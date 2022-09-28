台灣最快10月國門開 產險業剉咧等！防疫保單理賠沒盡頭？業者盼用「這招」釜底抽薪

【撰文‧梁任瑋】

指揮中心日前正式拍板階段性開放邊境管理措施，第一階段於9月29日實施，包括每周入境人數提高到6萬人次、取消機場唾液PCR、3加4全程一人一室、恢復免簽；且若一切如預期掌握中，預計在10月13日開放第二階段措施，包含每周入境15萬人次、入境免居隔（0＋7）、免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。

有效契約量可觀 業者心驚驚

「邊境鬆綁0＋7，最快10月上路」的新聞出來後，一般民眾與觀光業者一片叫好，但產險業者卻又不免擔心今年第二季以來的防疫險保單理賠慘況，再次加劇。畢竟，國人出國觀光旅遊大門一開，又加上入境免居隔，勢必會增加染疫人數。「開放後，染疫人數會如何擴增？無法估算。但，政府絕對要有相關的配套。」產險業者疾呼。

事實上，即使經過了好幾個月的「消化」，但目前產險業者手上的防疫險有效契約數量，仍然相當可觀。

舉例來說，以9月底至今各家業者陸續揭露的數字來看，富邦產險就仍有169萬件的防疫險相關有效契約，新安東京海上產險也仍有超過87萬件，和泰則有近72萬件；即使是消化速度較快的國泰產險，也還有66萬件契約。

仍居高檔的有效契約，自然代表產險業者還有沉重的潛在理賠責任，有業者表示，雖然國內確診已逾6百萬人，後續理賠風險有限，但適當的配套至少仍有亡羊補牢的意義。

綜觀各業者意見，最釜底抽薪的配套，「就是讓新冠肺炎在《傳染病防治法》的地位（危害風險程度）降等。」一位業者說，若政府將新冠肺炎降等為流感，理賠條件改變，才能從源頭減少理賠金額，但仍依各家防疫保單條款不同而定。

依據《傳染病防治法》第三條，該法所指的傳染病共分為五類，其中，前三類都是明確的「正面表列」，例如天花、登革熱、日本腦炎等；第四類是「中央主管機關認為有監視疫情發生或施行防治必要的已知傳染病」；至於最嚴重的第五類，是「中央主管機關認定其傳染流行恐對國民健康造成影響，有必要建立防治對策或準備計畫的新興傳染病。」

而目前國內各業者推出的防疫險保單，其理賠機制大致也就依循法規分類的輕重，有所區別，例如中國信託產險推出的「法定傳染病醫療及費用補償保險」，契約中對於「法定傳染病關懷保險金」給付的部分規定，若屬《傳染病防治法》第一類到第四類的傳染病，僅給付保險金額的五％；但若是第五類，則給付保險金的一○○％。其中的差距顯而易見，而新冠肺炎目前被歸類為「第五類」法定傳染病。

「但既然入境居隔的管制，準備採取『0＋7』，代表政府認為這個傳染病對國民健康的影響，已明顯降低。」一位產險業者直接建議，「應考慮將新冠肺炎的法定傳染病，降為與『流感』相同的等級。」目前，流感就是屬於《傳染病防治法》當中的第四類法定傳染病。

業者進一步強調，從一般契約的定義來看，通常會強調法定傳染病「以衛福部最新公告項目為準」，因此理賠認定是以「確診時的流行病分類」為判斷，而非依據「投保簽約當下的分類」。

降與不降 應先溝通多方意見

業者的這項訴求畢竟事關重大，台大兒童醫院院長黃立民表示，法定傳染病等級調降，「雖沒有死板的一定標準」，但何時可以討論是否降級，除了要看疾管署的政策方向，更必須要有客觀數字作為依據，「如果確定重症患者、死亡人數狀況，不算嚴峻，也認為醫療量能足以負荷，才是（討論）降級的時機。」

「無論降或不降，至少應該先坐下來討論。」一位產險業者無奈地表示，據其了解，行政院這回釋出解封政策前，乃至於宣布階段性開放邊境管理措施後，時至今日，尚未與業者進行溝通。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前雖然暫定10月13日開放邊境0＋7，但指揮中心會持續觀察國內疫情，而且中心一貫的原則，就是單純針對防疫做討論，不考慮其他問題。

而保險局表示，邊境開放屬於指揮中心、衛福部權責，金管會無法回應。不可否認，傳染病降等茲事體大，必須全盤衡量，但全盤衡量的基礎，總是在於多方意見的彙集與整合。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1345期)

延伸閱讀》

堅持「長輩最後的體貼」決定在安養院走最後一程！93歲醫師的人生智慧：沒留什麼財產才是為孩子好

年薪200萬還喊窮？40歲竹科工程師養一家6口「有苦說不出」：沒想到邁入中年生活如此克難

身在台灣卻從來沒有補習過！一個矽谷女工程師的告白：非常慶幸，媽媽從小就教會我的5個觀念