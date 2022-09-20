存股族小心！金融股明年殖利率高的機率不大…丁予嘉悲觀看金融業、樂觀看通膨

【撰文・彭蕙珍】

今年以來美元持續強勢走高，導致亞洲貨幣不停貶值，1998年亞洲金融風暴會不會再度上演？國票金前總經理丁予嘉指出，雖然美元目前強勢，但應不致於重演亞洲金融風暴，他認為第4季通膨對全球影響力就不會這麼大。

對於台灣股民最愛存的金融股，他認為美國升息對金融業是不小的影響，「明年金融股配息，想要殖利率高一點的機會不大。」

丁予嘉在「老謝看世界」節目中表示，1997年7月泰銖2天貶了30%，是因為外債太多了，加上外匯存底連一天都不夠，在這種情形下，經濟繁榮都是假的，「所有的投資都撤了，泰國人當時都想把泰銖換成美元，當然會用力貶。」

美元強勢 不會造成亞洲金融風暴

從泰國，到印尼、馬來西亞、越南，風暴蔓延延到南韓及日本，「當時日圓從110兌一美元，一路貶到149，緊張程度是不得了的。」那段時間接近一年，在1998年5月他建議大客戶做多日圓、放空美元，「我這樣做爭議性很大，因為大家都怕暈了。」

果真，1998年5月29日美日聯合干預，第一天就從149兌1美元拉到125，短短7天日本就穩了，人民幣才沒有跟著貶值，「（美日）沒有這樣做，全球經濟會有不得了的大災難。」

「美元最近這麼強，到底會不會重演亞洲金融風暴？我個人認為是不太會。」丁予嘉分析，南韓看起來是有一點很危險，外債高達6,600多億美元（約20.7兆元新台幣）創新高，但他們GDP接近2兆美元（約62.7兆元新台幣），比俄羅斯還大，再加上夏天進口很多能源，近期能源上漲，因此他認為南韓外債會慢慢往下降。

國票金前總經理丁予嘉。今週刊記者蕭芃凱／攝影

疫情、戰爭引起通膨 看明年樂觀

至於通膨問題，丁予嘉指出，在2019年新冠肺炎之前，全世界都有超額產能，不需要去想通膨；疫情發生後，因為停工、感染、隔離等問題，供應鏈銜接的不好，就會發生通膨，「當供應鏈混亂時，全球需求仍相當高，通膨就更嚴重，2022年有俄烏戰爭，加劇影響。」

「現在Fed及世界各國央行都要用力打通膨，明年經濟衰退機率就會提高，用力打通膨，會犧牲經濟成長，讓美國、中國、歐盟幾個大的經濟體產生衰退。」他分析，今年第四季，也就是10月後通膨的影響力就不是這麼大了，「我覺得應該要輕輕打通膨，同時顧及2023年的經濟成長。」

丁予嘉指出，連世界銀行都警示，要求各國央行不要通膨打得太凶，否則明年大家就非常苦了。

「接下來如果沒有特別災難性的事情發生，我覺得通膨會慢慢下來，明年經濟不會這麼慘，我的看法是相對樂觀一點。」

有壽險的金融要小心 今年受傷很重

謝金河問道：「台灣壽險公司淨值少了1兆多，南山的獲利會超過淨值，此外，受債券殖利率跌不下來等影響，如何看台灣的金控業者，尤其是有壽險公司的，他們要如何面對這個難關？」

丁予嘉表示，台灣的金融業，尤其是有壽險的，原本的投資部位就非常大，其中投資債券部位又更大，升息後的未實現損失很驚人，「就算現在（金融業）賺錢，明年想要配息我看大概不容易；明年台灣的金融業配息殖利率可以高一點的機會不大。」

他接著分析：「從金融業的綜合財務報表上看，金管會是不會讓他們配現金，儘管台灣金融業的體質不錯，這一波受傷是蠻嚴重的，存股存金融業要稍微小心一點。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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