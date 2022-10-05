竹科陳董苦撐9年轉型、獲利只剩2成 為何去年晶片荒時飆興櫃以來新高？故事要從2013年說起

【撰文‧王子承】

台灣工業電腦橫掃全球8成市占，裡面為人知曉的企業，多半是研華、樺漢、凌華等下游系統廠。

然而，有一家預計今年底前轉上櫃、6成營收來自工業電腦的公司，卻是一家IC設計業者，它就是總部位於新竹的精拓科技。

精拓設計的晶片用於工業電腦，負責控制主機板的訊號轉換與傳輸，去年稅後淨利近一・二億元，不僅年成長逾一○○％，更創下興櫃以來新高。時序進入今年上半年，儘管電子業進入熊市，但該公司毛利率再攀至七○％，硬是比同業聯陽與新唐，多出近三十個百分點，帶動營收、獲利均創同期高點。

亮眼成績的背後，令人訝異的是，精拓過去曾在4年內營收腰斬，獲利只剩原來的兩成不到。今年成立剛好滿20年的它，究竟如何從谷底再起的？

主機板需求弱 同業殺紅眼

精拓創辦人陳神寶，過去曾在記憶體大廠華邦電的電腦產品事業中心，擔任協理一職，負責的產品線是主機板上的輸出入控制晶片，而他的大客戶就是主機板龍頭華碩。

2002年時，由於當時華邦電全力衝刺記憶體事業，邏輯IC事業並不被內部重視。然而看好該領域的陳神寶，與三位同事向親友籌資一億元資金，成立精拓，聚焦發展電腦控制晶片的設計。

創業之初，陳神寶堅持不與老東家華邦電搶生意，因此他把客戶開發的準星，瞄準主機板「三哥」、當時沒有固定晶片合作商的微星，花了3年時間，不僅拿下微星的訂單，還打進當年以自主品牌推出主機板的鴻海。

有了大咖客戶加持，精拓2009年的營收，達到6億元的巔峰。不過，從2010年起，全球主機板需求由盛轉衰，同業的新唐、聯陽，削價搶奪微星訂單，產品價格從1美元殺剩不到0.5美元；到了2013年，精拓該年營收僅剩2009年的一半，獲利更蒸發逾8成。

當時的陳神寶大膽決定，全公司近40位工程師，全數轉進2009年營收占比僅5％的市場——工業電腦。

其實，這個拍板定案是經過深思熟慮。陳神寶當時發現，營收僅占5％的工業電腦，所賺來的錢已能維持公司一整年的營運，「但那時也會擔心工業電腦市場不夠大。」精拓副總陳贈文坦言。

從客戶的困擾 找出商機

儘管精拓已向研華、威強電等工業電腦廠交貨，但站在轉型十字路口的它，必須讓客戶買更多的產品、下更多的單。當時，為了打進龍頭廠研華內部更多的事業部門，精拓還特地找了多位研華的前員工，逆向還原該公司的組織架構圖，然後逐一拜訪研華各事業的研發人員，當面詢問晶片需求。

但麻煩事，還在後頭。過去，由於工業電腦產業的市場小，沒有IC設計公司為其開發專用晶片，導致該領域的業者，都採購市面上消費電子所用的晶片。所以，精拓必須逐一詢問客戶使用產品的情境、挖掘特殊需求，再去開發產品。

譬如在過去，主機板上控制外接設備的晶片，只能一次控制2台的外接設備，但偏偏一台工業電腦，往往要一次控制4台設備，導致業者被迫要買兩顆晶片。精拓當年就是聽到這個困擾，開發出能「一打四」的控制晶片，進而向研華、威強電供貨。

又有一次，華碩投資的研揚告訴他們，每次切換介面，都要頻繁地拆裝機殼、更換跳接線，十分麻煩。於是，精拓花了3年時間，開發出一顆用軟體就可以切換、不需打開機殼重新插線的晶片。

一位採購精拓產品的工業電腦客戶觀察，相比於聯陽、新唐重視出貨量大的客戶，精拓很願意配合工業電腦廠，「就連幾顆晶片的需求，他們都會幫忙去問有沒有庫存。」

這個轉型走了9年後，到了2021年，「晶片荒」從消費性電子廠，延燒到工業電腦廠，霎時間，精拓的晶片價格也水漲船高。前五大工業電腦廠紛紛向精拓拉貨，帶動它當年的營收與獲利，創下登錄興櫃10年以來的新高。

走過轉型的精拓，在第一金證券報告中顯示 ，由於電子業處於庫存調整期，壓抑該公司今年下半年成長動能，但整體工業電腦還在成長，加上智慧車新需求浮現，預估精拓2023年將重返正成長軌道。

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