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這鎮沒有真「當地人」！死是非法的、生孩子請去別處 唯一的貓被當作「狐狸」才能待

聯合新聞網／ 今周刊
位於挪威最北端斯瓦爾巴群島（Svalbard）中，其首府朗伊爾城（Longyearbyen）的一排繽紛小木屋。示意圖／ingimage
位於挪威最北端斯瓦爾巴群島（Svalbard）中，其首府朗伊爾城（Longyearbyen）的一排繽紛小木屋。示意圖／ingimage

【撰文・林依榕 整理】

不會有人死在這裡，也不會有人誕生在這個小鎮，這是位於挪威最北端斯瓦爾巴群島（Svalbard）中，其首府朗伊爾城（Longyearbyen）的罕見情況。但不是這地方有靈異現象，而是因為地處北極圈寒冷之地，城鎮為防止病毒擴散不得不下令禁止居民死亡、孕婦生產的決定。

根據「每日星報」報導指出，斯瓦爾巴群島位於北極圈和挪威之間，其首府朗伊爾城更是被稱「地球上最北端的城鎮」。在這裡，每年都有4個月的永晝與永夜，當冬天來臨，平均氣溫只有零下17度，所有事物幾乎都處「冰封」狀態。

依DataReportal統計，光是今（2022）年就約有來自泰國、俄羅斯、瑞典等40多國、超過2000人來居住，而斯瓦爾巴群島特殊的冰洞、狗拉雪橇、北極光等美景及體驗，也吸引了不少遊客前往觀光。

群島上擁有世界最大、最原始的荒野地區，島上有許多北極熊和馴鹿四處悠哉閒晃，但你不會在這裡看到貓，因為當地為了保護豐富的鳥類生態，而下達「禁貓令」。島上唯一一隻叫「凱莎」的貓，在物種上卻被登記是「狐狸」。

島上唯一的貓，但牠被當作是「狐狸」。圖擷自Peter Sobolev臉書
島上唯一的貓，但牠被當作是「狐狸」。圖擷自Peter Sobolev臉書

據「Oddity Central」報導，沒有人知道這隻貓的飼主到底是誰，傳言是一名俄羅斯人帶來島上，但因為禁貓令緣故，才將牠登記為「狐狸」避開法令規定，妙的是，當局卻也從來沒有懷疑過「這隻狐狸」的真實身分。

想在朗伊爾城生活，那你必須是「活人」，因為在當地「死亡是違法的」。因為島上氣候酷寒、土壤是永凍土，在這狀況下，一旦有人過世下葬遺體是不會腐化的。

1918年曾有7名挪威男子葬於此，經過80年後，遺體還是被保存完好，甚至連當初得了流感的痕跡都還在，由於該地醫療資源貧乏，為了防止病毒過散，因此所有來到這地方的人都得保證自己是「健康的」，這裡並不允許死亡；除非在某些特殊情況下，才可通融民眾火化家屬遺體，並放入鎮上的骨灰盒裡。

1950年朗伊爾城立法規定，如果居民即將病死必須得送回挪威本土等待臨終，若是於當地意外身亡，也不得在島內下葬，即便是健康但年歲已大的長者也只能離開，而孕婦也因為島上沒有產房，所以分娩前1個月也得去挪威生產。在這座島上死亡、誕生極為罕見。

如果想來島上觀光，當局也提醒遊客務必得攜帶槍枝，因為隨時很有可能被北極熊襲擊；據了解，1970年以來，當地就已經發生了5次襲擊事件。

本文授權自今周刊，原文見此

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