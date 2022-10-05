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中國GDP能保2就偷笑？中國最準分析師、中共國師一致悲觀：經濟下墜速度恐快於多數人想像

聯合新聞網／ 今周刊

【撰文‧今周刊編輯團隊】

他，是現任中國知名避險基金思睿集團（GROW Investment Group, GROW）首席經濟學家洪灝。在全球資本市場，洪灝還有另一個廣為人知的稱號：中國最準的分析師。

今年3月底，洪灝發表《警惕資本外逃》報告。時任香港交銀國際董事總經理的洪灝，直白點名已徘徊3200點月餘的上證指數，即將跌破3千點心理關卡。4月下旬，他的預言應驗。4月底，他的微博帳號被封。5月初，洪灝對外宣告離開待了10年的交銀國際。

在「被離職」後4個月，洪灝加入思睿集團，並再度對中國經濟進行預測。這一次，他的預測更為大膽。

首先，預測跨度長達10年；其次，展望高度悲觀。相較不少外資法人預估中國GDP（國內生產毛額）未來幾年仍有4％以上的成長，洪灝卻篤定表示，未來10年，中國經濟已注定擺脫不了「極低速成長」的命運。

究竟，中國經濟何以缺乏令人樂觀的元素？一切，不妨從一場即將於北京舉辦的會議談起。10月16日，中國即將舉辦暌違5年的中國共產黨全國代表大會，今年是第20次舉辦，故坊間俗稱「二十大」。

早在改革開放的近半世紀前就曾訪問中國，高度熟稔中國政治與經濟發展史的「中共國師」、美國哈佛大學甘迺迪政府學院東亞所所長賽奇（Anthony Saich），如何看待二十大後的中國展望？

談及二十大後的中美關係，賽奇表示，中美各方面脫鉤一定會持續，但只會是「有限度」的脫鉤。「金融脫鉤很困難⋯⋯，對當前的中國來說，無論在資金流動性、市場深度以及商品多元化程度，都找不到其他市場能夠替代美國。」另一方面，賽奇認為，隨著中美兩國全面競爭的格局確立，預料二十大後，北京將持續在國際上與美國爭奪話語權。

賽奇強調，中國對外擴張的野心能走多遠，很大程度將受其未來數年經濟發展的軌跡而定，但他認為「中國經濟，已經回不去了。」呼應洪灝對中國經濟的悲觀定調，賽奇認為，失去基礎建設投資動能支撐的中國經濟，下墜速度恐將快於多數人的想像，「中國未來的GDP年成長，大概就是2~3％左右。」

值得留意的是，賽奇的「中國低成長」預測有個前提，那就是未來幾年中國在經濟結構上的「重大改革」，無法取得實質有效的突破。

另一方面，或許是提前嗅聞到了中國未來數年恐將陷入經濟困局，台商對外投資額的最新趨勢，也如實反映了中國於亞洲的「退位」。根據中華徵信所9月中發布的報告，今年上半年，台灣對新南向國家投資金額達20.65億美元，首度超越對中國的投資額（不到18億美元）。

當中國於亞洲退位，一幅「平庸新中國」的圖景，就此慢慢浮現。對包含台灣等不少經濟高度仰賴中國的亞洲經濟體來說，這顯然不算是太好的消息。但看在賽奇眼中，一個「平庸的新中國」，至少給了台灣在國防安全上相當程度的緩衝空間。

儘管習近平始終認為「時間站在北京這一邊」，不過賽奇指出，考量目前東亞的權力平衡，以及中國經濟可能的走向，「我認為在可預期的將來，中國要以任何方式強迫台灣統一，都是不可能的！」賽奇篤定地說。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1346期)

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