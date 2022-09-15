快訊

屏東新園資源回收場大火 烈焰狂燒濃煙竄天嚇壞居民

政大學生廁所貼探頭照 陳時中：不會在意 符合校規就可以

日月光吳田玉拋「虛擬整合元件大廠」迎地緣政治新變局

從韓國瑜天降神兵到陳其邁進入中央歷練 謝金河讚：高雄這點適合移居

聯合新聞網／ 今周刊
財訊科技董事長謝金河見證高雄40年發展，十分看好高雄未來發展。 圖擷自謝金河臉書
財訊科技董事長謝金河見證高雄40年發展，十分看好高雄未來發展。 圖擷自謝金河臉書

【撰文・謝金河】

等了40年，終於等到城市光榮感！參加大高雄崛起的一場論壇，坐在台下聆聽副市長林欽榮對高雄城市未來的發展藍圖，可以強烈感受到高雄的蛻變。

與參加與談的皇苑建設董事長郭敏能聊天，我可以感受到他對高雄市的未來充滿前所未見的信心。他說老天爺這些年給高雄人很大的考驗，從韓國瑜天降神兵，在高雄刮起一陣風，沒想到不到兩年，居然被罷免。落選後的陳其邁進入中央，擔任行政院副院長，他培養了自己的資歷與視野，也改變昔日的身段，用他生命最菁華的歲月來治理大高雄，他招商引資，為高雄帶來活水，尤其是這次台積電落腳高雄煉油廠，整個高雄翻轉，活起來了。

我見證高雄40年發展，從陪邱永漢先生訪問拆船大王王茲華、市長王玉雲、孫靜源先生，到80年代，看到高雄起高樓，從東帝士八五大樓、寶成、宏總、長谷世貿聯合國，這些蓋高樓的建設公司後來都不支倒地。

90年代，高雄快速殞落，房價甚至跌至一字頭，很多財團在選舉中大開支票，說要到高雄投資，結果都虛幌一招。每隔幾年，都有人說高雄要起來，最後都落空。

這些年高雄市容有很大的改變，產業也快速轉型，昔日的石化，鋼鐵等產業由高科技產業取代。例如，楠梓加工區已蛻變為科技園區，日月光、穎崴、界霖形成的封測產業鏈，未來將和台積電連結。這次穩懋、國巨在路竹科技園區至少投入3,000億元，駐龍在仁武也逐漸發展出航太產業鏈，加上原來的大寮、前鎮，還有華邦電子的千億設廠計劃，橋頭、崗山新聚落，高雄已成大南方計劃的核心。

產業的移入、投資，改變高雄城市風貌，加上這些年城市治理，愛河變乾淨，原本鐵路地下化到鳳山，地上改成綠園道，郭敏能說，他每天從美術館走到蓮池潭，來回5公里，不會晒太陽，這是邁向適合移居城市的好訊號。

去年我來港都會演講，發現每一家公司市值都暴升，而且企業家熱情洋溢，對未來充滿信心。這次參加論壇，這個對城市的光榮感和信心，是我40年來第一次見到。選舉又到來，市民的信心和光榮感提升，是市長勝選最強大的保證書！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

和陳時中這場「陽明山約會」，謝金河提3建言：未來市長若更重視山林、台北市民更有福

熬過金融風暴，東南亞供應鏈重組現曙光…謝金河：東協將取代中國生產基地角色，台商迅速卡位

眼看就要一統天下，卻被美國掐住脖子…謝金河：華為任正非高喊「活下來」，經濟寒氣正襲向全中國

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

曾說上學像坐牢、被譏「胖子」 黛妃之死讓他不如母受歡迎 查爾斯會是怎樣的國王？

「他們整晚用拖鞋、枕頭扔我，或衝過房間用力打我……，我希望能回家。」前述文字，來自彼時年僅13歲的查爾斯王子（Prince Charles），給家人的一封信。當年就讀高登斯頓寄宿學校（Gordonstoun）時，具王室身分的他，很快就被同學「另眼相看」，成了遭霸凌的對象。

逾700億史上最大飯店出售潮！國旅1房難求 飯店卻打包求售…買賣雙方3盤算

疫情讓國內飯店經歷一場汰弱留強的洗禮，在國旅復甦湧現一房難求的背後，卻有不少飯店打包求售，累計金額逾7百億元，而這時接手的買方卻有截然不同的盤算。

蘋果實體店明年首季印度拓點！為何沒有鴻海、緯創根本開不成？

蘋果iPhone 14，這支有史以來最快在印度量產的新手機，為何背後並非蘋果欲脫離中國製造的意圖？為什麼印度第一家蘋果專賣店，與這支手機大有關係？

1顆維他命比美貴3倍！關稅抽30％竟比香菸更高？揭台灣保健品千億市場背後亂象

8月底，疫情趨緩，全球國境漸開，美國舊金山灣里奇蒙市內的沃爾瑪（Walmart），店內的維他命專櫃前，已有不少華人以中文小聲地細心比價；一位女性消費者拿起一瓶善存女性綜合維他命，標價18.48美元，換算每顆維他命大約新台幣2.8元。

把握「熊市短、牛市長」基金微笑獲利法！專家：這類ETF持股標配、定期定額10年賺9%

眾多投資工具中，不少投資人會選擇買入「基金」作為參與市場的方式，面對大盤巨幅震盪，財經專家盧燕俐建議投資人定期定額買基金時，遇熊市要保持耐心，靜待市場回穩，才能享受從低點往上走的微笑曲線獲利。

秋節變盤國安基金力守萬四？30年股海老手不看淡台股：今年只買台積電

受美股影響，台股在中秋節前跌跌不休，但節後開盤第一天，台股大漲超過224點，收在14607點、收復萬四關卡之上。資深證券分析師杜金龍指出，在空頭市場，2月、5月是股市高點，接著一路跌到中秋節前，此時會是相對波段低點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。