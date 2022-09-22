吃花生沒看過花生葉！太陽能板竟能種香菇 謝金河：魚農電共生這項最值得投資

【撰文・謝金河】

從魚電共生到農電共生。但次綠電考察行程，有一整天的時間都在雲林，這個海線鄉鎮，含蓋了台西、四湖、口湖及麥寮，過去除了風大，土壤貧瘠，在地人都外出謀生，台塑六輕建廠帶來一些改變。

這次綠電考察行程，我特別安排一整天的雲林考察，除了在蘇治芬委員安排下去看碩力、韋能的太陽光電外，有半天行程到褒忠鄉這個人口大約一萬二千人的農業鄉鎮來參觀開陽投控。

大多數的太陽光電產業，先是建置太陽能板，以發電為主，後來有魚電共生，這次參觀開陽投控則是看到農電共生。開陽在太陽能板下種香菇，在雲林的農業發展生態環境，又帶來新的模式。

有別於台西外海的離島工業區以純種電為主，這次開陽從太陽能電力系統工程承攬的EPC，電廠投資，維運管理到儲能。這次蔡宗融董事長特別帶領我們來參觀太陽能板下的香菇裁種。

台灣的種香菇及木耳都必須控溫，也適合在太陽能板下栽種，開陽自行生產太空包，然後注入菌種，這次他帶領大家來現場採香菇，對於很多都會生活的團員是很特別的經驗。有趣的是，香菇養殖場外都是花生田，我指花生田的綠葉，考大家猜猜看是什麼植物？居然有大半的人答不出來，原來大家都吃過花生，沒有看過花生葉。

香菇養殖場外都是花生田，謝金河笑說許多人只吃過花生，卻沒看過花生葉。圖擷自謝金河 臉書

這次到雲林可以看到很多太陽光電正積極建置，新加坡商的韋能、碩力光電到森崴規模都很大，到2025年，台灣的太陽能發電能不能達到20GW，未來有很大的發展空間，我特別告訴蔡董，在台灣投資一個行業，3到5年一定會有一個大變化，只有綠電投資，未來十年都缺，值得全力以赴，若是在發電外，又有農業收成，這是值得思考的新模式！

本文授權自今周刊，原文見此。

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