錢省下來當醫療費決不買保險 過來人曝「恐怖開銷」：這3張保單能轉嫁負擔

【撰文・翁申霖】

媒體人陳文茜日前在臉書發文，指稱因中風倒下的袁惟仁「走了」，引發外界譁然，幸經過查證為誤傳，事後陳文茜也修改內容致歉，表示是半夜吃了安眠藥才寫錯內容，證實是虛驚一場。

但此事又讓大眾關切起袁惟仁近況，人稱「小胖老師」的袁惟仁從凡人二重唱出道，得過兩次金曲獎，單飛後轉型為音樂製作人，音樂生涯更上層樓，作品「征服」、「離開我」、「夢一場」都傳唱一時。

不過他紅遍兩岸三地，2018年在上海因腦溢血倒下，與死神拔河62天後，被送回台北榮總加護病房治療，後返台東老家療養，期間全靠星友每月匯4萬元當看護費和營養金。

袁惟仁是否投保相關健康保險不可得知，但名人案例的確給我們省思，如果單靠儲蓄，能夠應付突如其來的醫療支出嗎？

人的一生免不了經歷生老病死，有些人會透過買保險防範於未然，畢竟生一場大病，算下來的醫療費相當可觀，甚至可能難以負擔，有保險金的支持方得以度過難關；然而，也有人選擇以「儲蓄」的方式準備日後的醫療費，拒絕購買保險，只是對於未來的支出，是否真的夠用？有過來人就分享自己的慘痛經歷，希望大家能審慎思考資產配置，即使未來有不可預測的未爆彈，在資金充足下也就不必害怕。

有網友在臉書社團「存錢公社」上分享自己親姐的理財方式，姐姐對於保險看法偏向負面，結婚時聽取理專建議不買保險，「認為有團險的意外險就足夠」，因此堅決不買保險，並將錢存到另一個銀行戶頭定存，若有醫療需求就從這個銀行帳戶提取，經過20多年約累積100多萬元。

對於存到百萬元這個數字，該網友的姐夫認為，「如果當初買醫療保險就沒這個錢了」，姐姐也同意有團險的意外險就足夠，否則遇到時常拒賠的保險公司「真的就虧大了」。

這篇貼文曝光立刻引發熱議，不少人一致認為，保險規劃絕對必要，否則一旦發生不可預測的重大事故，100萬元的存款其實很快就會燒光。有網友用親身經歷作為血淋淋的參考，自己的家人罹癌，持續兩年要每3周到醫院治療一次，每次需花費15萬元治療費。該網友感嘆道，所幸當初有規劃醫療險、實支實付等，1年保費約3萬元，現在至少有保險可以轉嫁全部醫療費用，減輕家人許多經濟負擔。

根據「好險網」指出，以治療負擔驚人的癌症為例，除了防癌險之外，還有重大疾病險、重大傷病險2張保單可轉嫁負擔，這2保單都是一次給付保險金，在罹癌初期就能有一大筆錢可供患者調度選擇治療方式。

購買保險最大的優勢是「可以利用少少的錢轉嫁重大風險」，並能保障醫療險、意外險、雙實支實付、癌症、重大疾病或傷病、失能或長照險等。上述經驗也讓該網友很有感，「保障做好，真的不小心有個萬一，至少不會拖累家裡。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

退休後三套提領劇本，試算錢越花越少？不多不少？越花越多？

台灣百萬人領重大傷病卡！動輒數十萬醫療費「壓垮一整家」…掌握3原則買這保險安心養病

旅平險、海外突發疾病險出國旅行必備！20產險重推卻不賠新冠、猴痘，「只剩這家有」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】