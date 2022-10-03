快訊

王瞳雙頰凹陷皮包骨現身 淚喪夫47天：還是痛但不苦了

投資卻反被當成「盤子」？淺談近期火爆「殺豬盤」假投資詐騙案

日職／村上宗隆56轟超越王貞治 改寫日職本土球員全壘打紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝比不喝更長命！「一天2～3杯最佳」這款咖啡降死亡風險近3成 1類人別碰

聯合新聞網／ 今周刊
適度飲用咖啡，有助於心臟的健康。 示意圖／ingimage
適度飲用咖啡，有助於心臟的健康。 示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖】

一篇追蹤逾40萬人、12.5年的最新研究報告揭露，喝咖啡比不喝咖啡的人來得更長壽，甚至不同種類的咖啡，保健效果也有差。澳洲心律研究權威Peter Kistler也證實，咖啡含有100多種成分，飲用咖啡可延長壽命，降低心血管疾病機率，是否與咖啡因有關仍無法確定，但研究結果確實指向，適度飲用咖啡，反而有助於心臟的健康。

醫學期刊《歐洲預防心髒病學雜誌》（European Journal of Preventive Cardiology）在9月27日發表一篇最新研究報告，探討不同咖啡對人體的影響。這項研究追蹤了449,563人平日飲用咖啡的習慣與類型，持續時間約莫12.5年。

研究發現，不論飲用任何咖啡，都與減少罹患心血管疾病機率有關，其中，每天喝2至3杯咖啡的人，死亡風險最低

相較於不喝咖啡的人，喝咖啡可降低的死亡率如下：

即溶咖啡：降低11％

研磨咖啡：降低27％

無咖啡因咖啡：降低14％

相較於不喝咖啡的人，喝咖啡可降低的心血管疾病風險如下：

即溶咖啡：降低9％

研磨咖啡：降低10％

無咖啡因咖啡：降低6％

綜觀上述結果，不管是降低死亡風險或是心血管疾病的機率，都是研磨咖啡的效果最好。

至於心律不整的問題，即使單純只喝無咖啡因咖啡，受試者罹患的心律不整風險並沒有降低，研究指出，每天4～5杯研磨咖啡，以及每天2～3杯即溶咖啡可分別降低17%與12%心律不整的風險。

墨爾本大學（The University of Melbourne）教授、心律研究權威Peter Kistler表示，咖啡含有100多種成分，飲用咖啡可延長壽命，降低心血管疾病的機率，目前尚不清楚是否真與咖啡因有關，但研究結果也證實，適度飲用咖啡，反而有助於心臟的健康。

不過，是否每個人真的都適合這樣飲用咖啡？根據《台視》報導，馬偕紀念醫院心臟內科林謂文指出，雖說喝咖啡有益身心健康，但「心臟衰竭病人太過嚴重、心律不整的患者，或者剛心肌梗塞後的患者，因為咖啡因會刺激交感神經系統，讓我們的血壓心跳都會上升。」建議最好還是要避免攝取咖啡因。

據歐盟（European Union, EU）評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，應留意攝取量，衡量自身健康。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、「6成活不過十年」…醫警告：害腎臟報銷的兇手是它

「爸爸總是包容任性的媽媽！」24歲IG靈魂寫手：喜歡是跟優點談戀愛，愛是跟缺點過日子…

影／你讓我過不下去，我也讓你沒辦法生活！他被解雇氣瘋了 開挖土機拆爛老闆3.2億豪宅

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

何時可進場買房？現價量背離、房價尚未鬆動 地產秘密客：正是「練習看房」好時機

2022房市受到升息、通膨等因素影響，買氣相比去年有所降溫，然而房價始終居高不下。面對價量背離的情況，房地產部落客《地產秘密客》Ting & Sam直言，買房也許可以再等等，但此時正是練習看房的好時機。針對預售屋、新成屋、中古屋等不同房屋類型，《地產秘密客》在節目中分析優缺點，並建議自備款不足的首購族，預售屋會是較好的入手選擇。

喝比不喝更長命！「一天2～3杯最佳」這款咖啡降死亡風險近3成 1類人別碰

一篇追蹤逾40萬人、12.5年的最新研究報告揭露，喝咖啡比不喝咖啡的人來得更長壽，甚至不同種類的咖啡，保健效果也有差。澳洲心律研究權威Peter Kistler也證實，咖啡含有100多種成分，飲用咖啡可延長壽命，降低心血管疾病機率，是否與咖啡因有關仍無法確定，但研究結果確實指向，適度飲用咖啡，反而有助於心臟的健康。

他負債千萬赴海外還債 最後帶7萬回家幫小農賣貨：無毒好東西沒通路太可惜

花蓮的好山好水，總是令人難以忘懷，也向來是台灣各縣市中相當熱門的觀光區域，在這南北狹長150公里的土地上，不乏農業的富饒樣態，無論文旦、咖啡、芋頭、米、紅藜等農作物，都能在花蓮找到。

夫妻煮排骨湯常加這食材 臉色發黃罹肝癌！醫：觀念錯最可怕

吃進身體內的東西一定要謹慎小心，以免「病從口入」！一對夫妻因工作勞累，經常燉煮排骨湯來補身體，不料卻因加了不適當的食材，導致越補越慘，開始出現臉色變差、腹瀉、噁心等症狀後，就醫才檢查出雙雙罹患了肝癌，究竟為什麼會這樣？有哪些地雷一定要特別注意？

新台幣貶破31.7元！強勢美元3把刀砍向新興市場 25年前金融危機恐重演「銀行如骨牌倒閉」？

自聯準會於今年3月啟動升息循環以來，美元之外，歐、美、亞等多數國家貨幣幾乎就像自由落體，受到美國這個全球第一大經濟體「貨幣緊縮」的引力牽引，對美元匯率的走勢一路下墜。

5年前他是媒體吹捧的時尚集團霸主 如今被法院通緝遭軟禁 為何中國的愛國商人下場悽慘？

龐大的中國消費市場、豐沛的資本運作、積極的國際擴張，是中國征戰全球的成功方程式，如今情勢逆轉，山東如意集團的崩塌，是最好的範例。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。