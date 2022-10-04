台幣貶破31.8 美元保單該賣嗎？美元定存是送分題？一次看懂「強美元的關鍵4問」

【撰文・林韋伶】

強美元威力持續，台幣兌美元9月重貶1.308元或4.12％，創11年來單月最大貶幅，在10月第一個交易日收31.868元，台幣又再貶值1.25角，在美國升息腳步堅定且沒有看到盡頭下，資金回流美國趨勢明確。

美元指數年初至今累積漲幅約20%，如今聯準會後續再升息的機率高，部分投資人認為「美元定存成送分題」，究竟美元相關資產該如何操作，以下是四大關鍵問答。

Q1.美元還會繼續升值嗎？會升多久？

目前美元的實際有效匯率接近2000年以來的高點，相對歐元、英鎊和瑞典克朗等貨幣而言，美元相當昂貴，但瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）預估，短期內美元牛市尚未結束。

瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，相對於其他地區，美國通膨雖然高漲，但經濟增長更具強韌性，此獨特性意味著美國聯準會可以更快升息，從而擴大美元的利率優勢。

此外，美元可望繼續扮演「避風港」的角色，特別是在能源危機的背景下。第三，美國正收緊對中國貿易的限制，根據過往經驗，每當兩國地緣政治局勢趨於緊張時，美元往往會走強。

鉅亨買基金認為，考量到美國勞動市場緊繃程度與結構性問題，市場仍低估核心通膨的僵固性與聯準會升息終點，因此短期美元指數仍有進一步升值空間。

觀察至9月底，美國主要銀行美元兌台幣的預估值，普遍都預估美元將持續微幅升值。然而，到了明年第一季，市場的看法開始出現分歧，摩根士丹利與高盛銀行預估美元價格將微幅回跌。

瑞銀財富管理投資總監辦公室也分析，看好聯準會能成功控制通膨，「當利率前景變得更清晰，美元可能在明年起走弱」。

Q2.美元定存真是送分題？

相較起股市因為升息而走跌，許多投資人期待買美元定存能穩穩賺進利息與匯率，對此瑞銀財富管理投資總監辦公室認為如果是短打，在未來幾個月內，的確有可能賺贏大盤，建議投資者可考慮將現金和債券配置向美元傾斜，為資產組合提供多元化並帶來收益。

不過，鉅亨買基金建議，相較於美元定存，其實流動性更高的美國短期公債基金更適合，不僅資產安全，且美國1年公債殖利率逼近4%，吸引力十足。

大拇哥投顧則分析，在全球利率揚升之際，股市要逢低買入的機會成本變高。面對全球宏觀不確定性下值得考量的資產包括：利率4.78%的美元12月倫敦銀行同業拆借利率（Libor），以及利率3.7%的6個月美國短期國庫債（T-bill）。

簡單來說，在投資組合分散下，部分配置1年以內的美元現金管理產品是不錯的選擇。

Q3.美元保單該賣了？

在美元大漲後，部分民眾可能開始思考是否應該賣掉手中的美元保單，但台灣理財顧問認證協會常務監事廖一聰不建議大家這樣做，他分析：「既然大家對美元走勢抱持正向態度，以美元計價的保單不也就水漲船高？那為何要現在賣掉？再等一下，不是更好？」

但更重要的是，他認為這樣的想法隱含一個錯誤的觀念，「錯把保單當作投資工具，想低買高賣短線進出賺取匯差」。

廖一聰指出：「保險就是保險，是用來分散人身、財務風險的商品，不是用來賺錢的商品。更何況，股票、基金、外匯賣了可以再買，賠了可以再賺，但保險解約之後，就不一定能買得回來（可能有停賣、身故、罹病…因素），誰知道當你用到這張保單（受益人拿到保險金）時，美元匯率會不會再飆高到35元、40元？」

此外，他也提醒，大家手上的美元保單可能已經買了好幾年，除非剛好是去年、前年在匯率低的時候買進的保單，但就算是在這兩年匯率低時買的美元保單，通常短期解約會有解約費用，解約費用恐怕會吃掉這兩年的匯兌收益，根本沒有什麼獲利可言。

廖一聰因此建議：「不管是傳統型或投資型保單，不管是新台幣或是美元計價，都應保持長期投資、長期擁有、分散風險的觀念，而非短期進出。」

Q4.英鎊可以便宜買進嗎？

英國政府在公布自1972年以來最激進的減稅方案後，財政大臣再透露可能進一步出台減稅措施，讓投資者對英鎊失去信心。

瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，在沒有足夠資金的支持下，英國政府大規模寬鬆財政政策，加上英國央行全年在收緊貨幣政策上小心翼翼，目前幾乎沒有催化劑能夠提振英鎊價值。

就算英國央行採取更激進的政策也可能不夠力，因為投資人正在等待美國聯準會改變政策基調，但這件事在短期內不太可能發生。

鉅亨買基金也認為，英鎊下跌的原因來自於英國財政部的減稅政策，當財政與貨幣政策不同調時，央行會面臨更大升息壓力，經濟受到的影響也會愈長，英鎊預估將持續承壓。

本文授權自今周刊，原文見此。

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