元，除了以527億美元獎勵在美國製造晶片的企業，240億美元獎勵租稅，美國還加編2000億美元預算，重點投資AI、機器人及量子科學等先進製程晶片。這當中有兩項禁令直接衝著中國而來，一是接受晶片補貼的企業，10年之內不得到中國投資；二是對中國的限制，從十四奈米以下到二八奈米成熟製程皆被涵蓋在內，接下來是醞釀籌組一個包含美國、日本、韓國及台灣的晶片四方聯盟，這令韓國陷入騎虎難下的兩難抉擇。

接下來是美國對國內企業設限，從設備廠科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）到應用材料，然後是EDA的益華電腦（CADENCE）、新思科技（SYNOPSYS）及西門子，到GPU及AI晶片的超微半導體（AMD）及輝達（NVIDIA），這一拳接一拳打出，也讓整個半導體產業股價重挫，市場風聲鶴唳。彭博甚至報導，指一旦戰爭爆發，美國在最壞情況下不排除派出專機，接走台積電的工程師，市場繪聲繪影，更加大半導體在地緣政治的風險估值。

面對美國一連串祭出重拳，英國《金融時報》引述中國華興資本董事總經理吳思浩說法，指一連串打擊手段，可能把中國企業打回「石器時代」，也將連帶波及半導體產業，在全球科技引發海嘯級衝擊。

為了嚇阻戰爭，美國加大力度對中國展開「晶片封鎖」，這已是2022年最直接的一場「慘業革命」，在通膨肆虐，聯準會頻頻升息的壓力下，全球股市紛紛仆倒在地，而美國對中國全面晶片封鎖，又讓半導體產業成為全球資本市場的「慘業」。

今年前三季，道瓊指數下跌20.95％，標普五百跌24.77％，那斯達克跌32.4％，生技股跌20.3％，但費城半導體指數前三季跌41.55％，成了重災區，10月美國加重制裁中國，費城半導體再跌到2247.56點，今年以來重挫43.04％，如果從最高點起算，跌幅高達44.75％。這其中被捲入地緣政治最敏感的，像是輝達今年股價慘跌61.2％，如果從最高的346.74美元起算，跌到114.08美元，市值從8675.64億美元跌到2838.8億美元，跌幅超過67％，跟著輝達一起往下沉的還有超微半導體，股價從近一年高點164.46美元，跌到56.3，跌幅65.8％，全球最具代表性的設備廠艾司摩爾（ASML）近一年股價也重跌53.2％。

長期在半導體產業扮演舉足輕重地位的三家公司，台積電在美國ADR從145美元跌到67.01美元，最大跌幅53.79％，今年來股價也下跌44.3％，在台灣的台積電從688元跌到416.5元，也跌掉39.46％。最令人感到不可思議的是英特爾，過去英特爾是全球半導體產業領航者，這兩年股價從69.39美元跌到25.65美元，市值居然只剩1056億美元，已經被高通、德州儀器追了過去。而在這次晶片戰爭中，選邊站很困難的韓國三星、SK海力士股價雙雙都下跌46％以上。

對半導體產業來說，美國對中國展開全面封鎖，這會是一個新殺戮時代，過去中國以舉國之力發展半導體，雖然在先進製程一直卡在設備，但成熟製程已經有很大突破，另外，台灣的IC設計產業，過去主要市場在中國，去年IC設計的產值有一半是從中國貢獻，這回美國鎖住中國咽喉，台灣可能受到波及最大。

台股去年大漲到18619點，這是半導體產業推波助瀾下的成果，台積電之前漲到688元，市場都上看千元，如今面臨400元保衛戰，台股今年的跌勢也加重，聯電在美國ADR跌56.23％，最慘的是力積電上市以來重挫71％，世界先進今年跌64.7％，最大的手機晶片廠之一聯發科，股價從1215元跌到533元，跌了56.1％，比高通掉更重。

很多市場在中國的IC設計企業，像祥碩跌了74.7％，譜瑞大跌74.38％，愛普跌71.4％，力智從1015元狠狠跌到213元，跌了79％才止跌，這一場晶片戰爭，台灣可能是最慘的地緣政治受害者。

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