人資認證！美容美髮、幼教科系也能進台積電 無經驗技術員第一年年薪就破70萬

【撰文・林韋伶】

「不一定要會念書才能進台積電。」台積電慈善基金會董事長張淑芬昨（9/14）日在SEMICON「半導體人才培育論壇」上的這席話，顛覆了許多人的想像。

事實上，就在同一場論壇中，台積電人才開發暨招募處處長莊秀華也證實了此說法，指出高中職畢業員工大約占整體員工的1成，且「也有員工是從美容美髮或幼教科系畢業的。」

目前光是在台灣就有6萬名員工的台積電，近年除了持續深耕台灣以外，在海外也更積極布局，由於公司快速成長，對各種人力的需求也相當迫切。

以今年來說，台積電已召募約8000名員工，其中有2000多名、近3000名新人為生產線、製造直接相關職務，有許多都是高中職畢業，莊秀華分析：「在半導體產業中，高中技職同學有很多機會，非常歡迎高中職同學加入。」

台積電員工訓練課程豐富 學美容美髮、幼教的新鮮人也歡迎

就算念的並非電子電機相關科系，學子在台積電仍可能找到適合自己的職務，「其實員工中也有念美容美髮或幼教科系的，大家不用擔心，進來後公司會提供完整培訓課程。學校教的是基礎、做事的方法與態度養成，但專業是從公司才開始學，不用擔心，我們（各科系學生）都很歡迎。」莊秀華這樣解釋。

至於進入台積電的薪資福利水準如何？莊秀華以「直接人員技術員」來舉例，若是無經驗的新進技術員，剛進去的第一年，薪資加獎金有超過70萬元年薪，若有經驗者則將依照經歷往上加。

而對於大家常聽到「台積電員工是輪班星人」的傳言，莊秀華坦言：「若是工程師體系，加班免不了，但台積電是守法公司，法律保障是底線，有加班需求一定會付加班費，儘管產業型態較難改變，但一定符合法律規範。」

若是生產線技術員，在台積電則採「四班二輪」，也就是做兩天休兩天、日班夜班對輪的型態，加班比例較少。莊秀華說有許多年輕人其實滿喜歡這種輪班型態，因為若在非假日休假，不但訂飯店較便宜、到人氣餐廳不用排隊，平常要到公務機關辦事也不用請假。

薪資水準如何、輪班為常態、加班是家常便飯？台積電人資處長說分明

莊秀華強調，學歷通常在進入公司後就被淡忘，後續員工能升多高，主要看個人態度，「半導體是高精密產業，新人進來後有非常多培訓與訓練資源可用，課程非常多，多到大家可能不一定上得完，有這麼多資源在這裡，有沒有持續學習的心態才是關鍵。」

針對另一個社會的刻板印象，認為在台積電產線上就是要做重複性作業或搬貨，莊秀華也提出澄清：「現在半導體業已高度自動化，尤其是較先進的晶圓廠，已經不太有人在廠內走來走去，做的也不是重複作業與搬貨。」

莊秀華比喻，實際的情況比較像在太空總署工作，員工在大控制室監看螢幕上的生產數據，一旦發現數據異常，就馬上通知相關設備工程師進場維護。」

莊秀華分析，高中職學生進入台積電不管選擇當技術員或助理工程師，隨著年資與經驗的累積，分別可以再往上升為資深技術員、主任技術員，或是升為副工程師、工程師。

台積電選才非以學歷為依歸 首選能認同核心價值者

而台積電的選才標準則是希望能找到認同公司核心價值觀的員工，台積電的核心價值觀包括：正直與誠信（Integrity）、承諾（Commitment）、創新（Innovation）與客戶信任關係（Customertrust）。莊秀華再次強調：「不知道大家有沒有注意到，這四個核心價值都跟學歷無關，台積電認為員工的品格跟價值觀更重要。」

另一方面，台積電也對擁有「動手實作」能力的學生特別有興趣，而「動手實作」恰巧為高中技職學生的最大優勢。

莊秀華以一個小故事來舉例，台積電在修理機器時需要用到一個很特殊的、類似於扳手的工具，過往向國外採買一隻大約要3萬元，且因為是一項耗材，必須常常採買，台積電需要的量又很大，因此也算一筆不小的開銷。

高中技職學生「動手實作」能力強 可望成進台積電最大優勢

「有一位（技職學校畢業的）同仁發現，他過去在學校就曾經做過類似的工具，因此試著自己畫圖設計，還真的做出可以替代的工具，採購的價格也從3萬大幅降低到3000元，對公司有非常大個貢獻。」莊秀華說明。

最後，莊秀華也說台積電非常歡迎女性加入，目前觀察到的情況，女性好似比較害怕進半導體產業，因此招募活動都會特別規劃專場來招募女性人才，找女性主管與員工來分享女性在半導體產業能扮演什麼樣的角色。

莊秀華分析：「職場講究多元文化，不同性別、背景、思考邏輯，看事情的觀點就不一樣，若有更多女性員工加入，可望擦出不同的火花。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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