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英鎊創37年新低！恐迎兌美元1比1新時代 謝金河：首相才上任就面臨挑戰

聯合新聞網／ 今周刊
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【撰文・謝金河】

小女兒傳來英鎊崩跌走勢圖，英鎊直直落，最低跌到1.035，創下37年新低紀錄，現在拿新台幣兌換英鎊是34.285，曾經是日不落帝國的大不列顛，英鎊的急速墜落令人難以想像。這也讓我想到十幾年前的往事！

小女兒高中畢業，全家到英國參加她的畢業典禮，我們原來訂了一個古老的旅館，但房間實在太小，就近換了已經老舊的希爾頓飯店，一晚350鎊，那個時候的英鎊兌美元大約在2左右，一英鎊大約換69.7台幣，這是台幣相對弱勢的時候，第一個中午，我帶著全家去吃Wagamama拉麵，我已記不得是14鎊或22鎊，吃一碗拉麵，用70元的台幣來算，要千元以上。我去買單的時候，真的嚇了一大跳。

第一次到英國，第一頓飯就被英國的高物價嚇到，當然飯店的費用更是高得令人害怕。

為了省錢，我們早上晚一點吃，傍晚再去吃晚餐。回到台灣，我在財訊寫了一篇文章，題目「不到英國，不知台灣錢小」。拿台灣錢到英國消費，實在吃不消。物換星移，經過十幾年，現在用台幣換英鎊居然剩下一半不到。現在再到英國旅遊，沒有當年那麼可怕了！

這次通膨肆虐，歐洲成了重災區，英國下半年的CPI都呈現兩位數的增長，接下強生棒子的新首相Liz Truss在登上相位後去晉見女王，沒幾天，女王逝世，這個個性強悍的女首相，一上任就面臨艱難挑戰。

接下來英鎊兌美元可能要迎接一比一的新時代，這是大多數想像不到的事！

本文授權自今周刊，原文見此

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