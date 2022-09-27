快訊

首屆108課綱生心聲／學習歷程頂大教授看這點 她笑認「不聽話」：別再問有沒有用！

蘋果iPhone又一款型號說再見！他曝iPhone 15 Ultra「多1顆」強打這功能

他名校畢業窩在家「驚見爸媽搜尋紀錄」哭了… 網分析啃老族2原因

聯合新聞網／ 今周刊
尼特族（NEET）已成為全球化的社會現象，但其背後成因各異。示意圖／ingimage
尼特族（NEET）已成為全球化的社會現象，但其背後成因各異。示意圖／ingimage

【撰文・黃明惠 整理】

尼特族（英語：NEET，Not in Education, Employment or Training），也稱「啃老族」，泛指不就業、不進修或不參加就業輔導的年輕人。這是一個全球化的社會現象，由於高等教育普及，大學畢業的人不在少數，但因為高學歷的心態以及受求職碰壁影響，出現不願從事太辛勞工作的狀況。

日本一名從早稻田畢業的網友推特發文近期引發熱議，他表示用父母的電腦查資料，沒想到看到「小孩教育失敗」、「大學生兒子無業」、「尼特族」等搜尋紀錄，讓他大受打擊。這名網友表示，自己從早稻田畢業後就沒去找工作，窩在家當啃老族，還說當自己看到搜尋紀錄後忍不住哭了。對此，許多日本網友回應鼓勵，表示「你的父母還沒有放棄你」、「如果是事實，那你就該努力去改變」。

而相較日本社會的「尼特族」，台灣也有不少啃老族的案例。曾有網友表示自己37歲，「這輩子從來沒有工作過」。他表示家裡有棟房子，爸媽存款有3000多萬，自己研究所畢業後都找不到工作，於是在家打電動，生活花費全靠爸媽資助。爸媽催促去找工作後，他決定去考高考但都落榜，爸爸也漸漸習慣家裡多一雙筷子，「撐到家人習慣很重要，這樣他們就不會要逼你找工作了」。

另外，也有網友好奇「在台灣啃老的人是不是特多？」，表示身邊不少人不是騙爸媽有在找工作，就是當「萬年考生」，還有人不婚原因是因為爸媽養得起。對此，有網友分析，會成為啃老族的原因主要是父母親寵壞，或是覺得薪水太低而不工作，才導致社會上許多3、40歲還在家裡蹲當大爺。

有網友替這些啃老族緩頰，表示也許這些啃老族是想考公務員，但都考不上，加上求職碰壁只能繼續苦讀；有些人也有可能是受到疾病所苦，沒有辦法外出工作，要大家不要凡事只看表面。

成年親子間該如何溝通？

根據橘世代報導，心理諮商師林萃芬分析為何小孩越大，親子間關係卻越來越疏離的原因。最主要原因是發現在孩子心中，父母的排序已經在工作、朋友之後，父母為了找回主導權卻使彼此間的關係更緊繃。

孩子始終會長大，父母到底該如何和他們相處？心理師認為，父母應該放下自我中心的立場，學習站在孩子的角度，試著讓對先向孩子低頭，增加信任和溝通品質，同時也給孩子獨立空間，讓孩子願意分享心情，改善一對話就吵架的習慣。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

一場沒有哭聲，只有爭吵聲的喪禮...4個兒子都啃老！壓垮親情的最後一根稻草：分家產

45歲跑路留賭債，就連兒子也丟給爸媽養！姊姊無奈：老媽都快80歲還被弟弟啃老，我該怎麼幫？

連兒媳月子中心的錢，都是兩老解定存付的！啃老兒拖全家吃定爸媽，母親悔：兒子說沒錢，我能怎麼辦？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

他名校畢業窩在家「驚見爸媽搜尋紀錄」哭了… 網分析啃老族2原因

尼特族（英語：NEET，Not in Education, Employment or Training），也稱「啃老族」，泛指不就業、不進修或不參加就業輔導的年輕人。這是一個全球化的社會現象，由於高等教育普及，大學畢業的人不在少數，但因為高學歷的心態以及受求職碰壁影響，出現不願從事太辛勞工作的狀況。

「一顆螺絲」影響大！他換電燈沒注意1細節 電費竟暴增至9千⋯一圖看懂吃電怪獸

漸漸步入秋天，很多人在家還是喜歡開著冷氣，除了維持舒適溫度之外，多少也能降低室內濕度，也因為疫情關係，居家上班的人也不在少數，你家中電費是否因此暴漲了呢？

寧打斷手腳也不要入伍⋯普丁宣布徵召30萬後備軍 俄男抓了護照秒落跑

周二晚間，當門鈴響起時，今年26歲，還在攻讀博士學位的俄羅斯人謝爾蓋（Sergei），原以為是快遞送貨；豈料，站在門口的，是2名帶著軍事文件的男子，他們要求謝爾蓋在文件上簽名，參與周四舉行的徵兵活動。

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

「若想和平請做好戰爭準備」為何華府通過《台灣政策法》幫我們？道理就在孫子兵法裡

美國參議院外委會日前通過《台灣政策法案》，引發各界熱議，《今周刊》特別邀來美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授湯先鈍全面剖析。

918強震震出地調危機！學界考察59條官方僅公布36條活動斷層 背後原因解析

經濟部中央地質調查所經費年年降低，調查活動斷層人力僅10人，此次918強震，更凸顯了政府對於敏感地質區調查能量不足的危機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。