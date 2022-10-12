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私立大學國際排行碾壓清交成 學者曝大學衝高分數有「門路」

美中晶片戰沒有回頭路 謝金河：不只台積電 台灣受到衝擊會最大！

聯合新聞網／ 今周刊
謝金河表示晶片戰爭已經沒有回頭路，台灣受到的衝擊會最大。聯合報系資料照
謝金河表示晶片戰爭已經沒有回頭路，台灣受到的衝擊會最大。聯合報系資料照

【撰文・謝金河】

財信傳媒董事長謝金河今（11）日晚間在臉書發文指出，台積電上半年業績頗佳，股價卻擋不住跌勢，最大關鍵在美中晶片戰爭已經朝著「往死裏打」的絕境。

英國金融時報甚至形容，美國要把中國的晶片產業「打回石器時代」。

他也提醒，台灣半導體產業還有一個沈重問題，就是IC設計產業都以中國市場為出海口，且營收逾50億元的業者中，中國市場逾50%，中國市場佔比達八成的就有六家。

謝金河警告，過去美國列出實體清單，台灣企業還可以游走灰色地帶，「現在漏洞被堵死，未來營運可能面臨沈重考驗」。

以下是謝金河晚間的臉書全文：

晶片戰爭已沒有回頭路，台灣受到衝擊會最大！

張忠謀先生接受美國哥倫比亞廣播（CBS）資深主持人Lesley Stahl專訪，特別提到晶片矽盾的説法，他強調：如果經濟福祉是「那個人」首要之務，他們會避免攻擊，如果是那個人優先要務是入侵台灣，一切都會毀滅！

這一席話出來，重創台積電的股價，單日跳空大跌36.5元，台股也重挫596.25。

張忠謀：如果經濟福祉是「那個人」首要之務，他們會避免攻擊

這一年來，台股大漲因台積電而起，台積電漲到688元，指數也拉升至，18619.63，這回台積電寫下401元最低價，台股也面臨13000點的挑戰。

儘管今年前三季台積電營收1.638兆，比去年同期成長42.6%，上半年Eps16.96元，台積電的業績仍抵擋不住跌勢，最大關鍵在美中晶片戰爭已經朝著「往死裏打」的絕境。

從今年8月9日的晶片法案，到晶片四方聯盟，再到EDA設限，及針對Nvidia及AMD的AI晶片及GPU管制，美國對中國的封鎖從點到面，這次全面圍堵，這當中有三項重點，1，禁止高階晶片出售中國，2，禁止相關技術流入中國，3，禁止美國人（含持有美國護照的中國人）為中國半導體產業工作。

這等於是把產品，技術，人才一起打，因此，英國倫敦金融時報形容美國要把中國「打回石器時代」。

「台灣還有一個沈重的問題」

這一招殺手鐧，反手也會讓美國半導體產業受害，SOX指數重挫44.75%，Nvidid重挫67%，AMD跌64%，台積電Adr也重挫53.95%，台灣的台積電當然無力抵抗這個殺戮。

接下來台灣還有一個沈重的問題，台灣的IC設計產業都是以中國市場為出海口，營收逾50億元的公司，中國市場逾50%，其中，中國市場占8成的有6家。

過去美國列出實體清單，台灣的企業還可以游走灰色地帶，現在漏洞被堵死，未來營運可能面臨沈重考驗。今天有不少開盤就跌停的公司，未來恐怕壓力重重！

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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