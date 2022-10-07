聯準會明年Q1可望暫停升息，然後呢？陶冬：通膨四大源頭「這」最難搞 別忘看政治變數

【撰文・劉煥彥】

瑞士信貸財富管理部大中華區副主席陶冬認為，今年「暴力升息」打得全世界央行陣腳大亂的美國聯邦準備理事會（Fed），可望在2023年第一季後暫停升息，觀察美國總經數據的變化，決定接下來是否完全停止升息，甚至是降息。

陶冬指出，一個月後將登場的美國期中選舉，將是2024年美國總統大選的前哨站，期中選舉後不久總統大選的周期就要展開，因此聯準會明後兩年的貨幣政策，是否會有任何政治考量，值得繼續關注。

他也提到，在聯準會眼中，美國通貨膨脹的四大源頭中，通膨預期的影響可能最大，「當聯準會了解到，通膨預期如何持續影響未來通膨時，下半年繼續升息的可能性，比降息更大」。

油價暴漲、食品價格變動 都非央行所能控制

陶冬今（6）日以「QE大時代的變與不變」為題，在台北政大公企中心舉行的「2022世界投資者週聯合論壇」發表視訊演講。他分析，當前美國通貨膨脹有四大源頭，第一是供應鏈帶來的通膨，惟最壞的時刻已經過去。

第二是國內需求上升帶來的通膨，而聯準會可以用政策改變，但條件可能是會把美國經濟帶入衰退。

第三是外在因素，例如石油及天然氣價格暴漲，與地緣政治相關；食品價格的變動，則與極端氣候及地緣政治有關，「這些沒有一條是央行可以控制的」。

第四是通膨預期。

陶冬說明，通膨上漲嚴重影響了一般人生計，使就業者對未來物價上升有一定預期，剛好現階段「美國就業市場是賣方市場，找工作的人說了算，所以工資大幅上漲」。

「美國經濟有70%是服務業，服務業最大成本就是人（工資），這帶來了工資與物價的螺旋上升」。

他指出，金融市場已經反映了聯準會到明年第一季的升息步調，陶冬也認同Fed在第一季後會停下升息腳步，觀察一下，「但暫停後Fed會怎麼走，大家還不清楚」。

「美國的惰性物價上漲，已經開始而且在加速」

陶冬指出，前述四大通膨根源中的通膨預期，可能對未來美國通膨走勢有很大影響。

「經濟學中有一種通膨叫做惰性通膨（sticky price inflation），像是醫療價格、教育價格或租金的上漲，在上漲一定程度後，調回去的機會不大。」

「美國的惰性物價上漲，很明顯已經開始，而且在加速，這不是聯準會的政策可以改變的。」

「所以我相信，美國通膨率明年跌到4~5%後，很難再往下走，距離聯準會2%的政策目標，還有好一段距離。」

「當聯準會了解，通膨預期如何持續影響未來通膨時，我相信，（2023）下半年繼續升息的可能性，比降息更大。」

陶冬：Fed終止升息循環 要看兩個數據

若是如此，什麼情況下聯準會才會終止升息循環，甚至回頭降息？陶冬在今天論壇的座談中，提出以下看法。

「（聯準會）官方語言是data-dependent（視數據而定），當數據改變夠多時，就會調整政策。聯準會需要什麼數據，才能改變政策？有兩個。」

「第一，如果經濟大幅下滑，Fed可能考慮停止升息，所以大家預期到了明年春天，Fed可能暫停升息。」

「第二，如果就業市場明顯地持續下滑，Fed可能調整政策變降息。」

「我認為，聯準會需要見到持續的就業市場逆轉，和通膨明顯走向2%，像是降到3%以下，才有可能降息。」

期中選舉＋總統大選 都可能影響聯準會決策

此外，陶冬提醒大家，別略政治因素對聯準會決策的影響。

「現在Fed（對通膨威脅）講得這麼強硬，可能跟（美國）期中選舉有關係，但過了期中選舉後不久，總統大選的周期就要開始。」

「現在大家擔心通膨，但1~2年後大家擔心的可能是經濟成長，到時候似乎政治獨立性不強的聯準會，是否會有更多政治考量，（我）現在不敢講，但會是我們需要考慮的另一個因素。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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