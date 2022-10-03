喝比不喝更長命！「一天2～3杯最佳」這款咖啡降死亡風險近3成 1類人別碰
【撰文・翁申霖】
一篇追蹤逾40萬人、12.5年的最新研究報告揭露，喝咖啡比不喝咖啡的人來得更長壽，甚至不同種類的咖啡，保健效果也有差。澳洲心律研究權威Peter Kistler也證實，咖啡含有100多種成分，飲用咖啡可延長壽命，降低心血管疾病機率，是否與咖啡因有關仍無法確定，但研究結果確實指向，適度飲用咖啡，反而有助於心臟的健康。
醫學期刊《歐洲預防心髒病學雜誌》（European Journal of Preventive Cardiology）在9月27日發表一篇最新研究報告，探討不同咖啡對人體的影響。這項研究追蹤了449,563人平日飲用咖啡的習慣與類型，持續時間約莫12.5年。
研究發現，不論飲用任何咖啡，都與減少罹患心血管疾病機率有關，其中，每天喝2至3杯咖啡的人，死亡風險最低。
相較於不喝咖啡的人，喝咖啡可降低的死亡率如下：
即溶咖啡：降低11％
研磨咖啡：降低27％
無咖啡因咖啡：降低14％
相較於不喝咖啡的人，喝咖啡可降低的心血管疾病風險如下：
即溶咖啡：降低9％
研磨咖啡：降低10％
無咖啡因咖啡：降低6％
綜觀上述結果，不管是降低死亡風險或是心血管疾病的機率，都是研磨咖啡的效果最好。
至於心律不整的問題，即使單純只喝無咖啡因咖啡，受試者罹患的心律不整風險並沒有降低，研究指出，每天4～5杯研磨咖啡，以及每天2～3杯即溶咖啡可分別降低17%與12%心律不整的風險。
墨爾本大學（The University of Melbourne）教授、心律研究權威Peter Kistler表示，咖啡含有100多種成分，飲用咖啡可延長壽命，降低心血管疾病的機率，目前尚不清楚是否真與咖啡因有關，但研究結果也證實，適度飲用咖啡，反而有助於心臟的健康。
不過，是否每個人真的都適合這樣飲用咖啡？根據《台視》報導，馬偕紀念醫院心臟內科林謂文指出，雖說喝咖啡有益身心健康，但「心臟衰竭病人太過嚴重、心律不整的患者，或者剛心肌梗塞後的患者，因為咖啡因會刺激交感神經系統，讓我們的血壓心跳都會上升。」建議最好還是要避免攝取咖啡因。
據歐盟（European Union, EU）評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，應留意攝取量，衡量自身健康。
本文授權自今周刊，原文見此。
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