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為何加油站店員會加到溢出來？他曝4個秘密 教你不花冤枉錢

聯合新聞網／ 今周刊
有民眾稱，遇過加油站員工在油槍跳停後仍繼續加油，導致油滿到溢出來。 圖擷自中油臉書
有民眾稱，遇過加油站員工在油槍跳停後仍繼續加油，導致油滿到溢出來。 圖擷自中油臉書

【撰文・林依榕 整理】

「請問加什麼油？95加滿，謝謝」這是許多人加油最常出現的對話，但曾有民眾遇過加油站員工，在油槍跳停後還是繼續加，結果油溢出來讓他氣炸。

有加油站工讀生透露，其實強迫加油最後汽油並不會進到車子的油箱裡，你只是多花了冤枉錢，還有4個加油站「不會告訴你的事」，下次加油要可以多省點錢。

此為示意圖。圖擷自中油臉書
此為示意圖。圖擷自中油臉書

一名網友曾在「爆怨公社」表示，自己騎車去加油時，一如往常跟加油站員工說「95加滿」，沒想到油槍跳停後，只見員工還持續加油，加到溢出來流到腳踏墊上。

原以為員工是為了結帳湊整數，結果金額竟是107元，讓他氣得跳腳，其他有同感的網友留言，「真的要跳停上次加滿被多加2塊就噴出來了」、「我好幾次了，看了真的很生氣」。也有的人建議乾脆自助加油最簡單，既省去掏零錢的麻煩，加油還有折扣。

有加油站員工回應，一般加油跳停多是已經加到95%，其餘空間是要給油氣保留安全範圍，不過有時候跳停除了上述情形還有幾種狀況，像是如果油槍插得太深或是油孔設計不良，油回沖上來容易沒有加滿就跳停，另外就是客人還是會要求強迫加油湊整數，最後導致油加到溢出來。

跳停之後強迫加油　你只是白花錢卻「加不到油」

台灣中油官網解釋，加油時，油池到加油機之間有2條看不見的管路，一條是油管（車子加油時，油會走的管子），另一條是氣管（車子加油時產生的油氣，回收進入油池的管子）。當油料加滿油箱，加油槍有自動跳停裝置，會自動停止加油，不致油料溢出油箱。

如果硬要金額湊整數、強迫加油會發生什麼情況？《茶陶音刀生技》臉書說明，當油槍加滿油到一個程度時就會跳停，繼續硬加這時候的汽油並不是進到你的車子裡，而是揮發成油氣到空氣中或被氣管回收，消費者根本是在白花錢加那些多出來的油。

4個加油站不會告訴你的事　這樣加油才省錢

此為示意圖。圖擷自中油臉書k
此為示意圖。圖擷自中油臉書k

有加油站工讀生透露，加油只要留意4件事，就能夠真正的省錢、保護車又能夠加好油。

一、早晚加油

液體都有熱漲冷縮的特性，加上汽油是以體積計費，因此上午5～9點（夏天上午5～8點），趁著加油站儲油罐溫度最低時去加油，可以省下不少錢。

二、別再說「加XX元的油

除了「9X加滿」，也有不少人習慣用金額數來講加油量，如果改口以體積量「加多少公升」，就會發現真的差很多！不過若是沒什麼概念，依環保署建議，講「加到油跳停」就可以囉。

三、在市區盡量別加滿

通常在市區會走走停停，而一桶油相當於一個人的重量，若加滿的話，每一次的起步都會消耗更多引擎動力，非常耗油。

四、不常開車油不要加太多

汽油如果長時間沒有使用會變質，而變質的油存會使得車子動力不足，行駛時耗油量也會更多。

本文授權自今周刊，原文見此

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