快訊

魏如萱證實離婚！「兩人經和平協商後好聚好散」

夜店殺警案纏訟8年落幕 曾威豪、劉芯彤夫妻各判8年徒刑定讞

「登山女神」淪富商小三 正宮提告求償200萬：極度崩潰

竹科陳董苦撐9年轉型、獲利只剩2成 為何去年晶片荒時飆興櫃以來新高？故事要從2013年說起

聯合新聞網／ 今周刊
。今周刊/提供
。今周刊/提供

【撰文‧王子承】

台灣工業電腦橫掃全球8成市占，裡面為人知曉的企業，多半是研華、樺漢、凌華等下游系統廠。

然而，有一家預計今年底前轉上櫃、6成營收來自工業電腦的公司，卻是一家IC設計業者，它就是總部位於新竹的精拓科技。

精拓設計的晶片用於工業電腦，負責控制主機板的訊號轉換與傳輸，去年稅後淨利近一・二億元，不僅年成長逾一○○％，更創下興櫃以來新高。時序進入今年上半年，儘管電子業進入熊市，但該公司毛利率再攀至七○％，硬是比同業聯陽與新唐，多出近三十個百分點，帶動營收、獲利均創同期高點。

亮眼成績的背後，令人訝異的是，精拓過去曾在4年內營收腰斬，獲利只剩原來的兩成不到。今年成立剛好滿20年的它，究竟如何從谷底再起的？

主機板需求弱 同業殺紅眼

精拓創辦人陳神寶，過去曾在記憶體大廠華邦電的電腦產品事業中心，擔任協理一職，負責的產品線是主機板上的輸出入控制晶片，而他的大客戶就是主機板龍頭華碩。

2002年時，由於當時華邦電全力衝刺記憶體事業，邏輯IC事業並不被內部重視。然而看好該領域的陳神寶，與三位同事向親友籌資一億元資金，成立精拓，聚焦發展電腦控制晶片的設計。

創業之初，陳神寶堅持不與老東家華邦電搶生意，因此他把客戶開發的準星，瞄準主機板「三哥」、當時沒有固定晶片合作商的微星，花了3年時間，不僅拿下微星的訂單，還打進當年以自主品牌推出主機板的鴻海。

有了大咖客戶加持，精拓2009年的營收，達到6億元的巔峰。不過，從2010年起，全球主機板需求由盛轉衰，同業的新唐、聯陽，削價搶奪微星訂單，產品價格從1美元殺剩不到0.5美元；到了2013年，精拓該年營收僅剩2009年的一半，獲利更蒸發逾8成。

當時的陳神寶大膽決定，全公司近40位工程師，全數轉進2009年營收占比僅5％的市場——工業電腦。

其實，這個拍板定案是經過深思熟慮。陳神寶當時發現，營收僅占5％的工業電腦，所賺來的錢已能維持公司一整年的營運，「但那時也會擔心工業電腦市場不夠大。」精拓副總陳贈文坦言。

從客戶的困擾 找出商機

儘管精拓已向研華、威強電等工業電腦廠交貨，但站在轉型十字路口的它，必須讓客戶買更多的產品、下更多的單。當時，為了打進龍頭廠研華內部更多的事業部門，精拓還特地找了多位研華的前員工，逆向還原該公司的組織架構圖，然後逐一拜訪研華各事業的研發人員，當面詢問晶片需求。

但麻煩事，還在後頭。過去，由於工業電腦產業的市場小，沒有IC設計公司為其開發專用晶片，導致該領域的業者，都採購市面上消費電子所用的晶片。所以，精拓必須逐一詢問客戶使用產品的情境、挖掘特殊需求，再去開發產品。

譬如在過去，主機板上控制外接設備的晶片，只能一次控制2台的外接設備，但偏偏一台工業電腦，往往要一次控制4台設備，導致業者被迫要買兩顆晶片。精拓當年就是聽到這個困擾，開發出能「一打四」的控制晶片，進而向研華、威強電供貨。

又有一次，華碩投資的研揚告訴他們，每次切換介面，都要頻繁地拆裝機殼、更換跳接線，十分麻煩。於是，精拓花了3年時間，開發出一顆用軟體就可以切換、不需打開機殼重新插線的晶片。

一位採購精拓產品的工業電腦客戶觀察，相比於聯陽、新唐重視出貨量大的客戶，精拓很願意配合工業電腦廠，「就連幾顆晶片的需求，他們都會幫忙去問有沒有庫存。」

這個轉型走了9年後，到了2021年，「晶片荒」從消費性電子廠，延燒到工業電腦廠，霎時間，精拓的晶片價格也水漲船高。前五大工業電腦廠紛紛向精拓拉貨，帶動它當年的營收與獲利，創下登錄興櫃10年以來的新高。

走過轉型的精拓，在第一金證券報告中顯示 ，由於電子業處於庫存調整期，壓抑該公司今年下半年成長動能，但整體工業電腦還在成長，加上智慧車新需求浮現，預估精拓2023年將重返正成長軌道。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1346期)

延伸閱讀》

快刷簿子！蔡英文：5000元育兒津貼已陸續入帳…0-6歲國家一起養，怎麼領一次看

夫逝三年想再婚，子女怕分不到財產堅決反對！媽媽怒撕贈與契約：我會把錢花光，房子誰也不給

「當時我月薪4萬多，放高利貸利息卻有20幾萬」50歲運將中年被詐騙千萬啟示：別貪高息卻失了本金

延伸閱讀

MIC看淡台封測廠第4季營收 估邏輯晶片明年下半回溫

悠遊付app增「悠遊卡加值機」功能 可用手機NFC幫SuperCard超級悠遊卡感應加值

三星：2027年量產1.4奈米

美堵陸科技發展 祭最強殺招

相關新聞

竹科陳董苦撐9年轉型、獲利只剩2成 為何去年晶片荒時飆興櫃以來新高？故事要從2013年說起

台灣IC設計公司通常著重在消費性電子產品市場，不過成立於2002年的精拓科技，營收卻有6成來自工業電腦，毛利率更是高達7成，它究竟是怎麼做到的？

別說學霸就不會搞砸！劍橋高材生當英國財長 為何一場演講竟掀金融市場大屠殺、流血達10兆元？

上任短短一個月的英國財政大臣夸騰一度在國會上主張減稅吸引投資，刺激經濟成長。此論調一出，金融市場負評如潮大崩盤，倘若持續躁進，首相特拉斯的大位恐不保。

高向鵬跌倒昏迷1年後離世 跌倒沒外傷也不能輕忽！3症狀要立刻送醫

編按：資深台語歌手高向鵬於去年10月過馬路時，不慎跌倒送醫陷入昏迷至今，週三(10/5)驚傳過世，巴瀝史演藝經紀公司執行長林祖兒在臉書發文，證實高向鵬已過世，更難過表示，「祝福你在天堂上繼續大紅大紫，更謝謝高大牌同場活動工作時帶給大家的歡樂，人生的課題畢業了…」。

台幣貶破31.8 美元保單該賣嗎？美元定存是送分題？一次看懂「強美元的關鍵4問」

強美元威力持續，台幣兌美元9月重貶1.308元或4.12％，創11年來單月最大貶幅，在10月第一個交易日收31.868元，台幣又再貶值1.25角，在美國升息腳步堅定且沒有看到盡頭下，資金回流美國趨勢明確。美元指數年初至今累積漲幅約20%，如今聯準會後續再升息的機率高，部分投資人認為「美元定存成送分題」，究竟美元相關資產該如何操作，以下是四大關鍵問答。

喝比不喝更長命！「一天2～3杯最佳」這款咖啡降死亡風險近3成 1類人別碰

一篇追蹤逾40萬人、12.5年的最新研究報告揭露，喝咖啡比不喝咖啡的人來得更長壽，甚至不同種類的咖啡，保健效果也有差。澳洲心律研究權威Peter Kistler也證實，咖啡含有100多種成分，飲用咖啡可延長壽命，降低心血管疾病機率，是否與咖啡因有關仍無法確定，但研究結果確實指向，適度飲用咖啡，反而有助於心臟的健康。

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。