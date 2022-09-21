別人咳爆他永遠沒事 科學家以「自排車」揭密 擋得住BA.5？過來人這麼說

【撰文・翁申霖】

新冠（COVID-19）病毒大流行已有將近3年的時間，全球有超過6億人染疫、逾650萬人死於新冠肺炎，而台灣也有近600萬人確診，但奇怪的是，仍有人是傳說中的「天選之人」（Novid,／Covid virgin,），至今沒有感染過，這到底是怎麼回事？是單純運氣好嗎？有科學家研究發現，原來是「基因突變」立的大功。

至今依然有少數人是對新冠病毒有自然免疫（Natural immunity）的情況，根據科技雜誌《Wired》報導，科學家們認為，「這群人或許掌握了可以保護全人類的秘密武器。」在新冠大流行初期，多國科學家就集結起來組成一個名為「Covid Human Genetic Effort（冠狀病毒病人類基因計劃）」的國際研究團隊，研究透過基因角度解釋不同個體，在感染後出現的症狀嚴重程度，研究人員甚至發現，有少部分人即便長期暴露在高風險環境下也未曾受到感染。

紐約的洛克菲勒大學（Rockefeller University）醫學微生物學學家András Spaan表示，像是丈夫照顧確診的妻子卻沒有染疫；洛克菲勒大學兒科醫生Jean-Laurent Casanova也指出，「我們聽過無數傳聞，像某些護理師和照顧者沒有任何保護下，暴露在病毒中，但一直驗出陰性。或是有些人家裡有人狂咳好幾星期，但有一個人永遠陰性。」針對種種類似情況，他們認為這些人能夠避開疫情不只是因為幸運，更可能是隱藏基因關鍵。

為此，András Spaan便曾在權威科學期刊《自然-免疫學》（Nature Immunology）發表一篇文章，希望能從世界各地找來這些「天選之人」做實驗，以進一步找到答案。

免疫學教授：T細胞如自排車，遇病毒入侵「可快速換檔應對」

倫敦大學（University College London）病毒免疫學教授Mala Maini組成一支研究團隊，針對暴露在高風險環境下，理應感染卻沒有感染的醫護人員進行密集監測，並比對在疫情爆發前採集冷凍的另一組血液樣本。

經過交叉比對血液樣本，Mala Maini發現，研究對象中的10人，有多達6人的氣管中有交叉反應性T細胞，這些特殊的T細胞可形成抵禦外來侵入性物質的第二道防線。

Mala Maini用淺顯易懂的方式來形容，這些T細胞如同一輛自排車，遇到病毒入侵時可以在當下做出直覺反射，快速換檔應對，發起更快更強的免疫攻擊，以阻攔SARS-CoV-2；反之，沒有這群T細胞的人體就像一輛手排車，要花上一段時間才能掌握控制裝置，意即需要更多的反應時間才能調整身體抵禦病毒，而在這段期間病毒就容易趁隙而入。這也是為什麼所謂的「天選之人」不會染疫，或是低機率染疫的原因。

除了有可能是潛在的特殊T細胞立大功，另有專家研究發現，某一種「基因突變」也是功臣之一。加州大學舊金山分校（UCSF）免疫學家Jill Hollenbach與其團隊發現了一種基因突變。這種突變無法預防新冠病毒感染細胞，但可以做一件厲害的事──「預防人體出現新冠肺炎症狀」。

「由於這些基因組件編碼的蛋白質有點不一樣，所以病毒未必都能感染細胞，在部分情況下，我們發現病毒確實會感染細胞，但沒辦法用常見的老方法自我複製，所以被感染者不會出現任何症狀。」 也就是說，研究人員指出，對特定病毒有抗性的人，是因為基因突變而跟別人有不一樣的「待遇」。

直至目前為止，科學家得知「HLA-B*15:01」是染疫但無症狀的人所帶有的基因。

現行「棘蛋白」疫苗易突變 專家：計畫用T細胞開發疫苗

針對「天選之人」的免疫系統早存在專門對抗SARS-CoV-2的武器，科學家們期盼這群人能出面協助研究，幫助做出新疫苗，把所有人都變成天選之人。

對此，目前Mala Maini正和牛津大學的專家共同開發研究，Mala Maini表示，由於目前全世界採用的疫苗皆是用棘蛋白（spike protein）進行製造，「但棘蛋白是很容易出現變異的」，因此研究團隊希望能在呼吸道（包括鼻腔、喉嚨）黏膜中誘導T細胞出現，認為針對T細胞開發的疫苗，不僅能夠抵禦Sars-CoV-2，更可以抵禦各種不同的冠狀病毒，防止病毒不斷進化而導致疫苗失效。

至於天選之人是否抵擋得住來勢洶洶的高傳染力變異株BA.5？家庭醫師Scott Woods以親身經歷表示，他在過去2年半中，大量暴露在高風險環境中，但都沒有確診，原先他也以為自己被歸類為天選之人，但隨著變種病毒BA.5疫情不斷蔓延，他也確診了，「隨著病毒進化，感染力更強。」盼專家們能以更快速度研究出相對應的疫苗，以防人類遭到病毒吞噬。

本文授權自今周刊，原文見此。

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