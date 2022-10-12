耗時11年將完工「陶朱隱園」有多猛？門前有小溪、狂種2萬棵樹 還要復育螢火蟲

【撰文‧梁任瑋】

從人到建物，永遠引起話題的威京集團主席沈慶京，和他這幾年最重視的作品——位於信義計畫區的建案「陶朱隱園」，同樣備受外界矚目。

正當外界急於打探這棟已蓋了11年，號稱全台最貴藝術建築的銷售率、成交價之際，陶朱隱園更不為人知的是，在寸土寸金的黃金地段上，試圖營造一座面積將近兩千多坪、符合生物多樣性的庭園。

全球首棟旋轉建築 獲選CNN九大城市新地標

隔離外界的紛擾，其實走進陶朱隱園，立刻能感受一如案名所示、大隱於市的氛圍，高低錯落的綠樹植栽，環繞著矗立在中央的雙螺旋型結構建築，裡頭有大瀑布、林蔭步道、花草滿田，蝴蝶與青蛙藏身其中，生機盎然。

「我本來只想種樹吸碳兼顧美化，沒想到一路做下去，打造一個與環境共生的庭園設計，最後付出的代價如此之高。」沈慶京指出，陶朱隱園的基地面積2468坪，為了增加綠覆率，當初沒有接受世界級建築師的提案，反而力排眾議採用法國生態建築師Vincent Callebaut的設計，造出兼融西方科學的「DNA雙螺旋型結構」，同時傳承東方的太極精神，每一層樓向上旋轉四・五度，全棟共旋轉90度的結構力學與美學，成為全球第一棟首創旋轉藝術的住宅。

「旋轉建築可使綠化量增三倍。」當初沈慶京被這句話吸引，立刻拍板執行，但沒想到，後頭的工期和成本也多了3倍，所換來的是讓每層樓向上旋轉4.5度所創造出的大露台，可以種植7棵3米高以上的喬木，每年吸收二氧化碳量高達130噸，對於淨化空氣品質產生極大效益，也因此，陶朱隱園在2016年獲CNN票選為全球九大城市新地標，且為唯一住宅項目。

11年前改造亞太會館時的起心動念，造就今日的陶朱隱園，而其中所有雕琢的用心及細節，更與當前全球重視的永續環保，不謀而合。

首先，從聯合國最關心的指標——碳排放和碳足跡來看，沈慶京表示，陶朱隱園採特殊結構及高強度鋼材、隔震設計，建築壽命長達千年，可減少日後拆掉重建產生逾10倍的碳足跡外，綠建材使用率達45％以上，更符合未來趨勢。

陶朱隱園是台北市中心住宅唯一具備芬多精的生態環境，以大水瀑蒸騰飄飛的水氣，與樹木氣味結合，所產生的負離子，不僅促進健康，盛夏時節水瀑區的溫度，與同時段的戶外相比，約降了8至9度。3年來，在環境中已逐漸看見生態復育的成果，以自然原石堆砌的水瀑，共存療癒的蕨類及苔癬，所營造出來的芬多精生態，吸引台灣藍鵲、罕見的八色鳥駐足。

目睹氣候變遷最嚴重災害 打造生態建築

然而，在繁華、喧囂的信義計畫區造林，自創一個生態庭園，坦白說，這條路並不好走。為了達到「適地適木」的要求，早在3年前，沈慶京就聘請樹木醫生選擇適合本地生長環境的樹種、根性，搭配微氣候分析、健康診斷，進行土壤改良。

「我等於把野外的東西搬進來，但又要配合這邊的土壤，若不適合又要換土，移植過程很多辛酸不為人知。」沈慶京說，為了增加吸碳量，特地挑選多種吸碳量較好的喬木栽種。

但吹毛求疵的他強調，吸碳抗暖化只是基本條件，樹木更必須同時符合生態、自然、高雅、秀美這四個標準，「有的樹種了之後長得不太好，才發現是受到建築物日照方向影響，這時就要換樹；甚至有的樹已達到一定樹齡，吸碳量會愈來愈少，我們要事先做好功課評估，否則更換工程浩大。」

談起為何執著生態建築？沈慶京說，自二○○四年目睹南亞大海嘯的重大傷亡，即深知氣候變遷嚴重程度，恐遠勝於各研究機構的調查。從那時起，他開始思肘如何強化建築的壽命，甚至能維持千年以上，因此在陶朱隱園種了多達二・三萬棵樹，從認識、理解到兼顧日後維護保養，儘管這其中的眉眉角角讓他吃足苦頭，但背後更深層的意義是他認為，「若能在台灣做出成果，能夠帶動到全世界，雖這條路不好走，也並非一個集團之力就可成，然而，只要方向是正確的，我就該走在前面。」讓這棟建築打破一般開發商快速獲利模式，就是「走在一條漫長且孤獨的路」。

另一方面，陶朱隱園針對各個年齡層，規畫超過20處獨立使用的公設空間，雖然數量多，但共同點都是採自然生態的設計。例如有種植小朋友可安全攀爬的大樹，大門前未來將規畫一條讓小朋友嬉戲、抓魚的小溪；也有供青少年舉辦小型演唱會的生態會所；中年人在中庭、頂樓及游泳池畔，辦派對的獨立空間；老年人在涼亭泡茶、五葉松平台運動，以及水瀑區納涼散步。

來自童年時光的靈感 把大自然迎入公設空間

反問沈慶京，設計這些公設空間的想法從何而來？他說，很多都與童年時光有關。「小時候物資缺乏，夏天想游泳就到河面寬廣、不用買門票就可進場的淡水河戲水，要不然就是玩螞蟻、爬樹、到溪邊抓魚，自己去找樂趣。」這些深刻的兒時記憶，成為他在規畫陶朱隱園時的靈感來源，「現在的孩子很可憐，成天都在玩3C，我希望陶朱隱園讓住戶的孩子，不必跑到郊外就可以接觸大自然。」

沈慶京甚至突發奇想，要在陶朱隱園復育螢火蟲，讓日理萬機的住戶真正感受到將自然融入生活的住宅，「但螢火蟲對棲息地非常敏感，必須在乾淨的水源與植物、無光害的環境下，才會生存。如何打造出螢火蟲的家，就考驗我們團隊的智慧。」

中華工程行銷客服處協理程安慈說，有別於多數建案，僅止於一戶種一棵樹或陽台局部植栽，陶朱隱園則因旋轉造型，造就戶戶都有向上無限延伸、超過50坪的空中花園，而且已預留位置，搭配固定樹木的技術，並提供不鏽鋼槽體，確保樹木種植後的安全、防水、防竄根，打造良好的養生環境。

台灣綠領協會理事長陳重仁指出，建築文明發展至今，開始思考人類與自然的新秩序，減少人為對自然的破壞，並以己身之力回饋地球。再加上這幾年，因地球暖化的天災人禍不斷發生，各國政府都有減少碳排放的壓力，建築業界也開始產生自覺，除了有效運用能源、減少碳排放外，也不約而同發展出在建築物基地、本體上，種植大樹的建築作品。

陶朱隱園在台北市最精華的信義計畫區，示範了一個結合生態、庭園與藝術的建築新概念。沈慶京以三倍工期及三倍造價，打造出垂直森林藝術住宅，推動高樓層每層種植喬木，吸碳抗暖化。他更希望高樓層種樹的生態建築，能繼續在世界各個角落萌芽，一起對抗氣候變遷。

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