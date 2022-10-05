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高向鵬跌倒昏迷1年後離世 跌倒沒外傷也不能輕忽！3症狀要立刻送醫

聯合新聞網／ 今周刊
老人要避免跌倒，以免傷到頭和髖骨。 聯合報系資料照
老人要避免跌倒，以免傷到頭和髖骨。 聯合報系資料照

【撰文・林思宇】

編按：資深台語歌手高向鵬於去年10月過馬路時，不慎跌倒送醫陷入昏迷至今，週三(10/5)驚傳過世，巴瀝史演藝經紀公司執行長林祖兒在臉書發文，證實高向鵬已過世，更難過表示，「祝福你在天堂上繼續大紅大紫，更謝謝高大牌同場活動工作時帶給大家的歡樂，人生的課題畢業了…」。

高向鵬在2021年10月中凌晨返家過馬路時不慎跌倒，雖然有路過的善心騎士協助送醫，但沒想到這一摔跤竟令他腦缺氧昏迷至今未醒，一度在加護病房搶救。和他搭檔合作近30年的歌手方怡萍去年一度向媒體報平安，並表示捏他的手他已經有痛感的反應了，這樣應該是很好的事情，也算是有一絲絲進展。

而高向鵬友人今年2月曾透露，高向鵬仍在昏迷狀態，在醫師建議下進行氣切。而同年2月傳出，他的情況稍有好轉，「叫他的話，手跟腳都會有動作，眼睛有時會睜很大，看起來很有精神，但就是沒辦法說話。」不料卻傳出他已離世的消息。

(原文刊載於2019/2/14，更新時間為2022/10/5)

家有高齡者，常會遇到不慎跌倒的事故，老人跌倒的原因未必是單一性的，專家提醒，老人跌倒務必要找出原因，以防再跌，若傷及頭部或髖關節，易致危險。

張家銘指出，許多老人跌倒即使有外傷，到急診大多是擦完藥就回家，或是約診追蹤傷口狀況。

他建議到老年科或高齡醫學科做跌倒評估，看到底哪裡出問題。若是老人衰弱問題，就需肌力訓練與營養補充；有時是環境問題，例如廚房浴廁溼滑、腳踏墊或小地毯無止滑墊、浴室有門檻、地面有障礙物等，有時是藥物導致頭暈嗜睡，原因不一而足。

他提醒，老人跌倒未必是單一原因，很可能是多因性的，跌倒後就醫目的在於找出問題，預防再次跌倒。呼籲家屬配合醫師，將家中長輩所用藥品帶來，並描述長輩活動狀況，必要時輔以照片或錄影來找出原因，才能對症下藥。

小跌不處理，再跌就很危險。劉力幗說，老人最怕跌到頭和髖骨，人類的生物本能在跌倒時會優先保護頭部。

當跌到頭部表示身體的其他部位來不及啟動保護機制，加上年紀大、腦部會萎縮，原本密合在顱骨下的腦及血管組織，會貼得沒有那麼緊，血管系統較脆弱，當重力撞擊時，血管大幅晃動易破裂，就很危險。

平日多動 訓練步態平衡

劉力幗說，頭部損傷送醫的老人，醫院會判斷是否需要做斷層掃描看顱內是否出血，若當下沒有，仍要注意延遲性出血。病況穩定回家時，若出現頭暈、嗜睡或講話不清時，應再送醫。

他補充說，由於老化，身體容易往前傾、駝背，使得老人步態不穩跌倒。有些老人半夜起床上廁所跌倒，隔天變貓熊眼，主因在於皮下組織較脆弱，眼窩邊的血管破裂腫脹。

最後，張家銘提醒，由於醫療與生活環境的進步，民眾保養得宜，以往認為六十五歲以上算老人，現在則是「年輕的老人」，活動力還算不錯。但若是多重疾病或七十五歲以上的長者，就要格外小心。

再者，跌倒一次之後，許多長輩會害怕再跌倒而不出門。張家銘呼籲，找出原因後， 改善問題與訓練肌力步態平衡，增加信心，才不會再害怕跌倒而不敢活動。

銀髮族要多動，身體才會健康，一直關在家裡，問題只會更嚴重，也鼓勵晚輩多帶長輩出門走走，哪怕只是到附近公園都好。

本文授權自今周刊，原文見此

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