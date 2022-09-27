負評率高達61%...南韓總統尹錫悅爆粗口、撐傘顧自己「人設」崩壞！盤點出包爭議

【撰文・黃明惠 整理】

南韓總統尹錫悅近期頻惹爭議，除了在推特上哀悼英國女王逝世，把女王名字拼錯外，日前赴美出席聯合國大會，還被媒體捕捉到疑似用髒話提及拜登及國會議員，現在他又被拍到前往加拿大搭機時，只顧著自己撐傘，讓夫人金建希淋雨，一直以來塑造的「愛妻形象」逐漸崩壞。

尹錫悅本月9日在推特對女王逝世表達哀悼，卻誤把女王的名字Elizabeth拼成Elisabeth，因此被英國記者糾正，過了約10分鐘，南韓總統府辦公室才更正。

Deepest condolences to the people of the United Kingdom for the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. She had a strong belief in the cause of human freedom and left great legacies of dignity. Her kind heart and good deed will remain in our memories. — 윤석열 Yoon Suk Yeol (@President_KR) 2022年9月9日

南韓總統尹錫悅推文悼念英國女王，卻將對方名字拼錯，遭到網友痛罵。圖擷自Twitter

糗事不只一樁，日前尹錫悅赴美出席「第7屆全球基金增資會議」，會中拜登承諾美國將提供60億美元對抗愛滋病及肺結核，但尹錫悅離場時卻被拍到疑似用韓語爆粗口稱：「要是國會這群臭傢伙（兔崽子）不通過（捐款）的話怎辦？拜登就丟臉了」，引發全球譁然。

雖然南韓總統府辦公室解釋，尹錫悅是指南韓國會議員，外界也把「搗亂」聽成「拜登」，原意為「國會那些臭崽子不通過，在那邊搗亂的話就丟大臉了」，但這樣一解釋，南韓國會也相當不滿表示：「所以現在是說代表國民的169名民主黨國會議員是臭崽子嗎？」

尹錫悅赴美出席「第7屆全球基金增資會議」疑似爆粗口。圖擷自Facebook

而向來對外展現愛妻形象的尹錫悅，又被拍到和夫人金建希搭機時遇到下雨，他右手接過雨傘後，左手牽著金建希的手，但雨傘幾乎只有自己撐到，金建希完全沒在傘下，南韓網友看到這一幕大酸：「欠缺為他人著想的心」、「一個男人竟讓妻子淋雨，實在不合格」。

尹錫悅被拍到只顧自己撐傘，忽略一旁老婆淋雨。圖擷自Youtube

根據聯合報報導，尹錫悅最新好感度民調只剩28%，負評率高達61%。而民調指出其支持率下滑，與他出訪這段期間所引發的爭議有關。

本文授權自今周刊，原文見此。

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