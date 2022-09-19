俄烏戰爭令「普習會」有點尷尬⋯與陸「友好無止境」的俄 如今讓習近平很頭痛

【撰文・林信男】

中國國家主席習近平，於本月15日，在烏茲別克「上海合作組織」峰會，與俄羅斯總統普丁舉行會談，這也是雙方在俄羅斯入侵烏克蘭後，首次會面。

俄烏戰爭爆發初期，由於兩國兵力懸殊，外界多研判，俄羅斯可在短時間內，拿下烏克蘭；豈料，烏克蘭一再展現頑強抗敵能力，近期更突破俄軍防線，陸續奪回失土，讓這場爆發迄今近7個月的戰爭，出現情勢扭轉跡象。

今年2月，習近平和普丁在北京會晤，共同發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，強調「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區，加強戰略協作不針對第三國，也不受第三國和國際形勢變幻影響。」

中俄原欲建立「新世界秩序」 卻因俄烏戰爭生變

然而，俄烏戰爭爆發，以及俄軍在烏克蘭東北方節節敗退的現況，讓原欲與普丁聯手建立「新世界秩序」的習近平，開始感到緊張。

根據CNN分析，在習近平領導下，北京和莫斯科的關係日益密切，導致俄烏戰爭的結局，將直接對中國造成影響。

假設俄羅斯被擊敗，淪為中美競爭之間的「無用資產」，華府就未必會把注意力，放在莫斯科身上，而是直接聚焦於北京當局；因此，如果習近平的立場，傾向幫助俄羅斯，便可能使中國受到西方國家制裁。

對習近平而言，當前時機極為敏感。首先，距離中共召開第20次全國代表大會（將於10月16日舉行），只剩1個月；其次，在新冠肺炎疫情重創經濟後，與西方國家貿易往來頻繁的中國，應不至於做出任何可能危及經濟重建的舉措。

中國不會冒險幫助俄羅斯？「普習會」對話見端倪

多倫多大學政治學系副教授塞瓦‧古尼茨基（Seva Gunitsky）認為，對中國來說，「現在不是冒險幫助俄羅斯的時機，尤其是俄軍在（俄烏）戰爭中表現不佳時。」

古尼茨基的論點，似乎也可在本次「普習會」對話內容中，看出端倪。

雖然習近平和普丁會晤時，分別以「我的老朋友」、「習近平同志、親愛的朋友」稱呼對方，但普丁在回應習近平時特別提到，他可以理解北京當局對俄烏情勢的「疑問和擔憂」（questions and concern），並對中國在此事上秉持「平衡立場」（balanced position），表達感謝之意。

現階段，要預測俄烏戰爭結局，還為時過早；但，即使是對俄羅斯戰敗的預期，也足以令北京當局感到焦慮。

俄軍在烏克蘭屢屢受挫，已在俄羅斯國內，引發政治反彈，假如俄羅斯戰敗，不僅會導致政局不穩，中國也將極為頭痛。

畢竟，中俄之間的友好關係，不只建立在聯手對抗西方國家的立場上，也和習近平與普丁之間的交情有關。自2013年正式成為中國最高領導人以來，習近平累計和普丁會面38次，是與其他國家元首會晤次數的2倍以上。

若普丁失勢 中俄未必能延續友好關係

不過，此時此刻，與俄羅斯劃清界線，或許是習近平減輕頭痛程度的辦法之一。BBC引述美國情報機構消息，稱俄羅斯迫切需要武器，並與伊朗、北韓、中國接洽；然而，目前尚無跡象顯示，中國對此表示同意。

CNN評論道，倘若普丁失勢，無法扮演強人角色，中俄之間「友好沒有止境」的關係，不見得能繼續獲得保證，在最壞的情況下，俄羅斯甚至可能向西方國家，展現友好態度，加劇中國對美國在地緣政治上的擔憂。

正如古尼茨基所言，「如果普丁被視為軟弱之人，將令中國深感尷尬。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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