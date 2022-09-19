快訊

地震搖不停，別怕！防災準備、如何應變趕快學起來

中重症+99例！4旬癌男確診兩周歿 BA.5佔比逼近6成

直播／31死！本土增2萬8210例 周志浩：較上周增加10%左右

一餐花10元 2年半存下人生第一個100萬！專家：有錢人都有這3種特質

聯合新聞網／ 今周刊
盧燕俐只花了2年半時間，就完成存款100萬目標。 示意圖／ingimage
盧燕俐只花了2年半時間，就完成存款100萬目標。 示意圖／ingimage

【撰文・盧沛甫】

在努力追求致富的過程中，除了勤奮工作、學習投資理財以外，掌握有錢人的特質，也是邁向財富自由的關鍵因素之一。理財作家盧燕俐提醒年輕人，千萬別忽略聚沙成塔的威力，從小錢開始管理，趁年輕時踏出理財第一步，未來才能管理好大錢，成為有錢人。

高通膨環境下，許多社會新鮮人面臨每月存款縮水的窘境，一不小心甚至成為月光族。盧燕俐分享年輕時，自己希望能在3年內存到1百萬元，為達成目標，她除了兼好幾份工增加收入來源外，當年更跑到大賣場買99元、100顆的冷凍水餃，每餐10顆，等同於一餐只花費10元，開源節流達到極致。最終僅花了2年半時間，盧燕俐便完成存款100萬目標。

「當你的存摺有了人生第一個一百萬，你就會更有存錢動力。」盧燕俐分享自身經驗，在財富累積過程中，隨著金額逐漸擴大，會使自己更有動力前進，因此絕對不要小看日常生活中的小錢，這些都將是邁向致富的養分。

財富累積到一定程度，盧燕俐也一改年輕時作風，將人生態度轉變為「對自己好一點」的生活風格。現在的她不僅更重視健康，也會挑選自己想要的工作內容，更重要的是運用投資理財，打造錢滾錢的獲利方式。

有錢人有哪些特質，盧燕俐分享了她觀察到的3個特點：

1. 有錢人重視CP值，不會亂花錢

盧燕俐認為，有錢人在消費行為上，與一般大眾認為的「有錢就任性」相當不同，他們十分重視CP值，單價高商品，若具有好品質，對有錢人而言，反而比低單價商品更值得入手。

2. 投資理財不會超出自身能力範圍

盧燕俐也觀察到，許多有錢人在理財上，常會選擇自己有研究的項目來進行投資，例如：對房市熟悉的人，會選擇投資房地產；對股市研究透徹的人，會選擇買進股票。盧燕俐也提醒，投資人在選擇投資標的時，絕對不要盲目跟從專家或分析師建議，自身仍要做功課，對商品有一定程度了解後，再考慮是否買進。

3. 有穩定現金流的前提下，學會大膽借錢

具有一定資產後，若想將資產翻倍，盧燕俐認為，在台灣低利率環境下，其實學會跟銀行打交道，將資產拿去抵押並投入有十足把握的投資商品，也是許多有錢人加速累積資產的方式。不過盧燕俐特別提醒，並不是鼓勵投資人借錢，若想靠借錢來加速累積資產，前提是必須對投資商品相當有把握，且具有一份穩定現金流的工作，才不會本末倒置。

PODCAST節目中，她分享了一名包租公有錢好朋友：最近第一次想投資股票，就想花1000萬元、買進台積電，盧燕俐給這名有錢人的建議是什麼？歡迎收聽本集節目：https://apple.co/3xysVSk

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

45歲起步不晚，退休後穩穩持有現金流！畢德歐夫：趁早打造被動收入

把握「熊市短、牛市長」基金微笑獲利法！盧燕俐：這類ETF持股標配、定期定額10年賺9%

花蓮外役監囚犯1年特休5個月？他點名職場「1族群」酸：通通去反省

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

俄烏戰爭令「普習會」有點尷尬⋯與陸「友好無止境」的俄 如今讓習近平很頭痛

中國國家主席習近平，於本月15日，在烏茲別克「上海合作組織」峰會，與俄羅斯總統普丁舉行會談，這也是雙方在俄羅斯入侵烏克蘭後，首次會面。

一餐花10元 2年半存下人生第一個100萬！專家：有錢人都有這3種特質

在努力追求致富的過程中，除了勤奮工作、學習投資理財以外，掌握有錢人的特質，也是邁向財富自由的關鍵因素之一。理財作家盧燕俐提醒年輕人，千萬別忽略聚沙成塔的威力，從小錢開始管理，趁年輕時踏出理財第一步，未來才能管理好大錢，成為有錢人。

人資認證！美容美髮、幼教科系也能進台積電 無經驗技術員第一年年薪就破70萬

「不一定要會念書才能進台積電。」台積電慈善基金會董事長張淑芬昨（9/14）日在SEMICON「半導體人才培育論壇」上的這席話，顛覆了許多人的想像。

他26歲月入6萬、國立大學畢業「跑外送」不怕被笑：還能騎車環島兼外送

8年級的林昱樹在早餐店上班，他的工作在中午12點前就結束了。年輕的他想再找一份可以兼差的工作，4年前去當外送員。每天外送3小時再增加2萬多元收入，26歲月入高達6萬元，比同儕來得更好。

她82歲5天遊5國！愛巧克力冰當早餐 裴洛西讓人意外的point

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）短暫訪台，她挺台灣的立場與言論讓台灣颳起一陣裴洛西旋風，一直到47歲才正式踏入政壇的她，有許多可能讓你很意外的point。

南山淨值大縮水！存金融股怎麼買？國票金魏啟林：挑「這種金控」就對了

在升息循環啟動、金融市場大跌等雙重壓力下，台灣保險業者在尚未接軌國際、全面採用IFRS 17會計準則前，因為資產與負債評價標準不一致，出現在第二季淨值縮水9,375億元的極端情況。然而，財信傳媒董事長謝金河在最新一集「老謝看世界」的節目中直言：「南山人壽不會倒啦」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。