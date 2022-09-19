一餐花10元 2年半存下人生第一個100萬！專家：有錢人都有這3種特質

【撰文・盧沛甫】

在努力追求致富的過程中，除了勤奮工作、學習投資理財以外，掌握有錢人的特質，也是邁向財富自由的關鍵因素之一。理財作家盧燕俐提醒年輕人，千萬別忽略聚沙成塔的威力，從小錢開始管理，趁年輕時踏出理財第一步，未來才能管理好大錢，成為有錢人。

高通膨環境下，許多社會新鮮人面臨每月存款縮水的窘境，一不小心甚至成為月光族。盧燕俐分享年輕時，自己希望能在3年內存到1百萬元，為達成目標，她除了兼好幾份工增加收入來源外，當年更跑到大賣場買99元、100顆的冷凍水餃，每餐10顆，等同於一餐只花費10元，開源節流達到極致。最終僅花了2年半時間，盧燕俐便完成存款100萬目標。

「當你的存摺有了人生第一個一百萬，你就會更有存錢動力。」盧燕俐分享自身經驗，在財富累積過程中，隨著金額逐漸擴大，會使自己更有動力前進，因此絕對不要小看日常生活中的小錢，這些都將是邁向致富的養分。

財富累積到一定程度，盧燕俐也一改年輕時作風，將人生態度轉變為「對自己好一點」的生活風格。現在的她不僅更重視健康，也會挑選自己想要的工作內容，更重要的是運用投資理財，打造錢滾錢的獲利方式。

有錢人有哪些特質，盧燕俐分享了她觀察到的3個特點：

1. 有錢人重視CP值，不會亂花錢

盧燕俐認為，有錢人在消費行為上，與一般大眾認為的「有錢就任性」相當不同，他們十分重視CP值，單價高商品，若具有好品質，對有錢人而言，反而比低單價商品更值得入手。

2. 投資理財不會超出自身能力範圍

盧燕俐也觀察到，許多有錢人在理財上，常會選擇自己有研究的項目來進行投資，例如：對房市熟悉的人，會選擇投資房地產；對股市研究透徹的人，會選擇買進股票。盧燕俐也提醒，投資人在選擇投資標的時，絕對不要盲目跟從專家或分析師建議，自身仍要做功課，對商品有一定程度了解後，再考慮是否買進。

3. 有穩定現金流的前提下，學會大膽借錢

具有一定資產後，若想將資產翻倍，盧燕俐認為，在台灣低利率環境下，其實學會跟銀行打交道，將資產拿去抵押並投入有十足把握的投資商品，也是許多有錢人加速累積資產的方式。不過盧燕俐特別提醒，並不是鼓勵投資人借錢，若想靠借錢來加速累積資產，前提是必須對投資商品相當有把握，且具有一份穩定現金流的工作，才不會本末倒置。

PODCAST節目中，她分享了一名包租公有錢好朋友：最近第一次想投資股票，就想花1000萬元、買進台積電，盧燕俐給這名有錢人的建議是什麼？歡迎收聽本集節目：https://apple.co/3xysVSk

本文授權自今周刊，原文見此。

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