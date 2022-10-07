防疫險每人少賠1萬多！國泰產、中信產「確診住院理賠」變嚴 兆豐產也撐不住：7種藥才賠

【撰文・林依榕】

防疫險越賠越多，真的扛不下去了！繼富邦產、和泰產，國泰產險10/1正式發公告指出，即日起防疫險住院理賠將變嚴，確診者必須有公費抗病毒藥物證明，才會提供給住院日額理賠。若是以據國泰產保單條款來看，法定傳染病綜合保險住院日額一天2000～3000元，以隔離七天來算，理賠落差約在1.4萬～2.1萬元。而中信產險10/3也跟進，公告自10/4起防疫理賠也將變嚴。

原本防疫保單產險公司中，最後一家苦撐的兆豐產險10/5也發出公告，自10/6起除了7種抗病毒藥物外，普拿疼、止咳藥都不再理賠！

國泰產險官網公告，有關防疫險住院日額融通給付3大說明：

一、 有關「防疫險」確診居家照護期間比照住院，融通給付住院日額措施（實際上依照條款，需要有住院事實才符合住院日額理賠），是在前段疫情嚴峻時刻，考量病床醫療量能侷促，為共體時艱，對於確診僅能採居家照護接受診療與用藥者，視診療內容採取從寬融通理賠審核方式處理。

二、 目前隨疫情演變且仍然輕症居多（無症狀、輕症達99.5%以上），且醫療量能已恢復常態水準（專責+負壓病床的空床率有53.3%），政府政策也日趨開放，例如開放國門，同時參酌各家同業融通措施，故本公司自111年10月1日起受理之賠案，依確診者提出的醫療行為證明文件，如用藥內容（是否為抗病毒藥物)，由本公司依照申請內容審核判斷是否比照住院日額來融通給付。

三、 未來本項融通措施仍會視疫情發展狀況，動態檢視與調整。

據國泰產保單條款顯示，其法定傳染病綜合保險住院日額一天2000～3000元，7天約在1.4萬～2.1萬元，《聯合報》報導指出，國泰產險解釋，居家照護視同住院部分並非保單條款規定，而是先前考量疫情嚴重給予通融給付，但公司也因此必須額外負擔理賠近20億元，仍有15億～16億元處理中，預計到明年4、5月保單結束後，合計要承擔35億元。

產險業紛紛公告止血 中信產防疫險10/4起變嚴

中信產險表示，有關「防疫險」確診居家照護期間比照住院，融通給付住院日額措施（原依照條款，需要有住院事實才符合住院日額理賠），是在前段疫情嚴峻時刻，為紓解醫療量能，輕症、無症狀者免予住院，改以居家照護之方式在家隔離治療，為共體時艱及配合政府防疫政策、與克盡社會責任，在防疫險之理賠上，視診療内容採取從寬融通理賠審核之作法。

目前隨疫情演變確診人數己較先前下降趨缓，仍以輕症者居多（無症狀、輕症達99.5%以上），且醫療量能已恢復提供急重症病患之就醫品質及水準（專責＋負壓病床的空床率有53.3%），政府政策也日趨開放，例如開放國門，同時參酌各家同業融通措施，故本公司自事故日 111年 10月 4日起之賠案理賠原則調整如下：

一、依確診者提出的醫療行為證明文件，如用藥内容（是否為抗病毒藥物），由本公司依照申請内容審核判斷是否比照住院日額來融通給付。(僅融通給付一次，第二次再確診者住院日額給付依條款約定辦理。）

二、在集中檢疫所、防疫旅館施行隔離治療者，需有醫師開立之診斷書為依據，並提供 44 條之確診者隔離治療通知書、解除隔離通知書。(事故日：係以居家照護(或隔離治療)期間之起隔日為準。）

三、若屬於確診後三個月内被匡列隔離者，隔離費用將不予理賠。但取得第 48條居家隔離通知書者，不在此限。末來本項融通措施仍會視疫情發展狀況，動態滾動式檢視與調整。

兆豐產險理賠也限縮 7種抗病毒藥物才會給

兆豐產險表示，隨著疫情演變，目前COVID-19確診為輕症或無症狀者居多（達99.56%），且國內醫療量能已恢復常態水準，公司參酌同業居家照護理賠相關措施，對於即日(111年10月6日)起確診COVID-19之賠案，本公司將依所附之醫療文件用藥內容(須為公費COVID-19抗病毒藥物)，作為審核判斷是否符合住院日額給付標準之依據，但第二次再確診者住院日額給付將依保單條款約定辦理。

而上述所指的公費COVID-19 抗病毒藥物，如： 1. 倍拉維（Paxlovid） 2. 默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir） 3. 台灣清冠一號 4. 瑞德西韋 (Remdesivir) 5. 安挺樂(Actemra) 6. 羥氯奎寧 (Hydroxychloroquine) 7. 阿奇黴素(Azithromycin)

最後，兆豐產險表示，防疫保險相關理賠措施，未來仍將視疫情發展狀況滾動式調整。

本文授權自今周刊，原文見此。

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