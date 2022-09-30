他負債千萬赴海外還債 最後帶7萬回家幫小農賣貨：無毒好東西沒通路太可惜

【撰文・黃健誠】

花蓮的好山好水，總是令人難以忘懷，也向來是台灣各縣市中相當熱門的觀光區域，在這南北狹長150公里的土地上，不乏農業的富饒樣態，無論文旦、咖啡、芋頭、米、紅藜等農作物，都能在花蓮找到。

不過，身為農業大縣的花蓮，同樣面臨勞動力不足等產業發展的問題，再加上境內幅員遼闊，資源難以整合，或許各家農戶有著很厲害的農產品，卻往往因為規模過小而難以推廣，成為農業發展的限制之一。

在地品牌《洄瀾無毒》針對這些農業痛點，集結在地的花蓮小農所生產300多項的農產品，在實體及虛擬的銷售平台上販售，也將部分產品賣到國外去，從此改變不少農友的生活。

常幫農友們「想辦法」的創辦人吳居對於自己的家鄉有著更大的夢，就是希望能推動花蓮農業轉型，朝向高產量、高經濟價值的方向前進，也讓花蓮農產品走出自己的特色。

「埔里第一間網咖他開的」 投資開店「太狂」因此負債千萬

50歲的洄瀾無毒創辦人吳居，出生自花蓮玉里赤科山種金針花的農戶，在山的另一頭、海的另一端打拼20年後，在2016年決定回家鄉花蓮創業，不過，他在決定回鄉之前，卻曾一度負債千萬，更因此遠赴中國工作還債，直到38歲時突然才做了此生最大的決定。

吳居過去曾在知名的連鎖超商體系中，負責協助加盟拓點的工作，這也讓他累積相當多開店的經驗與專業，但他形容年輕時的自己「有點狂」，因為有了這項開店的專業後，他將賺來的錢全拿去投資開店，無論托兒所、餐廳及網咖等各種類型的產業無一不包，但是，「成也開店、敗也開店」。

回想起當時的風光，吳居有點自豪地說，「當年埔里第一間網咖就是我開的。」原來，吳居那時與其他兩位朋友每人拿出50萬，在網咖剛開始興盛之時，在埔里開了鎮上第一間網咖，3人僅僅投入150萬後，在開幕首月就創下數十萬元的營收，回收資金速度之快，讓他們覺得「錢真好賺」。

當時網咖開始興盛起來，其他人見到他開網咖這麼好賺，紛紛跳進市場，當競爭者陸續出現後，各家網咖呈現百家爭鳴的場面，要比網速、要比設備，這逼得吳居只能不斷投入資金進行升級。

因為不斷投資設備，資金回收得越來越慢，吳居形容，網咖事業就是「壓倒駱駝的最後一根稻草」，因為還買了房子跟及投資其他產業，最後因為網咖導致資金斷鏈，負債1000多萬。

為還債赴海外工作 回花蓮蹲點六年「從零開始」、七萬塊創業

後來為了償還負債，吳居重拾自己在連鎖加盟展店的專業，遠赴海外替不少知名餐飲品牌拓點，也在短短幾年內將千萬債務還清，不過，在將近40歲的不惑之年時，他選擇放下海外的事業回到台灣「從零開始」。

吳居說，就在債務剛還清的時候，他突然有所頓悟，開始問自己為什麼人生做過這麼多事，到頭來卻是一場空，有著「不知道為誰而戰、為何而戰」的感受。

他當下決定，至少在有生之年做件對得起自己的事，因此回到台灣自創品牌，做台灣第一個區域性農產品整合的網站平台。 吳居在創業前一度蹲點六年，時常穿梭農地間研究農業生態。今周刊/提供

過去就很有生意頭腦的他，回到家鄉花蓮一邊工作、一邊為了創業計劃蹲點長達6年之久，每到假日就騎著機車四處在花蓮遊走、拜訪農友。

長達6年的研究，讓他徹底了解花蓮農業的優勢及其所面臨的痛點，特別是花蓮的小型農戶很多，由於規模小的關係，產品沒通路就難以推廣，於是他決定成立品牌，協助這些花蓮的小農有專屬通路做銷售。

2016年成立品牌時，身上只有7萬元的創業基金，幸好有位朋友先替他付了1年店面租金，店裡所有裝潢也多是自己動手，以最省錢的方式完成，最早是5家農友義氣相挺，他想以買斷制來進各農家產品來賣，但最後還是賒帳向農友進第一批貨，開始在店面上架販售，直到第二批貨，才把第一批貨的錢一起付清，他感謝這些農友選擇相信他。

曾被當詐騙集團 誓言當農友「保證人」讓產品賣得出去

但是，在開發產品的同時，還是遇到不少人把他當成詐騙集團，拒絕合作邀約，像是一位賣紅柴蜜的蜂農剛開始聯繫時，他至少去找了5次都被虛應了事，直到有次終於能登門拜訪，蜂農還是不願相信怎麼會有人拿著現金上門跟他買蜂蜜，還說要幫他販售。

幸好吳居並不放棄，甚至「三顧茅蘆」後才漸漸取得蜂農的信任，這樣得來的情誼特別寶貴，後來在合作的過程中，雙方建立了強大的信任感，讓這位蜂農無論如何都要把貨優先留給洄瀾無毒，讓吳居相當感動。 吳居創業創立品牌後，時常與農友合作互動，現在與不少農友都早已有著緊密的夥伴關係。今周刊/提供

吳居提到，在這一來一往過程中，讓他與許多在地小農彼此有了信任感，合作的農友相信他是來幫忙推廣，願意把如同自己孩子般的產品交由他的通路販售，這種緊密結合，不只代表他是跟農友站在一起的，同時透過他的把關，確保賣給消費者產品的品質及穩定度，用品牌力成為農友們的「保證人」。

歷經農友的不信任、創業前期的舉步維艱，吳居一步步實現想要改善花蓮農業產業結構的想法，6年來，花蓮已有上百個農家，將產品交給洄瀾無毒販售，目前共集結300多項產品在其通路上販售，終於讓不少農友產品得以「賣得出去」，並獲得合理利潤，產品不再只是空有良好品質，卻讓消費者遍尋不著。

不只幫忙賣產品，讓小農的產品開始有了通路，吳居也常常跟農友們一起想辦法研發新的商品，甚至成立農產品的加工廠，讓更多產品得以問世。另外，在300多項產品中，賣得最好的是可用來泡茶的油菊，一年大概賣出上萬斤，回購率高達8成以上。

吳居提到，回購率高的關鍵就是消費者信任感，洄瀾無毒出產的產品都通過374項無毒農藥檢測，且與自產自銷的小農合作，清楚透明的生產過程攤在陽光下，再以此與消費者溝通。

吳居說，雖然前3年經營的相當辛苦，不過在第3年終於達成損益兩平，也慢慢拓展到全台有6個據點，藉此讓更多消費者認識這個品牌。

實體通路月營收破百萬 他想用香氛植物推動花蓮農業轉型

現在洄瀾無毒的實體通路月營收約能維持上百萬元，另外也經營電商平台，除了小農產品外，吳居也將觸腳伸向旅遊業，推動「全食農教育」，從花蓮的區域導覽開始帶領民眾認識這片土地，甚至民眾還能透過階段性的參與，體驗農產品各個階段的生產，像是玉里的米，就可以從插秧、割稻開始，一步一步地體驗到米食製品的產出。

為了改善花蓮農業的產業結構，吳居其實內心還有一個更遠大的想法，那就是推動「縱谷香氛走廊計畫」，他說，現在洄瀾無毒已經將花蓮的農產品做出一個整合平台，這些產品讓消費者看得到、摸得到、拿得到，也漸漸結合農家產生一個農業休閒產業鏈，但是，如果要徹底解決花蓮農業的痛點，還需要更多的助力。 《洄瀾無毒》目前與花蓮上百個農戶合作，旗下共有三百多項產品，受到不少消費者喜愛。今周刊/提供

他所推動的「縱谷香氛走廊計畫」，就是希望在花蓮當地能有更多人加入種植包括保健藥用植物、香草類、花茶類、辛香料類、茶咖類等五大類植物，透過這些作物的高產量、高經濟價值等特性，能有效讓花蓮農業的產業鏈價值提高，同時也可以用味道傳遞花蓮的價值跟形像，以此做為最具代表性的產業，走出自己的特色。

吳居以返鄉的花蓮之子角色，將花蓮在農業發展上的優勢及其痛點了解透徹，用過去推廣連鎖加盟品牌的專業，創立品牌《洄瀾無毒》，不只幫忙小農推廣產品，也讓民眾有更多對於無毒農產品的選擇，未來更大夢想是持續推動香氛走廊計畫，盼能集結眾人力量加速花蓮農業轉型，為台灣未來可能面臨到的農業困境找到一條生路。 吳居推動縱谷香氛走廊計劃，希望能以此帶動花蓮的農業轉型。今周刊/提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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