從韓國瑜天降神兵到陳其邁進入中央歷練 謝金河讚：高雄這點適合移居

【撰文・謝金河】

等了40年，終於等到城市光榮感！參加大高雄崛起的一場論壇，坐在台下聆聽副市長林欽榮對高雄城市未來的發展藍圖，可以強烈感受到高雄的蛻變。

與參加與談的皇苑建設董事長郭敏能聊天，我可以感受到他對高雄市的未來充滿前所未見的信心。他說老天爺這些年給高雄人很大的考驗，從韓國瑜天降神兵，在高雄刮起一陣風，沒想到不到兩年，居然被罷免。落選後的陳其邁進入中央，擔任行政院副院長，他培養了自己的資歷與視野，也改變昔日的身段，用他生命最菁華的歲月來治理大高雄，他招商引資，為高雄帶來活水，尤其是這次台積電落腳高雄煉油廠，整個高雄翻轉，活起來了。

我見證高雄40年發展，從陪邱永漢先生訪問拆船大王王茲華、市長王玉雲、孫靜源先生，到80年代，看到高雄起高樓，從東帝士八五大樓、寶成、宏總、長谷世貿聯合國，這些蓋高樓的建設公司後來都不支倒地。

90年代，高雄快速殞落，房價甚至跌至一字頭，很多財團在選舉中大開支票，說要到高雄投資，結果都虛幌一招。每隔幾年，都有人說高雄要起來，最後都落空。

這些年高雄市容有很大的改變，產業也快速轉型，昔日的石化，鋼鐵等產業由高科技產業取代。例如，楠梓加工區已蛻變為科技園區，日月光、穎崴、界霖形成的封測產業鏈，未來將和台積電連結。這次穩懋、國巨在路竹科技園區至少投入3,000億元，駐龍在仁武也逐漸發展出航太產業鏈，加上原來的大寮、前鎮，還有華邦電子的千億設廠計劃，橋頭、崗山新聚落，高雄已成大南方計劃的核心。

產業的移入、投資，改變高雄城市風貌，加上這些年城市治理，愛河變乾淨，原本鐵路地下化到鳳山，地上改成綠園道，郭敏能說，他每天從美術館走到蓮池潭，來回5公里，不會晒太陽，這是邁向適合移居城市的好訊號。

去年我來港都會演講，發現每一家公司市值都暴升，而且企業家熱情洋溢，對未來充滿信心。這次參加論壇，這個對城市的光榮感和信心，是我40年來第一次見到。選舉又到來，市民的信心和光榮感提升，是市長勝選最強大的保證書！

本文授權自今周刊，原文見此。

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