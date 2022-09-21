918強震震出地調危機！學界考察59條官方僅公布36條活動斷層 背後原因解析

【撰文‧簡惠茹】

經濟部中央地質調查所經費年年降低，調查活動斷層人力僅10人，此次918強震，更凸顯了政府對於敏感地質區調查能量不足的危機。

「這是個很奇怪的地震，目前了解有限⋯⋯，這個地區應該有不知道的構造存在。」9月17日晚間，台東發生規模6.4級地震，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌如此對外表示。隔日下午，台東再發生6.8級強震，外界質疑此為「登記有案」的池上斷層所致；但兩日後，陳國昌又表示「並非發生在池上斷層」。

於是，這兩波地震除了造成怵目驚心的各地災情，也留下了「不知從何發生」的大問號。問號至今難解，但在專家眼中，這些未知，已凸顯了政府對於敏感地質區調查能量不足的危機。

人力緊繃、預算不足 每年僅可調查一處敏感地質

「相較於官方公布的版本，學界早有更多斷層研究，數量遠超過經濟部中央地質調查所（以下簡稱地調所）的調查。」中央大學應用地質研究所退休教授李錫堤攤開一張台灣地圖，上面密密麻麻標示著多條紅線，並且加註斷層名稱。

這份來自中央大學應用地質研究所的資料上，一共標誌了59條斷層。此外，台灣大學地質系退休教授陳文山也曾在2016年指出，全台活動斷層共有49條。無論是哪個版本，數量都遠多於地調所公布的36條。

值得注意的是，部分討論認為，本次地震與「中央山脈斷層」有關，但目前地調所公布的36條斷層中，並未包含中央山脈斷層，反倒在李錫堤的地圖上清楚標示。

當然，學界的發現終究需要由經濟部透過調查研究進行確認，官方不能照單全收，中央大學地球科學系教授顏宏元也表示，中央山脈調查有其難度，而外界對中央山脈斷層的研究資料亦相當稀少，「我直接走進深山調查了10多年的時間，直到近年才整理出中央山脈東側有地震密集帶，而這次地震發生地點，就在此密集帶。」

但這就點出更核心的關鍵問題，主管地質調查的經濟部如何看待學界的研究？又如何確認學者的發現？

其實在今年3月，監察院才以「長期未更新活動斷層分布圖」、「不重視學界調查」為由，對經濟部提出糾正。報告中的用詞頗重，認為經濟部「顯然未重視國家重要基礎地質調查工作，造成國家與民間工程選址於未正式公告之活動斷層線上而不自知⋯⋯，遑論防災管理之超前部署。」

至於原因，監察院報告則寫到，經濟部「長期以來未給予地調所充分資源，難以進行調查與審定」。從數字看，經濟部地調所辦理活動斷層之業務人力，目前僅有10人，包含組長1人、科長2人，其餘承辦人7人；再者，地調所近3年「活動斷層部分」的預算也是不增反減，從2019年的4201萬元，到去年降至3850萬元。

以此人力與預算，在監察院報告中，也看到經濟部評估自身調查能量表示：「每年最多僅能進行一處地質敏感區的補充調查。」

對此，李錫堤直言，「行政院應擴充地調所的人員編制，讓地調所的員額更充足，否則調查速度快不起來。」他強調，學術界公布研究結果後，地調所還要經過調查，位置精度也要更準確，「以現在的人力，確實相當不足。」

欠缺海域斷層調查 導致離岸風電業者選址受阻

李錫堤以日本為例，日本的斷層調查除了由中央的行政法人進行，官方單位也會跟各地方政府及各地大學地質系、地理系老師合作調查，因此才能得到綿密的調查結果，「這是目前在台灣還看不到的。」

此外，監察院報告中，也舉日本調查機構的人力配置為例，凸顯落差。以日本國立研究開發法人產業技術綜合研究所為例，其地質調查中心有197名員工，一年支出約台幣24億元。

必須注意的是，目前地調所公布的36條斷層帶，並不包含台灣附近海域斷層。離岸風電是現今政府的重要政策，但地調所直到今年才新增8800萬元經費，進行「離岸風場海域地質調查及地質環境資訊服務」計畫，全面調查離岸風場海域地質，其中包含斷層構造等。

由於官方未公布台灣海域活動斷層，有關離岸海域的斷層形狀、長度與活動等資訊不足，因此離岸風電業者難以進行地震危害度的評估。目前也擔任環評委員的李錫堤就無奈表示，「官方未公布海域斷層資料，所以我參與環評審查的時候，都會要求廠商要參考國內海域斷層的學術資料，才能確實掌握風險。」

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