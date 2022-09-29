夫妻煮排骨湯常加這食材 臉色發黃罹肝癌！醫：觀念錯最可怕

【撰文・翁申霖】

吃進身體內的東西一定要謹慎小心，以免「病從口入」！一對夫妻因工作勞累，經常燉煮排骨湯來補身體，不料卻因加了不適當的食材，導致越補越慘，開始出現臉色變差、腹瀉、噁心等症狀後，就醫才檢查出雙雙罹患了肝癌，究竟為什麼會這樣？有哪些地雷一定要特別注意？

據綜合媒體報導，中國一對年輕夫妻一起到上海工作5年，在努力工作之餘也想好好補一下身體，因此兩人經常煲排骨湯來補充營養，並加入從老家帶來的花椒一起燉煮，一段時間過去，夫妻倆的健康狀況每況愈下，開始出現臉色變差、腹痛、腹瀉、噁心等症狀。

就醫檢查才發現，兩人的甲種胎兒蛋白（AFP）指數異常偏高，雙雙皆被確診肝癌，經醫師問診意外得知，他們加入的花椒因貯存不當的關係，加上環境潮濕，造成花椒出現發霉的狀況，但儘管食材已經發霉了，該人妻仍認為「只要沖洗一下，加上高溫烹煮應該就沒事，因此照吃不誤。」

台灣肝病權威許金川指出，甲種胎兒蛋白（AFP）是目前診斷肝癌最重要的抽血篩檢項目，一旦抽血甲種胎兒蛋白升高，得到肝癌的機率大約95%以上。

不過，除了肝細胞癌會讓甲種胎兒蛋白升高，若有急性肝炎，肝細胞修復及再生時，也會分泌甲種胎兒蛋白，另外，生殖器官長腫瘤，或有胃癌、膽管癌等，也都可能會造成甲種胎兒蛋白異常偏高。

醫師指出，發霉的花椒孳生大量細菌，更含有毒性極強的致癌物質「黃麴毒素」，若是長期食用帶有這種毒素的食物，堆積在體內，有很大機率會導致肝細胞發生病變，誘發肝癌發生。

國內毒理專家招名威也曾指出，不少人會將發霉的水果、麵包或其他食物等，把壞掉部位切掉繼續食用，他直言，「這麼做的確可將發霉部分去除，但肉眼看不到的地方仍可能存在著毒素」；尤其「堅果類、玉米類」食材，可能含有會產生一級致癌物的黃麴霉菌，只要累積一定的劑量，引發肝癌的機率就超級高。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海過去接受「民視新聞網」採訪時也表示，許多民眾會把食物發霉部位切掉，但其它部位仍有看不見的菌絲，更點名發霉的堅果類食物，恐怕會釋放黃麴毒素，吃多了肝會出問題。

醫師、專家一致建議，「不要吃腐爛或發霉的食物」，一定要特別留心，避免自身健康亮紅燈。

本文授權自今周刊，原文見此。

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