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美通過「台灣政策法案」 謝金河讚：歷年來最具體支持 陸2產業恐加速脫鉤

聯合新聞網／ 今周刊
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【撰文・謝金河】

從點到面：晶片戰爭已全面開打！

今天美國參議院外交委員會以17比5，通過台灣政策法案，這是歷年來支持台灣最具體且明確的法案，勢必為未來美中台三方關係帶來重大影響及變數，而美中對抗也將全面升級。

最明顯且直接的戰場在半導體！從8月9日的晶片及科學法案通過，到Chip4的籌組醖釀，美國全面構築一個對中國的半導體防線，凡是接受晶片法案補貼的企業，十年之內不得在中國投資。美國也把設備輸中限制在28奈米以上的成熟製程。晶片的四方聯盟，看起來南韓仍猶豫，但為了補破網，美光立刻宣布到2030年之前投資400億美元蓋記憶體廠。

構築了圍中路徑，美國商務部立即發函給KLA、Lam Research及Applied Material，要求出售14奈米製程以下設備給中國，必須取得商務部核准函。接下來又對AMD及Nvidia的GPU及AI晶片設限，立即造成這兩家企業股價大跌。接下來又對電子自動化軟體的EDA設限，全球EDA掌握在synopsys、Cadence及西門子EDA三家公司手上，這三家企業全球市占率78%，這個管制措施出來直接打中核心，對於中國自主研發半導體，已帶來沈重壓力。

這幾個大動作跟2019年以來，把中芯國際、華為等列入實體清單的點的制裁不一樣，這次限制十年不得在中國投資，設備出口也限制在含14奈米以下的製程。這場晶片戰爭，美國出手愈來愈重，中國要想突圍，難度加高。

今年台灣為了防制中國來台挖角、偷技術，通過營業秘密法，司法機關也加緊腳步查辦。

最近美國再加大力道，葉倫提出友善供應鏈（Friend Shoring），呼籲各國把供應鏈移至友善國家。拜登也提出生技登月計劃（Cancer Moonshot），要求生技產業及生物製劑產業移回美國，美中產業加速脫勾，對世界經濟勢力帶來巨大影響！

本文授權自今周刊，原文見此

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