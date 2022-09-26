寧打斷手腳也不要入伍⋯普丁宣布徵召30萬後備軍 俄男抓了護照秒落跑

【撰文・林信男】

周二晚間，當門鈴響起時，今年26歲，還在攻讀博士學位的俄羅斯人謝爾蓋（Sergei），原以為是快遞送貨；豈料，站在門口的，是2名帶著軍事文件的男子，他們要求謝爾蓋在文件上簽名，參與周四舉行的徵兵活動。

以化名接受BBC採訪的謝爾蓋，娓娓道出目前俄羅斯男性最擔心的事情：被政府徵召上戰場，在俄烏戰爭中為國效力。

俄烏戰爭爆發迄今約7個月，俄羅斯不僅未能拿下烏克蘭，近期更被烏軍突破防線，陸續奪回失土，令發動侵略的俄羅斯總統普丁備感壓力，並於本周三（21日）宣布「部分動員」後備軍人，預計徵召30萬後備大軍支援，盼扭轉戰況。

普丁還強調，若他認為俄羅斯領土的完整性受到威脅，將採取「所有可行的手段」。該言論等同暗示，核武也是選項之一。

然而，普丁此舉，猶如間接承認俄軍在戰場上受挫，也引爆了俄羅斯國內反戰聲浪，許多民眾走上街頭，抗議「部分動員」措施，並與警方發生衝突，據當地人權組織OVD-Info估計，目前已有超過1300名參與抗議的民眾，遭警方逮捕。

俄羅斯男性人人自危 紛紛祭出「落跑」計畫

至於符合政府「部分動員」條件（服過兵役、具備軍事技能和經驗者）的俄羅斯男性，當然不可能「坐以待斃」。由於該命令未明確提供人數上限、例外條件（例如：把具學生身分者排除在外）等細節，形同「最大程度」動員，導致該國男性人人自危，紛紛祭出「落跑」計畫。

據外媒觀察，在「部分動員」消息發布後，俄羅斯人可免簽證入境的土耳其伊斯坦堡、亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan），直飛航班機票迅速秒殺；另一方面，俄羅斯與喬治亞（Georgia）邊境，已出現綿延數英里的「車龍」，其中也包括許多不想被徵召，決定離開俄羅斯的人。

1名俄羅斯男子透露，他在普丁宣布「部分動員」後，立刻帶著護照前往邊境，甚至連行李都沒打包。

未逃往他國的俄羅斯男性，亦想方設法，讓自己不用被徵召。自稱維亞切斯拉夫（Vyacheslav）的男子表示，他和朋友打算透過醫療途徑，尋求「協助」，「心理健康（問題）或毒癮治療，看起來不錯，而且可能是免費的選擇。」

另一名來自加里寧格勒（Kaliningrad）的男性，則在受訪時宣稱，「我會打斷我的胳膊、我的腿，或讓自己入獄，為了避免被徵召，我會做任何事。」

「部分動員」相關消息滿天飛、真假難辨 人民無法相信政府

「（當前狀況）就像1980年代的科幻電影，坦白說，有點嚇人。」在聖彼得堡工作的迪米崔（Dmitry）指出，他所處的辦公室，同事們都緊盯電視、電腦或手機上的消息，無心上班。

因參加反戰活動，遭警方「關切」的迪米崔說，「我不確定自己下一步該做什麼。是跳上飛往國外的班機？或在俄羅斯多待一段時間，在反戰遊行上，被警察追趕？」

定居英國的俄羅斯人艾夫根尼（Evgeny）表示，「每個人都很害怕，且都在傳遞不同的動員消息，很難分辨何者為真」，但可以確定的是，「沒有人相信政府」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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