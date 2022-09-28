存股族心碎！兆豐金、中信金遭降評 外資喊金融股太貴 億元教授：沒這2條件別買進

【撰文・林韋伶】

「兆豐金（2886）與中信金（2891）明年發出來的股利，恐怕會讓市場很失望，」一家美系外資出具的最新台灣金融業報告中，提出這樣的示警，並同步將兆豐金與中信金股票由「買進」降評到「劣於大盤」。

美系外資點名看壞的這兩檔，是台灣存股族最愛金融股，引發週二(9/27)兆豐金走跌2.7%、中信金走跌2.35%，跌幅是金融族群中最深者。

外資看淡台灣金融業 「將邁入更冷的寒冬」

該外資分析，從股利發放隱含的訊息中能看到，「今年金融業的寒冬可能會特別冷」，預期大概會在今年第四季迎來最後一股營運助力，然後在2023年失去動能。

尤其，過往大家都認為升息循環對金融業來說是利多，但現在看來這股利多將轉弱，金融股基本面改善也會停滯，反而讓風險成了舞台上的主角，恐怕要面臨：放貸成長趨緩、信用成本提高，以及股利可能縮水的風險。

該外資預估，銀行股在2023年放貸金額成長率僅有5%~6%，低於這兩年的數據8%；信用成本也可能從近兩年的10個基本點提高到15~20個基本點；股東權益報酬率則將由11%下降到9%~10%。

台灣金融業本益比偏高 外資估股價將下修

另一方面，與亞洲其它同業相比，該外資認為台灣金融業享受的本益比偏高，但股東權益報酬率卻較低，明年恐怕就無法撐起這樣的股價。

過往台灣金融業享受較高的本益比，立基在經濟成長表現較好且資產沒有太多風險，但目前情勢有所改變，不但企業資本支出出現不確定性，且海外放款也出現風險。

該外資分析，兆豐金與中信金原為美國升息的最大受惠者，當此利多因素的效用減退，自然會受到較大衝擊。尤其因為兩家金融業都因產險受到傷害，股票評等由「買進」降評到「劣於大盤」，外資並下修兆豐金目標價約28%至30.1元，中信金則遭大砍36%至20元。

相較之下，以國內市場為主的銀行可能較有撐，該外資重申玉山金（2884）的中立評等，分析玉山金過去在數位信用卡與海外消費耕耘較深，前者不管大環境變化如何表現相對有撐，後者則將在10月13日國境開放後重新起飛，因此相對看好玉山金表現。

億元教授看金融股 相較股東權益報酬率，配息殖利率更重要

不過，對於外資降評金融業的看法，億元教授鄭廳宜並不認同：「台灣的銀行特色就是不會倒，國外可能每天都有銀行倒掉，因為很多都是投資銀行。」

鄭廳宜也分析：「投資人在看金融業營運數字的時候，不建議跟去年比，應該跟前年比，因為去年不正常。」且在評比的指標上，相較外資以「股東權益報酬率」與「股價淨值比」來評估金融股，鄭廳宜認為：「重點是殖利率能配給投資人多少，以及配息是否穩定」。

要找到能穩定配息的銀行，鄭廳宜建議由「逾期放款比率」與「備抵呆帳覆蓋率」著眼，目前在台灣的金融業中，大家的體質都算健康，逾期放款比率相當低且備抵呆帳覆蓋率高。特別是在備抵呆帳覆蓋率的部分，自2005年到2022年7月，台灣的銀行備抵呆帳覆蓋率從49.89%，大幅提升至839.71%，比率持續創新高，顯示銀行承受呆帳的能力愈來愈強，有利銀行獲利提升。

國泰金、富邦金能買嗎？鄭廳宜：40元以下才考慮

至於在個股選擇上，對於金融業龍頭國泰金（2882）與富邦金（2881）的股票，鄭廳宜認為要出現兩大條件才可以買進，第一個條件是跌到40元以下，第二個條件則是美國要開始降息。他解釋，只要美國升息，壽險股持有的債券就要提列跌價損失，目前看來美國後續還會再升息，債券損失將影響金融雙雄的淨值，「要看清楚淨值會損失多少之後，再去買他們的股票會安全一點」。

對於想要定期定額買入金融股的投資人，鄭廳宜建議買進以利息收入為主的銀行類股較佳，像是臺企銀、台中銀、王道銀行價格相對可口；而以證券、票券為主的金融股，因為目前市場表現不太好，建議盡量不要碰。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

兆豐金股價45→33元，金融股套在高點如何攤平？存股達人教一招「買在高點也能安心存」

中興電、櫻花⋯他40歲財富自由曝「2022年5檔最佳存股名單」：一個理由，我不存金融股

國泰金、富邦金股價一直跌，金融股存股該選哪一檔？20年台股職人：一個理由，我選富邦金

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】