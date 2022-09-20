921震掉3600億經濟損失！4大天災年奪近萬人命 1錯誤觀念恐使災難更頻繁

【撰文・林信男】

9月18日下午2點44分，台東池上發生芮氏規模6.8強震，且在這場主震發生前，已出現73次前震，連中央氣象局地震中心都認為，該現象相當罕見。

台東池上強震，令許多人聯想到1999年、芮氏規模7.3的921大地震。當年這場導致逾2,000人死亡、上萬人受傷的強震，共計造成約新台幣3,600億元（約合114.5億美元）經濟損失。

中華經濟研究院於921地震發生後，提出的初步評估顯示，當時光是金融業房貸損失，就超過800億元，利息損失約515億元，當年度第4季消費支出，減少逾300億元，財政收入方面，也少了310億元，政府支出則大增1,500億元，使財政赤字隨之擴大，由前述數據，不難想見921大地震對台灣經濟的衝擊。

事實上，在氣候變遷問題日益嚴重的情況下，天災對全球經濟的影響，恐比想像中更大。

2021天災造成2800億美元災損 與氣候變遷脫不了關係

慕尼黑再保險公司（Munich Re）於今年初發布報告指出，2021年，全球包括洪水、颱風、野火、地震等天災，已奪去約9200條生命，經濟損失規模達2,800億美元（約8.7兆元新台幣），較前一年多出3分之1左右，且已連續第3年增加，由此可見，全球暖化與天災之間，確實有所關聯。

慕尼黑再保險公司氣候解決方案負責人勞赫（Ernst Rauch）表示，「2021年的災害統計數據，令人震驚，氣候變遷恐使極端天氣變得更頻繁、嚴重。」

另一方面，由國際災害資料庫（EM-DAT）「2021年全球災害回顧」內容可得知，颶風艾達（Hurricane Ida）可謂2021年，對經濟影響最大的天災。艾達於去年8月下旬至9月初，侵襲美國東岸，造成約650億美元（約2兆元新台幣）災損；緊追在後的，是同年7月的西歐大洪水，災損規模為540億美元（約1.7兆元新台幣），其中德國就占了400億美元（約1.2兆元新台幣）。

2021年經濟損失前10名天災。圖擷自國際災害資料庫（EM-DAT）

而2021年導致最多人死亡的天災，則是8月發生在海地、芮氏規模7.2的強震，共造成2,575人喪命。

保險經紀公司怡安（Aon）報告顯示，2022上半年，全球天災所造成的死亡人數為4,400人，經濟損失約920億美元（約2.8兆元新台幣），雖然兩者皆低於均值，但總計197起天災事件，已高於平均水準（192起）。

2021年死亡人數前10名天災。圖擷自國際災害資料庫（EM-DAT）

2022H1天災數量高於均值 聯合國憂人類陷「自我毀滅漩渦」

今年4月下旬，聯合國示警，人類行為導致全球天災日益增加，並危及社會、經濟，以及數百萬人的生命。

過去20年來，全球中大型天災，平均落在每年350至500起（2021年為432起）之間；然而，根據聯合國「減少災害風險辦公室」（UNDRR）估計，若再不採取因應措施，到了2030年，每年全球中大型天災，恐增至560起，平均每日1.5起。

聯合國將天災事件的發生與增加，歸咎於人們「樂觀、低估、覺得無力戰勝（天災）」的錯誤觀念。

聯合國也提到，天災的規模、強度，已有所增加，過去5年受天災影響、死亡的人數，較先前要來得多。

整體來看，天災對開發中國家衝擊最大，據聯合國觀察，這些國家平均每年因天災，損失1%的國內生產毛額（GDP）；相較之下，已開發國家GDP，僅損失約0.1%至0.3%不等。

聯合國常務副秘書長阿米娜‧穆罕默德（Amina J. Mohammed）強調，天災使人類陷入「自我毀滅漩渦」（spiral of self-destruction）；因此，應將這類風險，納入生活、建設和投資相關考量中。

本文授權自今周刊，原文見此。

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