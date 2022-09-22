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比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

聯合新聞網／ 今周刊
亞東醫院家庭醫學科醫師闕壯理表示，吃太甜比吃太鹹更容易導致洗腎。甜食示意圖／ingimage
亞東醫院家庭醫學科醫師闕壯理表示，吃太甜比吃太鹹更容易導致洗腎。甜食示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖 整理】

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

近年來國內興起吃拉麵的風潮，甚至有些「拉麵迷」可以天天吃、每周吃，口味還得選濃厚才道地，如此高油、高鹹的吃法讓人不禁覺得，「吃這麼重鹹，長久下來是不是得洗腎？」但答案跟大家想的都不一樣。「事實上，吃甜的更容易洗腎。」根據「常春月刊」報導，亞東醫院家庭醫學科醫師闕壯理受訪時這麼說。

吃甜比吃鹹更傷腎 背後原因為何？

根據統計，台灣慢性腎臟病人口約占9～12%，其中洗腎人口已衝破9萬4,000人，背後最主要原因正是「糖尿病」惹的禍！據研究指出，相較於全球罹患糖尿病比例，台灣人罹病機率高，再細看全台9.4萬名洗腎患者的罹病原因，有46%的新洗腎患者是因為糖尿病控制不佳，導致腎臟病變，進而走到洗腎這地步。

「其次才是高血壓，以及腎臟疾病」，闕壯理強調，吃太鹹雖會導致高血壓影響腎功能，「但偶爾吃日本味拉麵就洗腎的機率非常非常低」，反而是攝取甜食更加容易導致洗腎。

他直言，腎臟如同人體的淨水器，若因為某些原因導致功能惡化甚至報銷，就必須要腎臟替代療法（Renal replacement therapy, RRT）才能排出體內毒素，方式有血液透析（也就是俗稱的洗腎）、腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）、腎臟移植等；而「洗腎患者的10年存活率為35%，也就是說，超過6成的人都活不過10年。」

如何避免走向洗腎這一步？

飲食方面，有營養師建議，避免攝取過多紅肉，尤其培根、肉鬆等加工肉品對腎臟負擔大，必須減少攝取。而高糖、高鹽特性的食物也要盡量少食用為佳。

生活習慣部分，除了預防高血脂、高血壓、高血糖等三高疾病，以及心血管疾病的發生，平時也應保持適當體重，並且維持常運動、少吸菸、少飲酒等良好習慣，以防引發慢性腎臟病，導致腎臟衰竭。

更重要的是，千萬不可服用來路不明的藥物，不然可能造成腎功能損傷。特別是腎病患者，絕對不要任意濫用藥物或盡信民間偏方，否則可能加重原先病情，走上洗腎這一步。

本文授權自今周刊，原文見此

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