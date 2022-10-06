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白人開始會用筷子了！瓦城董座徐承義分析：為何近年台餐飲業瘋美國？

聯合新聞網／ 今周刊
瓦城董事長徐承義指出，鑑於近年美國對東方菜系的熱愛度不斷成長，瓦城將進軍美國展店。圖／今周刊提供
瓦城董事長徐承義指出，鑑於近年美國對東方菜系的熱愛度不斷成長，瓦城將進軍美國展店。圖／今周刊提供

【撰文・黃阡阡】

「20年前你去美國的中菜館，三分之一的客人不拿筷子，但現在再去一趟，你會發現當地白人也開始會用筷子。」究竟近年台灣餐飲業，為何如此積極瞄準美國市場？瓦城董事長徐承義點出，近5-10年來，美國對於東方菜系的熱愛程度不斷成長，這也是為什麼瓦城重啟美國展店計畫，更喊出2025年要衝刺到全球200家據點的目標。

事實上，除了歇腳亭、八方雲集、瓦城，再到近期也想進軍美國市場的胡同燒肉等，這幾年對於美國市場都躍躍欲試，而原訂2021年進軍美國的瓦城，雖然受到疫情影響延遲計畫，但徐承義10月5日在解封前夕強調，瓦城將重啟海外展店計畫，2023年第三季將在南加州開出美國首家瓦城。

擁有八大餐飲品牌的瓦城，目前共計有140家直營店，超過3,300名員工，未來瓦城將重心放在台灣與美國兩大市場，2025年全球據點將衝刺到200家。

看好美國市場的成長空間，徐承義深具信心地分析，美國目前泰國菜系餐廳店數約5,000家，單一品牌的連鎖店更不超過5家，瞄準這樣的市場需求，美國首店依舊會以集團發展的「東方爐炒廚房連鎖化系統」為核心優勢，配合在地化的消費需求，以瓦城「一致的美味」躍上國際。

「瓦城已經看美國市場很多年了」，徐承義認為，美國是相當成熟的餐飲市場，尤其當地近幾年對亞洲餐飲口味喜愛程度很高，但當然「核心競爭力」是進軍美國成敗的關鍵，包括食材、人力和租金成本都具有挑戰，不過目前都有因應辦法，且瓦城長年經營都以高坪效著稱，付租能力也較其他餐飲業者強，未來成長可期。

而為了支撐未來的展店計畫，瓦城也在桃園中壢成立全球研發中心，其樓地板面積近5千坪，預計明年下半年正式啟用，完工後將能提供服務500家門市量能，不僅是集團未來飛快成長的後盾，也是跨足海外市場的台灣基地。

徐承義表示，瓦城全球研發中心包括統籌各店食材的「資源運籌中心」、把關食安衛生的「食品安全中心」、以獨家數據庫開發料理的「新品牌連發中心」、培養更多廚藝人才的「廚藝學院」、控管集團物流系統的「物流管理中心」共5大品牌。

至於中國市場，瓦城巔峰期曾有10家據點，但疫情後隨著租約到期不再續約，目前僅剩上海和蘇州合計4家據點。對此，徐承義鬆口，目前沒有再展店的計畫，一方面是因為疫情不確定因素，另一方面也是希望專注聚焦美國市場。

本文授權自今周刊，原文見此

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