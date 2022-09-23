Fed再升息3碼 台灣央行為何只升半碼？面對股市震盪你得留意3件事

為對抗居高不下的通膨，美國聯準會（Fed）於當地時間21日下午，宣布升息3碼（0.75個百分點），使聯邦資金利率區間來到3%至3.25%；而台灣央行也在今（22）日召開第3季理監事會議，並決議調升政策利率半碼（0.125個百分點）、新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點）。

雖然Fed升息3碼，符合市場預期，但Fed主席鮑爾強調，政策方向未改變，「聯邦公開市場委員會（FOMC）下定決心，要讓通膨率降至2%，我們會持續下去，直到完成這項工作為止。」前述言論，使市場預期，Fed將繼續「放鷹」，導致21日美股3大指數收黑，道瓊重挫逾500點，22日台股加權指數也下跌139.89點。

Fed暗示，2022年底前，將再升息5碼（1.25個百分點），使聯邦資金利率區間到達4.25%至4.5%，「終點利率」（terminal rate）則是於2023年，達到4.6%。從點陣圖來看，Fed官員認為，2024年之前，都不會降息。

▲點陣圖顯示，Fed官員認為，2024年之前，都不會降息。圖：取自Fed官網

台灣央行升息幅度相對小 維持經濟穩定是主要考量

對於Fed再度升息3碼、台灣央行升息半碼一事，元大寶華綜合經濟研究院董事長葉銀華表示，根據元大寶華預估，2022年台灣消費者物價指數（CPI）年增率為2.94%，略高於主計總處預測值（2.92%），「所以台灣央行在考慮政策時，升息也是一種選項，但幅度不要太大。」

葉銀華指出，台灣2022下半年CPI，已較上半年有所趨緩（主計總處數據顯示，CPI年增率從6月的3.59%，降至8月的2.66%），加上出口動能，可能會在第4季減緩，「所以，升息幅度若太大，恐傷及經濟。我們想一想，倘若新台幣走貶，對台灣的出口，是一種支撐，這是另一個要思考的面向。」

受美元升值影響，資金正持續往美國跑，導致包括新台幣在內的亞幣，隨之走貶。葉銀華認為，維持經濟成長穩定，在央行決策中占有重要地位，但央行也要考量資金外流問題；因此，升息半碼，至少對新台幣貶勢，能帶來一點抑制效果。

一、美元會持續走強？新台幣匯率何時回升？

Fed之所以必須大幅升息，主因在於，美國8月CPI年增率為8.3%，且扣除波動較大的食品、能源等項目後，核心CPI年增幅仍達6.3%，兩者皆高於市場預期（8.1%和6.1%）。葉銀華說，Fed決定升息與否，「都看經濟數據，他（鮑爾）一定要（把通膨）打下來！」

假設Fed猛升息，導致經濟「硬著陸」，美元仍將持續走強？對此，元大寶華觀察芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）日變動率，以及美元指數日變動率的60天相關係數發現，2個指數在2020年之後，明顯呈現正相關。

葉銀華解釋，上述情況意味著，在經濟動盪時，美元指數波動也大，「簡單來講，如果經濟動盪，讓VIX波動提高，美元也會波動，但它是『往上波動』，所以我們認為，雖然美元作為避險貨幣，但仍然是走強的趨勢。」

相對來看，新台幣兌美元呈現走貶，但還不至於失控，據元大寶華估計，今年第4季或明年首季之後，新台幣兌美元匯率就會回升。

二、投資人選股要注意哪些條件？

面對主要國家央行，紛紛啟動升息循環，導致金融市場動盪加劇，投資人該如何趨避風險？葉銀華稱，「選股是最重要的，投資人應避免選擇庫存積壓高、月營收成長率下降的公司。」

「庫存有2種含意，一是覺得經濟不錯，主動提高庫存，這就是投資；另一則是市場需求減緩，累積的庫存，那就是負擔。就國際現況來看，現在是屬於第2種。」葉銀華說。

三、台灣經濟前景如何？

整體而言，雖然金融市場隨著Fed「升升不息」，震盪不斷；但，台灣經濟表現，尚屬穩定。

據元大寶華、中經院、台經院、台綜院等經濟預測機構，以及主計總處、央行估計，2022全年，台灣國內生產毛額（GDP）年增率，都在3%以上。葉銀華認為，這代表國內經濟，已從「高速成長」（2021年GDP成長率達6.57%），回到「正常速度成長」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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