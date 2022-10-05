別說學霸就不會搞砸！劍橋高材生當英國財長 為何一場演講竟掀金融市場大屠殺、流血達10兆元？

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聯合新聞網／ 今周刊
英國財政大臣夸騰提出「迷你預算」（mini-budget）的經濟自由化改革方案，因為提出時 機躁進，引爆股匯債同步崩盤風暴。今周刊/提供
英國財政大臣夸騰提出「迷你預算」（mini-budget）的經濟自由化改革方案，因為提出時 機躁進，引爆股匯債同步崩盤風暴。今周刊/提供

【撰文‧乾隆來】

英國剛上任的財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）非常倒楣，他在9月23日英國國會的一場演講，提出追求經濟成長、大幅減稅的「迷你預算」（mini-budget）計畫，卻瞬間引爆英鎊大跌、股市重挫、英國債券利率狂飆的三重崩盤，不只重創大英帝國數百年的基業，更差一點引爆全球金融危機。原本聲勢高漲的新任首相特拉斯支持度跌停板，被迫撤回、大幅修改計畫來消弭下台的聲浪。

夸騰引爆的金融危機，令人想起台灣財政部前部長郭婉容引爆的「證所稅風暴」。剛好就在34年前的同一天，台灣時間1988年9月24日，接任財政部長兩個月的郭婉容宣布開徵「證券交易所得稅」，導致台股連續19天無量下跌，全體上市公司跌掉36％的市值。24年後，她的女兒劉憶如擔任財政部長，又提出新版證所稅方案，股市同樣以連續下跌回應。證所稅風暴成了理想與現實脫節、政策製造金融風暴的經典警示案例。

喊減稅「找回經濟增長」 秒掀金融大屠殺 英鎊跌新低

夸騰則是躁進地提出自由化的經濟政策，他對英國國會議員政策演說，主軸是要「重回經濟增長」，推出減稅、吸引投資、降低法規限制，要找回每年2.5％的經濟增長。

不料，夸騰要刺激「經濟增長」，卻觸發股、匯、債同步「崩盤」的火藥庫，隨著他一邊演講，政策內容逐一揭露，英國金融市場突然劇烈震盪，交易員們一邊看著直播，一邊反手賣出所有跟英鎊有關的金融資產，當天英國股市收盤跌2％，英鎊兌美元匯率貶值2％、兌歐元重挫3.5％，而30年期英國國債利率則暴漲逾50個基本點（0.5％）。

初始他跟首相特拉斯還不以為意，以為只是市場短暫的情緒，周末繼續既定行程，也沒安撫媒體與同黨議員，沒想到金融市場反應極為劇烈，一面倒對夸騰投出反對票，到了周日晚上，英鎊兌美元匯率已經創下1.0354美元兌換一英鎊的「歷史低點」，沒錯，就是有史以來，從未出現過的低點。

接著9月26日，倫敦金融街（英文稱：The City）淪為金融大屠殺現場，在夸騰演講前還在3.6％的英國30年期國債利率，竟然一路飆升突破5％；在正常時期，債券利率一天波動鮮少超過10點（0.1％），當天竟然找不到買盤，30年期英國國債利率飆漲超過100點（1.00％）。

倫敦是全球資產管理的重鎮，大量資產管理公司管理數以兆美元計算的財富，攸關百姓福祉的退休基金以30年，甚至50年的財務模型提供穩健的報酬，卻因為夸騰一場演講觸發股匯債市同步賣壓，資產管理公司的避險部位被迫斷頭，導致全面總賣出的滾雪球崩盤，賣壓更像海嘯一樣擴及到歐洲、美國，與亞洲。

9月26日的倫敦金融街大屠殺，迫使英國中央銀行（英格蘭銀行）採取緊急措施，宣布從市場大量買入20年期以上的英國國債，用強大的買盤來緩和金融大屠殺的賣壓，金額高達650億英鎊（約合台幣2.2兆元）。

他天生就要吃政治飯！身高196公分 貴族學霸口條好

難以置信、極為荒謬的劇情，過去只會發生在政局混亂、外行充斥的第三世界國家，但英國是全球金融市場龍頭，倫敦是金融高手密度最高的城市，而特拉斯、夸騰領導的保守黨，原本更是與倫敦金融圈亦步亦趨、表裡相伴的政黨。倫敦城的金融大屠殺，讓人懷疑日不落的英國，是不是已經隨著女王伊莉莎白二世的逝去而瞬間崩壞，「英鎊就是泰銖」、「英國是金融海嘯的原點」，更成為全球財經媒體熱烈討論的關鍵詞。

在闖禍之前，今年47歲的夸騰是英國政壇最閃亮的政治明星，他擁有無敵學霸、貴族傳承、經濟學家、歷史學者、財政大臣祕書、三本重量級著作、非裔移民第二代、英國史上第一位非洲裔財政大臣的多重身分，他是保守黨刻意栽培的新世代政治領袖，黝黑的皮膚、高達196公分的身形、辯才無礙的口條，讓他走到哪裡都成為眾人的焦點。

夸騰的崛起，是英國社會不斷進步的象徵。他是迦納（西非大國，建國前稱黃金海岸，大英國協的成員）移民的第二代，念英國貴族必載的伊頓公學校，接著在劍橋大學三一學院念歷史，是學業成績最優秀的國王學者（King's Scholar），是最頂尖的兄弟會（Pitt Club）成員，然後到哈佛大學甘迺迪學院認識美國精英，25歲就拿到劍橋大學經濟史學博士。總結來說，夸騰是學霸中的學霸。

曾待小摩、《每日電訊》35歲進擊國會 與特拉斯為伍

接著他進了摩根大通擔任金融研究員，在對沖基金做分析與交易，還在保守黨大本營的媒體《每日電訊》（Daily Telegraph）寫專欄，這個專欄先前是由前首相強生主筆的。夸騰還出版過三本重量級的大書，其中一本書名為《帝國的鬼魂》（Ghosts of Empire），深刻反省了大英帝國前輩們荒謬、反人性的決策，另一本《僵局之國》（Gridlock Nation），則檢討英國四處打結的交通困境。

2010年，夸騰在35歲時成為英國國會議員，正式走上政治舞台，同期還有現任首相特拉斯、前任外交大臣拉布（Dominic Raab）、前任內政大臣帕特兒（Priti Patel）等人。他們是保守黨刻意栽培的新世代接班人，擁有種族多元（印度、非裔、女性）等政治正確的標籤。然後，他們幾乎都是「柴契爾主義」粉絲，一心想要重造1980年末期，柴契爾以鐵腕推動經濟自由化，將英國從分配與福利的牢籠中解放，重現經濟活力的榮光。

主張自由經濟、右派的保守黨長期執政，卻走入福利國家的模式，更糟的是，英國從金融海嘯後就陷入經濟成長停滯的困境，去年的經濟產出（GDP）3.108兆美元，排名全球第5，但是如果依照2008年往前推20年的趨勢試算，英國GDP理應超過4兆美元。

而且今年還被印度超越，印度總理莫迪高喊「超越殖民250年的英國」，更讓特拉斯等年輕政治家感受到強大的危機意識。

夸騰與特拉斯上任之後，急躁地推出恢復柴契爾光榮的政策，包括引起高度爭議、觸犯眾怒的為高所得富豪減稅、降低福利補貼、嚴控政府支出（迷你預算）、大幅加速老舊基礎建設更新，並且在全國設立四十個特別經濟區等。

力擁「鐵娘子」自由市場 挨轟劫貧濟富 撐10天就屈服

這些在承平時代可能受到歡迎的自由經濟政策，不巧遇到英國陷入G7工業國最嚴重的通貨膨脹，能源價格大漲造成家戶實質所得大縮水，央行7度調升利率，英鎊匯率卻一路下跌，大環境惡劣，金融市場敏感又脆弱，交易員們盯上夸騰初步計算要先多花450億英鎊的政府赤字，順勢砍殺英鎊資產，沒想到一槍命中要害，演變成倫敦城的金融大屠殺。

郭婉容母女篤信「租稅正義」，認為證券交易所得免稅是大黑洞，今天夸騰以「自由經濟」為己任，卻踩到「為富人減稅、刪減窮人福利」的大地雷，他們都是頂尖的精英，對於國家未來長遠的發展也都身負捨我其誰的理想。但是，市場是現實的，當整個市場以百億、千億計的鈔票，當場對政策投出反對票，政治人物的理想，往往瞬間淪為笑柄。

上任才一個月的特拉斯與夸騰，只撐了10天就向市場低頭，取消為富人減稅的計畫，藉此避免淪為一上任就下台的短命政府。但金融危機還沒結束，英格蘭銀行650億英鎊的救市初步控制了火勢，只是空頭氣盛，一個小火苗就隨時可能再度引發大火，金融市場極為脆弱，各國政府都會引以為戒，如履薄冰，避免重蹈夸騰的覆轍。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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