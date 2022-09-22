快訊

2熱帶性低氣壓相繼生成！最快今晚成颱 周末降雨熱區出爐

中華大學CP值說惹議 學者：入學分數越低CP值豈不越高？

「0+7」期間快篩陽性出門怎麼罰？指揮中心給答案

吃花生沒看過花生葉！太陽能板竟能種香菇 謝金河：魚農電共生這項最值得投資

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河赴雲林考察綠電，對開陽投控的農電共生印象深刻。 圖擷自謝金河 臉書
財信傳媒董事長謝金河赴雲林考察綠電，對開陽投控的農電共生印象深刻。 圖擷自謝金河 臉書

【撰文・謝金河】

從魚電共生到農電共生。但次綠電考察行程，有一整天的時間都在雲林，這個海線鄉鎮，含蓋了台西、四湖、口湖及麥寮，過去除了風大，土壤貧瘠，在地人都外出謀生，台塑六輕建廠帶來一些改變。

這次綠電考察行程，我特別安排一整天的雲林考察，除了在蘇治芬委員安排下去看碩力、韋能的太陽光電外，有半天行程到褒忠鄉這個人口大約一萬二千人的農業鄉鎮來參觀開陽投控。

大多數的太陽光電產業，先是建置太陽能板，以發電為主，後來有魚電共生，這次參觀開陽投控則是看到農電共生。開陽在太陽能板下種香菇，在雲林的農業發展生態環境，又帶來新的模式。

有別於台西外海的離島工業區以純種電為主，這次開陽從太陽能電力系統工程承攬的EPC，電廠投資，維運管理到儲能。這次蔡宗融董事長特別帶領我們來參觀太陽能板下的香菇裁種。

台灣的種香菇及木耳都必須控溫，也適合在太陽能板下栽種，開陽自行生產太空包，然後注入菌種，這次他帶領大家來現場採香菇，對於很多都會生活的團員是很特別的經驗。有趣的是，香菇養殖場外都是花生田，我指花生田的綠葉，考大家猜猜看是什麼植物？居然有大半的人答不出來，原來大家都吃過花生，沒有看過花生葉。

香菇養殖場外都是花生田，謝金河笑說許多人只吃過花生，卻沒看過花生葉。圖擷自謝金河 臉書
香菇養殖場外都是花生田，謝金河笑說許多人只吃過花生，卻沒看過花生葉。圖擷自謝金河 臉書

這次到雲林可以看到很多太陽光電正積極建置，新加坡商的韋能、碩力光電到森崴規模都很大，到2025年，台灣的太陽能發電能不能達到20GW，未來有很大的發展空間，我特別告訴蔡董，在台灣投資一個行業，3到5年一定會有一個大變化，只有綠電投資，未來十年都缺，值得全力以赴，若是在發電外，又有農業收成，這是值得思考的新模式！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

不多話，但每次說出口都很有重量…張安平帶台泥踏上「能源轉型」之路，謝金河讚他最有先見之明

烏克蘭絕地大反攻，中國前大使5觀點「逆風」看衰俄羅斯…遭微博秒刪！謝金河曝關鍵下一步

閃車跌落崖下、領病危通知書...「比基尼先生」坐六望七仍一尾活龍！謝金河：活在當下的典範

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

「若想和平請做好戰爭準備」為何華府通過《台灣政策法》幫我們？道理就在孫子兵法裡

美國參議院外委會日前通過《台灣政策法案》，引發各界熱議，《今周刊》特別邀來美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授湯先鈍全面剖析。

別人咳爆他永遠沒事 科學家以「自排車」揭密 擋得住BA.5？過來人這麼說

新冠（COVID-19）病毒大流行已有將近3年的時間，全球有超過6億人染疫、逾650萬人死於新冠肺炎，而台灣也有近600萬人確診，但奇怪的是，仍有人是傳說中的「天選之人」（Novid,／Covid virgin,），至今沒有感染過，這到底是怎麼回事？是單純運氣好嗎？有科學家研究發現，原來是「基因突變」立的大功。

918強震震出地調危機！學界考察59條官方僅公布36條活動斷層 背後原因解析

經濟部中央地質調查所經費年年降低，調查活動斷層人力僅10人，此次918強震，更凸顯了政府對於敏感地質區調查能量不足的危機。

101歲地王「吳老師」傳奇！補教名師嫁入大稻埕望族 養地3心法「沒一塊地無路用」

提起北台灣大地主，外界多半會聯想到三重幫的林堉璘、如今由他兒子林鴻南主掌的宏泰集團家族，但你能想像嗎，在大台北竟然還有一號人物，手中握有的土地數量與面積幾乎可與宏泰集團平起平坐；甚至在50多年前，三重幫的宏國、宏泰與聯邦建設投資興建的土地，都還要向這位地主交易取得。

他26歲月入6萬、國立大學畢業「跑外送」不怕被笑：還能騎車環島兼外送

8年級的林昱樹在早餐店上班，他的工作在中午12點前就結束了。年輕的他想再找一份可以兼差的工作，4年前去當外送員。每天外送3小時再增加2萬多元收入，26歲月入高達6萬元，比同儕來得更好。

她82歲5天遊5國！愛巧克力冰當早餐 裴洛西讓人意外的point

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）短暫訪台，她挺台灣的立場與言論讓台灣颳起一陣裴洛西旋風，一直到47歲才正式踏入政壇的她，有許多可能讓你很意外的point。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。