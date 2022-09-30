股市聞人榮安邱忌日 謝金河憶他「逢高賣金融股、押注港股」造就香港大時代

【撰文・謝金河】

今天是當年股市四大天王之一的榮安邱逝世15週年的忌日，2007年9月29日，邱先生換肝沒有成功，憾然辭世，匆匆一過，已經15個年頭，時間過得真快！我常常在想，假如邱先生今天仍然健在，不知道會是什麼局面。

邱先生走過台灣錢淹腳目的大時代，他在最關鍵轉折的時候，賣光台灣的金融股，大力加碼香港滙豐控股，成為大股東，並且驚動滙豐高層特別來台看他。逢高賣出台股，大力押注港股，這是1990年最成功的戰略。香港恆生指數從90年初大約2916到2017年飆升至33484，這代表著香港的大時代。

到了港版國安法抗爭，香港提前結束一國兩制時代，香港的命運也走入另一個時代。1990年代初期，邱永漢先生曾經考我們，他說未來是香港大陸化？還是大陸香港化，那個時候，大多數人都覺得大陸追求經濟發展，最後會香港化，現在看起來正好相反，香港可能成為中國南方的一個城市。

去年邱先生的兒子在FB上面貼文，他認為中概股回檔就是買進的機會，他非常看好騰訊，去年8月騰訊的股價在450到500港元之間，他認為是最佳買點，他認為中國的監管是一時的，最後一定會鬆綁，股價回檔是投資的機會。但現在看起來不是這樣。

我仔細檢查幾檔重量級中資股，騰訊從775.5跌到268.2港元，跌65.42%；中國快手從417.8跌到51.3港元，跌幅87.72%；嗶哩嗶哩從1052跌到120.1港元，跌幅88.58%；小米從35.9跌到8.71港元，跌幅75.74%，其他如阿里、美團等跌幅都超過70%⋯⋯最近連抗跌的電動汽車股也重挫，像巴菲特賣出的比亞迪從333港元跌到199.1港元。顯然中資股回檔不一定是買進的機會。

香港股市從2018年持續下跌，今天跌至17165，已經回到2009年水平，國企指數從1992年1745大漲到2008年的20609.1，今天剩下5862，香港股市且戰且走，已經回不去。下一個考驗是香港聯繫滙率可能挺不住，今天港府斥資19.39億港元在7.85的價位護盤，特區政府的外匯結餘只剩下1233.36億港元，如果美元繼續強勢，香港可能岌岌可危。

為了發展觀光，香港提前解封，但香港質變、量變後，香港的魅力已大大減弱，百年來的東方之珠愈來愈黯淡無光！

本文授權自今周刊，原文見此。

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