最靠近開槍的一次只是上膛…殺警案喧騰一時「關鍵法案」為何還躺在立法院？

【撰文‧陳彥宇】

兩位員警因公殉職，掀起社會對警察工作安全議題的反思，如何杜絕血淋淋憾事再度發生，避免上演「今天公祭、明天忘記」，政府責無旁貸。

「明誠、瑞傑，你們的任務結束了！」9月5日，總統蔡英文參加因公殉職的台南市警察局員警凃明誠、曹瑞傑告別式，致詞時表達深切哀悼，並允諾將透過立法院朝野努力，盡速通過《警械使用條例》修法。

這起震驚全國的台南殺警案，發生在8月22日上午，兩名員警在追緝贓車過程中，先後遭到竊車嫌疑人林信吾持刀攻擊，送醫搶救仍均告不治。悲劇掀起各界檢討警察執勤安全問題，其中備受關注的項目之一，正是《警械使用條例》修法。

事實上，距上次修訂該法，已將近20年前了，根據內政部觀點，現行法規對警械規範不足，加上欠缺實務考量，於是在2020年5月提出修法草案，經行政院通過後，送立法院審議。

上回修法卡關 爭點在哪？

內政部草案大致可分成三大重點：放寬警械定義，員警可就執勤現場狀況，將適合器具當作警械使用；開槍損害人民權益時，賠償回歸國賠機制；增設調查小組，由內政部遴選專家學者組成，協助釐清使用警械致人死亡或重傷的爭議案件。

對於修法方向，中央警察大學行政警察學系教授許福生認為，確實有助消除第一線使用警械疑慮，也可望減少法官以事後察知的客觀事實，倒果為因論斷員警開槍時機適當性的可能。

然而，立法院2020年12月完成草案初審後，卻未進一步協商並完成修法，據悉，關鍵爭點之一在於「調查小組」編制與啟動機制。對此，新會期朝野可能朝「相關規範由內政部另訂之」的調整方向，先求法案三讀。

不過，除了上述偏向技術面層次問題，警界對「調查小組」功能有更多期待。「無論是調查小組或鑑定小組，新單位能不能常態性蒐集、分析員警遇襲實例，作為系統性教案？這更重要。」許福生指出。

台灣警察工作權益推動協會常務理事、同時也是現役警察的蕭仁豪認為，修法之外，政府必須積極補強的核心層面：以臨場實務為基礎的教育訓練。

「我過去執勤，最靠近開槍的一次經驗，就只是……上膛。」蕭仁豪述說其任職八年來的自身經驗，恰好也是很多警察的寫照。一位不具名警政署人士坦言，「（執勤時）很可能根本沒開過槍。」一旦遭遇突發狀況，僅有短短幾秒鐘做出應變，仰賴平時訓練累積，但實務上仍有進步空間。

蕭仁豪舉例，美國聯邦調查局編製的《執法人員遇害與受遇襲資料集》，會每年針對員警執勤遇襲實例進行統整性研究，寫成報告並公告上網，提供各州警局檢討訓練或改善制度。他並認為，除了槍械等致命性武器，政府也應提供較低或無致命性器械，最關鍵的是，必須給予相對應的教育訓練。

另一個基層員警眼中的重要補強環節，則是去年起政府開始建置的「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，該靶場模擬聚眾鬥毆等數百種執勤可能遇見的突發狀況，強化員警臨場反應。

截至目前，全台共有13座模擬靶場，然而並非所有員警都有機會投入這套新型訓練。根據警政署最新統計數據，截至2022年3月底，「互動式情境模擬射擊訓練靶場」累積使用人次為4.7萬次，對照2021年全台共有近7萬名員警，即使排除重複受訓的情況，全台仍有約3成3的員警未曾使用。

訓練不足、缺預算 都是問題

訓練覆蓋率不足，或許與設備啟用時間尚短有關，但事實上，早在2018年7月，監察院曾針對第一線巡邏與執勤進行調查指出，警專的射擊課程時數偏少，「且未包括『情境電腦模擬射擊訓練』課程」，導致基層員警對槍枝使用恐未能符合臨場實務需求。

再往前看，其實，警專自2017年起，已連續3年編列爭取建構「互動式情境模擬雷射射擊訓練場」的經費預算，卻都未獲准予核列。在此之下，當時警專只能增加動態訓練射擊課程，設法讓射擊教學更貼近實務情境。

警員殉職引發朝野盡速修法的共識，但無論從基層員警的第一線告白、監察院的調查，乃至於警察機關連續多年的爭取預算動作來看，提供更多以實務為基礎的教育訓練，更是員警心心念念的臨場保命關鍵。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1344期)

延伸閱讀》

高房價年輕人買房壓力大！父母「現金贊助」最容易忽略贈與稅 聰明爸媽靠1招「贈與稅」秒降

進口車、名牌包，23歲直播主年收300萬不夠花...人生太早發財，到底是一種福氣還是詛咒？

不一定要會念書才能進台積電」！學生的一封信讓張淑芬動容：不要害怕去爭取想要的位置