他名校畢業窩在家「驚見爸媽搜尋紀錄」哭了… 網分析啃老族2原因

【撰文・黃明惠 整理】

尼特族（英語：NEET，Not in Education, Employment or Training），也稱「啃老族」，泛指不就業、不進修或不參加就業輔導的年輕人。這是一個全球化的社會現象，由於高等教育普及，大學畢業的人不在少數，但因為高學歷的心態以及受求職碰壁影響，出現不願從事太辛勞工作的狀況。

日本一名從早稻田畢業的網友推特發文近期引發熱議，他表示用父母的電腦查資料，沒想到看到「小孩教育失敗」、「大學生兒子無業」、「尼特族」等搜尋紀錄，讓他大受打擊。這名網友表示，自己從早稻田畢業後就沒去找工作，窩在家當啃老族，還說當自己看到搜尋紀錄後忍不住哭了。對此，許多日本網友回應鼓勵，表示「你的父母還沒有放棄你」、「如果是事實，那你就該努力去改變」。

而相較日本社會的「尼特族」，台灣也有不少啃老族的案例。曾有網友表示自己37歲，「這輩子從來沒有工作過」。他表示家裡有棟房子，爸媽存款有3000多萬，自己研究所畢業後都找不到工作，於是在家打電動，生活花費全靠爸媽資助。爸媽催促去找工作後，他決定去考高考但都落榜，爸爸也漸漸習慣家裡多一雙筷子，「撐到家人習慣很重要，這樣他們就不會要逼你找工作了」。

另外，也有網友好奇「在台灣啃老的人是不是特多？」，表示身邊不少人不是騙爸媽有在找工作，就是當「萬年考生」，還有人不婚原因是因為爸媽養得起。對此，有網友分析，會成為啃老族的原因主要是父母親寵壞，或是覺得薪水太低而不工作，才導致社會上許多3、40歲還在家裡蹲當大爺。

有網友替這些啃老族緩頰，表示也許這些啃老族是想考公務員，但都考不上，加上求職碰壁只能繼續苦讀；有些人也有可能是受到疾病所苦，沒有辦法外出工作，要大家不要凡事只看表面。

成年親子間該如何溝通？

根據橘世代報導，心理諮商師林萃芬分析為何小孩越大，親子間關係卻越來越疏離的原因。最主要原因是發現在孩子心中，父母的排序已經在工作、朋友之後，父母為了找回主導權卻使彼此間的關係更緊繃。

孩子始終會長大，父母到底該如何和他們相處？心理師認為，父母應該放下自我中心的立場，學習站在孩子的角度，試著讓對先向孩子低頭，增加信任和溝通品質，同時也給孩子獨立空間，讓孩子願意分享心情，改善一對話就吵架的習慣。

本文授權自今周刊，原文見此。

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