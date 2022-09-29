快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

夫妻煮排骨湯常加這食材 臉色發黃罹肝癌！醫：觀念錯最可怕

聯合新聞網／ 今周刊
醫師指出發霉的花椒會孳生致癌物質「黃麴毒素」，長期食用可能導致肝癌。示意圖／ingimage
醫師指出發霉的花椒會孳生致癌物質「黃麴毒素」，長期食用可能導致肝癌。示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖】

吃進身體內的東西一定要謹慎小心，以免「病從口入」！一對夫妻因工作勞累，經常燉煮排骨湯來補身體，不料卻因加了不適當的食材，導致越補越慘，開始出現臉色變差、腹瀉、噁心等症狀後，就醫才檢查出雙雙罹患了肝癌，究竟為什麼會這樣？有哪些地雷一定要特別注意？

據綜合媒體報導，中國一對年輕夫妻一起到上海工作5年，在努力工作之餘也想好好補一下身體，因此兩人經常煲排骨湯來補充營養，並加入從老家帶來的花椒一起燉煮，一段時間過去，夫妻倆的健康狀況每況愈下，開始出現臉色變差、腹痛、腹瀉、噁心等症狀。

就醫檢查才發現，兩人的甲種胎兒蛋白（AFP）指數異常偏高，雙雙皆被確診肝癌，經醫師問診意外得知，他們加入的花椒因貯存不當的關係，加上環境潮濕，造成花椒出現發霉的狀況，但儘管食材已經發霉了，該人妻仍認為「只要沖洗一下，加上高溫烹煮應該就沒事，因此照吃不誤。」

台灣肝病權威許金川指出，甲種胎兒蛋白（AFP）是目前診斷肝癌最重要的抽血篩檢項目，一旦抽血甲種胎兒蛋白升高，得到肝癌的機率大約95%以上。

不過，除了肝細胞癌會讓甲種胎兒蛋白升高，若有急性肝炎，肝細胞修復及再生時，也會分泌甲種胎兒蛋白，另外，生殖器官長腫瘤，或有胃癌、膽管癌等，也都可能會造成甲種胎兒蛋白異常偏高。

醫師指出，發霉的花椒孳生大量細菌，更含有毒性極強的致癌物質「黃麴毒素」，若是長期食用帶有這種毒素的食物，堆積在體內，有很大機率會導致肝細胞發生病變，誘發肝癌發生。

國內毒理專家招名威也曾指出，不少人會將發霉的水果、麵包或其他食物等，把壞掉部位切掉繼續食用，他直言，「這麼做的確可將發霉部分去除，但肉眼看不到的地方仍可能存在著毒素」；尤其「堅果類、玉米類」食材，可能含有會產生一級致癌物的黃麴霉菌，只要累積一定的劑量，引發肝癌的機率就超級高。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海過去接受「民視新聞網」採訪時也表示，許多民眾會把食物發霉部位切掉，但其它部位仍有看不見的菌絲，更點名發霉的堅果類食物，恐怕會釋放黃麴毒素，吃多了肝會出問題。

醫師、專家一致建議，「不要吃腐爛或發霉的食物」，一定要特別留心，避免自身健康亮紅燈。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

65歲老婦不吸菸、作息正常，卻因每週做「1件日常小事」罹肺癌二期！醫：剩5年可活…

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、「6成活不過十年」…醫警告：害腎臟報銷的兇手是它

滑IG、追劇只會讓下班的你更累！耍廢放鬆不是什麼都不做　專家：這7件事舒壓最有效

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

新台幣貶破31.7元！強勢美元3把刀砍向新興市場 25年前金融危機恐重演「銀行如骨牌倒閉」？

自聯準會於今年3月啟動升息循環以來，美元之外，歐、美、亞等多數國家貨幣幾乎就像自由落體，受到美國這個全球第一大經濟體「貨幣緊縮」的引力牽引，對美元匯率的走勢一路下墜。

5年前他是媒體吹捧的時尚集團霸主 如今被法院通緝遭軟禁 為何中國的愛國商人下場悽慘？

龐大的中國消費市場、豐沛的資本運作、積極的國際擴張，是中國征戰全球的成功方程式，如今情勢逆轉，山東如意集團的崩塌，是最好的範例。

台灣中古車市場10年最旺！連鬼月淡季都不淡 為何新車缺晶片意外推升中古車買氣？

車用晶片持續短缺，多數歐系、日系車款下訂後，動輒得等上一年才有望交車，這讓中古車市場迎來十年難遇的榮景，不僅預估年銷量增近一成，價格也節節攀升。

台灣最快10月國門開 產險業剉咧等！防疫保單理賠沒盡頭？業者盼用「這招」釜底抽薪

全球新冠疫情漸趨緩，台灣解除邊境封鎖，最快將在十月實施「入境檢疫期0＋7」，但這是否會造成確診人數激增、防疫保單理賠金額再擴大？產險業者認為應有配套措施。

他名校畢業窩在家「驚見爸媽搜尋紀錄」哭了… 網分析啃老族2原因

尼特族（英語：NEET，Not in Education, Employment or Training），也稱「啃老族」，泛指不就業、不進修或不參加就業輔導的年輕人。這是一個全球化的社會現象，由於高等教育普及，大學畢業的人不在少數，但因為高學歷的心態以及受求職碰壁影響，出現不願從事太辛勞工作的狀況。

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。