每次說話都很有重量！張安平帶台泥踏上「能源轉型」之路 謝金河：他最有先見之明

【撰文・謝金河】

今天不談水泥！

台灣的企業領袖中，張安平不多話，但是他每次說出口的話都很有重量。這些年他談永續，環保，節能，最有先見之明；今年他很早就預告：2022是很不簡單的一年！他也鼓勵大家多閱讀，多看書。

這些年，他默默完成企業重組，台泥國際在香港下市，私有化，整合了台泥水泥事業，並且把水泥產業帶往土耳其等國家。台灣的產業走致力轉型走向綠色能源，繼上一次我們組團參訪和平DAKA特區之後，這次我們來到彰化彰濱工業區，來參訪前身是東宇綠能的台泥綠能。

在簡報中，我們可以清楚看到台泥整個集團在台灣的綠色能源布局，包括剛剛宣布不久的台東紅葉地熱開發，不久，台泥可能進軍海洋能。這次在彰濱工業區的廠區，我們看到太陽能的建置，在岸風力發電，已經架設三支，還有未來可能投入更多的儲能。台泥綠能在這個廠區的第一座5MW大型儲能自動頻率控制調頻備轉輔助機組（AFC）已上線，是台灣第一個通過台電能力測試併聯運轉的綠能企業。

從水泥到綠色能源，台泥在張安平領航下，一步一腳印，踏上能源轉型之路，台灣的未來也必然朝著這個方向邁進，台灣最老牌，股票代號1101的台泥做了最佳詮釋！

本文授權自今周刊，原文見此。

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