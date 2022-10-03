何時可進場買房？現價量背離、房價尚未鬆動 地產秘密客：正是「練習看房」好時機

【撰文・盧沛甫】

2022房市受到升息、通膨等因素影響，買氣相比去年有所降溫，然而房價始終居高不下。面對價量背離的情況，房地產部落客《地產秘密客》Ting & Sam直言，買房也許可以再等等，但此時正是練習看房的好時機。針對預售屋、新成屋、中古屋等不同房屋類型，《地產秘密客》在節目中分析優缺點，並建議自備款不足的首購族，預售屋會是較好的入手選擇。

現在是否是買房時機?地產秘密客Ting & Sam在《毛利小姐變有錢》Podcast節目中分析，現房市處於價量背離、但房價尚未鬆動，如有購屋需求的民眾，可利用這時間點開始看房，當房價開始鬆動，才能抓住機會入手。

研究房地產市場多年的 Sam ，當初買房時考量到房屋本身也是資產一部分，能否保值很重要，因此在物件選擇上，她優先考慮房屋地段及物件棟距，原因是擁有開闊視野與良好生活機能，有助房子保值。

Ting強調買房時需留意打聽建商品牌口碑，近兩年由於景氣環境佳，不少小型建商竄出頭，但隨著景氣走疲，部分建商出現延後開工、業績掛零甚至倒閉問題，購屋族須特別留意。

在房屋類型選擇上，兩人針對預售屋、新成屋、中古屋分析各自優缺點，同時提醒購屋族，最終買入時仍得依照個人需求來評斷適合物件。

針對買房準備金的規劃，她們分析過往多以房屋總價的2-3成做為基準，但由於近期高通膨、缺工缺料等因素影響，裝潢費及房價逐步攀升，因此建議購屋族最好將準備金提升至總價的3-4成，面對升息壓力，需審慎評估自身的還款能力，並預留半年至一年的緊急預備金。

地產秘密客也提醒，首購族看房可向接待中心人員索取基本資料表，並同時留意建商品牌與營造品牌隸屬哪家企業，若挑選物件為預售屋時，也須留意基地位置與接待中心是否不同，避免交屋時才發現，和當時物色的地點有所誤差。

「新手買房，就勇敢踏入接待中心吧！」地產秘密客強調，看房不用做太多前置作業，只要多多練習看房，累積經驗後，對於自身需求就會越來越明朗，前提是不要衝動購入，一定要時時提醒自己，當下僅是在參考物件，以免經驗不足而買入不符合自身需求的房子。

本文授權自今周刊，原文見此。

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