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「一顆螺絲」影響大！他換電燈沒注意1細節 電費竟暴增至9千⋯一圖看懂吃電怪獸

聯合新聞網／ 今周刊
不少原因都會造成電費意外暴增。 本報資料庫
不少原因都會造成電費意外暴增。 本報資料庫

【撰文・黃明惠】

漸漸步入秋天，很多人在家還是喜歡開著冷氣，除了維持舒適溫度之外，多少也能降低室內濕度，也因為疫情關係，居家上班的人也不在少數，你家中電費是否因此暴漲了呢？

如果家中電費突然暴增，有各種原因，以下整理不同案例分享。

一顆螺絲，電費狂增

YouTuber「水電爸爸」拍影片分享案例，屋主一家3口同住，原本電費最多只花3千，但最新一期電費單卻暴增超過9千多，屋主懷疑是電錶故障打電話向台電反應，最後卻發現元兇只是一顆螺絲。

「水電爸爸」到現場檢查發現電燈開關全關了，但測試電流鉤表仍在動。於是問屋主最近家中有無更換家電，才知道屋主有請水電工來裝電燈，同時更換新開關。

最後真相大白，發現水電工更換螺絲時，將螺絲「鎖在」開關電線上，知情後的屋主怒氣沖沖大罵「一顆螺絲害我賠八、九千元，下一期來又不知道多少錢」。

沒開冷氣，3個月電費破萬

有民眾表示，他租屋處都沒開冷氣，短短幾天電錶卻跳了46度，3個月總電費高達1萬442元，1個月將近3000元。有網友分析短時間電費暴漲的3大可能性。

包含被偷電、屋內有吃電怪獸、電費並非以台電方式計算。有網友指出熱水器、舊冰箱等「吃電怪獸」都會造成高電費；以及一樓如果是生意場所，就會被列在營業用電。

還有人指出他拍的電錶並非台電公司的電錶，「你這個電錶應該是房東私設的」，種種因素都會造成高額電費。

如何省電，經濟部提供節電小錦囊

經濟部能源局網站分享，省電36計供民眾參考。（以下為節錄）

1、選購高CSPF冷氣機。

CSPF值愈高，則冷氣機愈省電，一般而言CSPF值每提高0.1，就可節約2-3%冷氣機用電

2、每二週清洗空氣過濾網一次

空氣過濾網太髒時，容易造成電力浪費

3、在東西向開窗處，應裝設百葉窗或窗簾

減少太陽輻射熱進入室內，降低空調負荷及用電量

4、採用節能標章LED燈管(泡)/燈具

比螢光燈管(泡)/燈具節電50%以上

5、長時間不使用電器設備時應切掉電源，減少待機電力損失

6、照明應配合照度標準要求設置

選用適當流明數(lm)之LED燈管(泡)/燈具，效率(lm/W)越高，瓦數(W)越小

家中「隱藏吃電怪獸」一圖看懂

經濟部能源局提供了家庭常用電器的待機用電表，依據工研院測試統計，待機電力約占家庭用電的7.4%，因此外出及長時間不使用時，可將家裡待機最耗電的電器插頭拔掉。

能源局表示，具待機電力的電器，如關機時還亮著小紅燈的電視、有顯示時間的微波爐，還有關掉電源仍會顯示幕的錄放影機、收錄音機、音響、洗衣機、電腦和螢幕、會顯示溫度的冷氣機等，都屬於「待機電力家電」。

相對地，非待機電力家電產品使用後或關閉電器總開關後，就算沒有拔掉插頭，也不會消耗電量。

本文授權自今周刊，原文見此

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