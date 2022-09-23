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65歲老婦不吸菸、作息正常 卻因做這件事罹肺癌二期！醫：剩5年可活

聯合新聞網／ 今周刊
一名65歲婦人不抽菸、日常習慣良好，卻因做了在華人傳統中再正常不過的「燒香」習慣，竟罹患了致死率高的肺癌。示意圖，非新聞當事人/ingimage
一名65歲婦人不抽菸、日常習慣良好，卻因做了在華人傳統中再正常不過的「燒香」習慣，竟罹患了致死率高的肺癌。示意圖，非新聞當事人/ingimage

只有抽菸會引起肺癌？錯！除了抽菸以外，還有遺傳、空汙等許多其他原因。一名65歲婦人不抽菸、日常習慣良好，卻因做了在華人傳統中再正常不過的「燒香」習慣，竟罹患了致死率高的肺癌，有醫師直言，燒香是東南亞文化的象徵，卻也可能是致癌元凶。

國際上認為，吸菸或二手菸是導致肺癌的最大危險因子，然而，除了抽菸，日常生活環境裡的確還存在著同樣重要的其他兇手。根據《泰國世界日報》報導，泰國一名65歲婦人從沒抽過一根菸，平時也避免吸入二手菸，卻還是罹患了致死率較高的肺癌。

泰國呼吸系統疾病專科醫師馬努表示，該婦人7年前（約莫2015年）健檢時發現左肺有腫塊，隔年因腫瘤變大再次求診，但當時的她沒有咳嗽、發燒、胸痛、體重下降與容易疲憊等症狀。

經「正子斷層造影」（PET SCAN）檢查發現疑似是肺癌，接著進行腹腔鏡肺部手術將左上肺切除，摘除約4公分大小的腫瘤，切片結果也顯示證實為癌細胞，確診罹患肺癌，所幸癌細胞並未擴散到其他器官與淋巴。

肺癌第2A期：腫瘤4~5公分，無淋巴結轉移。

主治醫師表示，該婦人罹患的是「2A期肺癌」，手術後有60％機率能再存活5年，不過婦人奇蹟似地至今已活到第7年，且肺癌沒有再復發跡象。醫師指出，雖說患者生活、作息習慣良好，但很可能因過去有長達6年時間，固定在每周四燒20根香，連續吸入香的煙氣而罹癌，指出燒香也是肺癌的致病因子之一。目前該婦在手術後也停止了燒香的習慣。

肺癌「死亡率高、晚期發現比例最高」

而肺癌在台灣，也是十大癌症中「死亡率最高、晚期發現比例最高、醫療費最高」的癌症。過去《今周刊》就曾做過相關報導，和信治癌中心醫院院長黃達夫直言，「肺癌就是沒有徵兆，早期診斷是困難的！」

除了抽菸，日常生活環境裡的確還存在著同樣重要的其他兇手。新光醫院健康管理部主任、台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志指出，台灣地區婦女肺腺癌越來越多，這些婦女卻幾乎都沒抽菸，不論如何，這都凸顯其他如體質或遺傳、環境（包括空氣汙染、石棉、廚房油煙、有害氣體、放射線物質等）、過去肺部感染和職業暴露（礦工、消防員等），都是可能誘發肺癌的危險因子。

然而，儘管肺癌致死率高，醫界卻認為肺癌並非不治之症，早期發現，更可以早期治療。肺癌權威台大醫師陳晉興不斷以看診經驗告訴民眾，45歲以上民眾每2~3年要照一次「低劑量電腦斷層（LDCT）」，「LDCT檢查出來的肺癌，9成以上都是1A期，存活率約88%，我的團隊存活率是94%。」

「只有靠這(LDCT)才能找到1公分以下的腫瘤，」高尚志也這麼說，一般來講0.3、0.4公分，電腦斷層就找得到，他以副總統陳建仁為例，「所以副總統陳建仁照到0.4公分，他就開刀開掉了。」

LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具。今年5月國健署推出肺癌早期偵測計畫，提供以下兩類民眾每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影免費檢查。

具肺癌家族史：50至74歲男性，或是45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹（二等親以內）經診斷為肺癌。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

具重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30年以上，有意願戒菸，或戒菸15年內之重度吸菸者。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

本文授權自今周刊，原文見此

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