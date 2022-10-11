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誇張定存77年後才能領？4400萬放銀行還沒生利息「餘額先變0」 她怒抓4詭異行徑

聯合新聞網／ 今周刊
中國大陸一名女子將1,000萬人民幣（約新台幣4470萬）放進銀行定存，卻突被告知要等到2099年才能領。示意圖／ingimage
中國大陸一名女子將1,000萬人民幣（約新台幣4470萬）放進銀行定存，卻突被告知要等到2099年才能領。示意圖／ingimage

【撰文・林依榕 整理】

全球通膨來襲、熊市惡夢壟罩，加上部分銀行宣布調高存款利率，不少人因此選擇積蓄放入銀行定存。不過中國卻發生一起離譜事件，一名女子將1,000萬元人民幣（約新台幣4,470萬元）放進銀行定存，幾天後竟發現帳戶餘額瞬間「化整為0」，詢問銀行卻得到要2099年才能動用存款，而過程中銀行也不斷閃避回答諸多詭異行徑，讓她氣炸不排除提告。

綜合陸媒報導，這起離譜事件發生在浙江寧波，一名高姓女子聽朋友告知吉林銀行大連分行的存款利率較高，便將1,000萬元人民幣（約新台幣4,470萬元）辦理定存。

幾天後，當她查詢帳戶餘額竟變成0，打給行員卻得到存款被辦理了「質押貸款」，而且還是長期質押，期限是2099年12月31日，遠遠超出了銀行規定的期限。而行員僅告知，存款沒有到規定期限無法解凍，也沒有辦法提款，讓她瞬間氣炸。

行員解釋，在她放定存3天後，銀行就收到了公證處通知，指出高女簽了「質押委託保證書」，只要有這項保證書，銀行就可以進行放貸且無須存款當事人到場確認、同意。

而銀行便將這筆被當成質押的存款，放貸給某間房地產公司並做公證，讓該房產公司辦了997萬元人民幣（約新台幣4,457萬元）的貸款，如果房產公司無法償還貸款，就會挪用高女存款來償還。

高女聽完感到相當不可思議，第一她沒有簽過任何「質押委託保證書」，也沒有做過公證，更不認識這間房產公司，但銀行在這一連串質押、放貸事件中，完全沒有打過一通電話給她確認此事。而她事後要求銀行出示那份「質押委託保證書」，行員卻不斷推拖也拒絕告知是哪個公證處進行公證。

隨後高女也見到了辦理貸款的房產負責人，但對方也感到十分莫名，表示當初是收到銀行通知才會去辦貸款，而且沒有簽「質押委託保證書」，不過房產負責人承諾會將這筆貸款還給高女。

她感到無奈之餘透露已經報警，要透過法律途徑維護自身權益，中國銀行監督委員會大連監管局說明，銀行可能已經有將「儲戶的個人存款違規貸給他人做質押擔保」的違法情形，查證屬實就會進行處罰。

本文授權自今周刊，原文見此

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