全家直接開到你家門口！國產電動車不只鴻海做 全家找宣明智做行動零售車　

【撰文・劉煥彥】

聯電榮譽副董事長宣明智今（14）日以汽車電子開發商公信電子董事長的身分，在台北公開為全家便利商店開發的智慧零售電動車Fami Mobi。這款電動商用車只花了兩個規畫，五個月就打造出來，8月已經在南科管理局亮相。宣明智表示，他借重台灣優異的電子零組件能力，找來九家國內業者合作，幾個月就做出Fami Mobi，顯示台灣完全有能力在電動車的時代，打出自己的一片天。

「只要一位司機可以出去營業，商品交易就用電子交易。」

宣明智今天在SEMICON Taiwan 2022國際半導體展會場的外面，向媒體展示已經掛上試車牌照的Fami Mobi。他說明，日本全家已經研究行動零售電動車一段時間，台灣全家超商是去年底找上公信電子，研究在台灣的可行性。

宣明智說：「我們要提供全家可以開到你家前面、（公司）宿舍前面、集合住宅前面（的車子）。這輛車跟胖卡不一樣，胖卡沒有這麼大。」、「因為車上有電，所以所有冷藏、冷凍、加熱，甚至咖啡機，都可以在這裡供應，只要一位司機開車就可以出去營業，商品交易就用電子交易。」

宣明智稱這台電動車能供應多元服務，只要一位司機開車就可以出去營業。劉煥彥／攝影

2個月研究、5個月做出來

宣明智表示，台灣電子零組件的能力很強，一接到全家來詢問，只花了2個月研究是否可行及找合作廠商，再花了5個月就做出第一輛車。

根據今天現場的展示說明，公信電子打造Fami Mobi的合作廠商，包括了合擎、創奕能源、捷能動力、飛宏、信通交通、隆勤實業、萬旭、中華台亞，以及三圓等9家廠商。宣明智提到，全家希望可以再做五輛Fami Mobi，實地試驗經營模式後，未來再快速擴充。

宣明智只花了2個月研究是否可行，找到合作廠商後僅花5個月就做出第一輛車。劉煥彥／攝影

今天是行動商店，未來可能是行動基地台

宣明智也說：「未來車子都要電動化，電動化不只是要換掉引擎。這樣的車子（Fami Mobi）可以取代店面，可以用自然的東西取代冷氣，而且電子交易可以做很多事情。」、「它不只是換一台車而已，而是配合後頭的需要（做整體零售資源的調配），把設計都放在這裡。」、「電動車不只改變了汽車，它（Fami Mobi）今天是行動商店，未來有可能是行動基地台，或是行動充電站。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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