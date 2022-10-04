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台積電今年市值蒸發近7兆、航運股成殺戮焦點…謝金河揭「價值崩壞年代」4大特點

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河稱現在是「價值崩壞的年代」。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河稱現在是「價值崩壞的年代」。聯合報系資料照

【撰文・謝金河】

價值崩壞的年代。2022年已經過了四分之三，除了美元一枝獨秀外，這個世界墜落的速度令人難以想像，不管你的資產用什麼方式持有，都會受到一定程度的折損，今年股市，債市，匯市，黃金，白銀，虛擬貨幣到房地產都出現全面下挫的局面。這當中有幾個突出的點：

1，1929年標普500指數下跌21%，今年已跌24.77%，遠遠超過經濟大蕭條的水平。

2，今年股債市市值縮水36兆美元，已經超過2008年金融海嘯的規模，尤其是今年德意志銀行及瑞士信貸股價下跌已遠遠超過2008年金融海嘯的水準，台灣今年產壽險的淨值減損可能是天文數字！

3，鈔票滿天飛的時候，很多虛擬貨幣炒上天，連馬斯克都用公司的錢來炒，現在資金退潮，虛擬貨幣跌得四腳朝天，單是比特幣今年從47107.9跌到19174美元，跌幅59.3%，如果從最高點算，跌幅逾七成。比特幣大漲的時候，市場都在談NFT，現在都噤聲了。

4，去年最熱的晶圓代工，貨櫃航運，今年成了殺戮焦點，台積電市值最高17.71兆元，現在剩10.94兆台幣，Nvidia今年跌超過50%，貨櫃航運股，單是萬海航運股價就跌八成！這是泰極否來的代表！

本文授權自今周刊，原文見此

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