蘋果實體店明年首季印度拓點！為何沒有鴻海、緯創根本開不成？

【撰文‧侯良儒】

蘋果iPhone 14，這支有史以來最快在印度量產的新手機，為何背後並非蘋果欲脫離中國製造的意圖？為什麼印度第一家蘋果專賣店，與這支手機大有關係？

千呼萬喚，被視為今年科技業「最後一根浮木」的蘋果iPhone 14，終於在美國時間九月七日問世，並在隔日展開預購。如同原先預期，蘋果執行長庫克（Tim Cook）為了要讓全球七億果粉重新「整隊」、往高階機種移動，蘋果今年刻意只更新高階機種的處理器、相機像素，以及去除「劉海」的全螢幕面板。

「差別待遇」這招，也確實奏效。截至11日，僅3個預購日，兩款高階機種iPhone 14 Pro與Max，到貨時間已來到至少六周，也就是消費者須等待到10月底或11月初，才能拿到這支新手機，達到分析師普遍認同的「熱賣」標準。

若從單一市場來看，又以亞洲的消費者最「買單」。在台灣，無論中華電、台灣大還是遠傳，眾業者收到預購單，有8成都是兩款iPhone 14高階機種；在中國，天風國際證券分析師郭明錤調查，高階機種的預購占比，更進一步來到85％。

只是這樣的成績，就代表庫克能一路高枕無憂到11月嗎？你可能會很訝異，屆時的他，將可能為了一件他在發表會上沒有講的事，而比現在更加忙碌。

這件事，就是今年11月，蘋果將委由其最大代工廠鴻海，在印度進行iPhone 14的量產，這個時程，創下蘋果歷年發表新世代機種，在印度製造的最快紀錄；過去，蘋果都是在新手機發表至少6個月後，才會在印度量產，譬如去年9月發布iPhone 13後，直到今年的4月初，才在印度啟動該款手機的製造。

為搶市才移師 非閃避中國製

由於在2017年以前，所有蘋果手機都是中國製造，因此「印度製iPhone」，經常被認為蘋果是在分散風險，甚至企圖培養下一個替代中國的製造基地。然而，這件事情在蘋果供應商眼中，卻完全不是這個樣子。

「對於印度，蘋果想的絕對不只是製造！」一名蘋果組裝廠主管分析，「客戶的產品策略分兩塊：成熟市場，它靠高階機種，拉高單價；新興市場，它要用中低階機種，把量衝大，印度就是首要目標，也是它在那裡做製造的主要原因。」

這位主管口中，想做「市場」而得設「工廠」的原因，就是從2017年起，印度連續兩年將手機的進口關稅，從10％上調至20％，蘋果為了避免iPhone在當地銷量受衝擊，因此在2017年委由緯創，在當地生產第一支印度製iPhone。

隔年，鴻海也加入印度製iPhone行列，並在2019年把蘋果10周年機種iPhone X的中階機種，首度移師到印度生產；此後的每年，就如同前述，蘋果會在新機種發表的6個月後，在印度進行量產 新手機。

這個「用工廠換市場」的策略，也確實收到了回報。

內部勢力熱議 讓供應鏈扎根

原本不允許在印度直接銷售手機的蘋果，2020年，它因為年前被獲准開設線上商店，推動該年iPhone的印度銷量大增7成、來到了320萬支的新高；2021年，這個銷售數字再衝高至540萬支，連續兩年改寫該品牌在印度的銷售紀錄。明年第一季，蘋果的首家印度實體門市，也將在第一大城孟買開幕。

顯然，蘋果手機的印度產量愈多，它在該國接收的銷售「綠燈」也愈多。尤其，蘋果在印度手機市占率還只有4.4％，未來成長空間仍大，「這就是為什麼，去年和碩也被蘋果叫去印度建廠。」這名蘋果供應鏈主管口中講的，是和碩繼緯創、鴻海之後，正式成為第三家前進印度、設立iPhone組裝廠的台灣代工業者。

「蘋果內部也有一股勢力，那群人很希望供應鏈能在印度落地。」一名蘋果供應鏈的高階經理人指出，「尤其管供應鏈的Sabih（即蘋果印度裔的高級副總裁），未來很可能接棒Jeff Williams（現任蘋果營運長）的營運長位置！」

在今年11月印度製造的iPhone 14出貨之後，因為時間點仍是該機種的首波銷售期，研究機構IIG預估，今年印度製造的蘋果手機，有望從去年的7百多萬支大增超過7成，來到一千兩百萬支的新高值，而受益最深的台灣業者，就是這支手機在印度的獨家組裝廠——鴻海。

「不得不說，鴻海的執行力真的太強了，提早在印度生產iPhone 14的重責大任，蘋果最後還是交給鴻海。」郭明錤指出。

其實，如果把時間回撥到今年6月，還有一件事情也非常「巧合」發生。

當時，印度總理莫迪無預警在推特上，放上他與鴻海董事長劉揚偉會晤的照片，並寫下「我歡迎鴻海在印度擴大電子製造的計畫」，兩個月後，就傳出iPhone 14將在印度提前量產的訊息。

「印度製造確實不好做，虧錢的人很多，但綜觀全球電子代工業，誰最有能力做到這件事？」一位鴻海主管向我們「暗示」，加上這次莫迪政府的表態，未來，最能幫助蘋果實現印度夢，恐怕還是從第一代iPhone就為其代工的鴻海。

6月下旬，鴻海董事長劉揚偉（左）與印度總理莫迪會晤，讓外界對這家電子代工大廠未來在印度的布局充滿想像。（圖／取自Narendra Modi推特）

不怕漲價「整隊」 鴻海都受惠

「蘋果跟鴻海，有點像是唇齒相依的共生關係。」一名組裝廠高層則分析，即使這些年蘋果不斷導入新的組裝廠，譬如近期的立訊，「但是像iPhone的高階機種，依舊是鴻海一家生產，蘋果還是不放心交給其他的組裝廠，因為只有鴻海，能在最短的時間，產出數量最多、且都能維持一樣品質的iPhone。」

今年iPhone 14的狀況也確實如此。據天風證券、以賽亞調研的調查，iPhone 14兩款高階機，即Pro與Pro Max，皆由鴻海100％獨家生產，由於蘋果今年為了誘使消費者買高階機，刻意拉開高階與中階機的規格落差，並首度將高階機的備貨比重上調至起碼五五％，因而讓鴻海被視為今年供應鏈的最大贏家。對比開賣至今的預購狀況，許多國家對高階機的預購都超過55％，不少地區甚至超過80％之譜，「獨拿高階機的鴻海，將會顯著受益。」郭明錤說。

在價格因素方面，儘管最終蘋果沒有調漲iPhone 14在美國、以美元計價的定價，但郭明錤解釋，蘋果在今年剔除最廉價、僅699美元起跳的Mini機種，並加入另一款定價899美元的平價大螢幕機種，以及增加高階機的備貨比，預估今年iPhone 14的平均單價，仍會比去年的iPhone 13再增加5至10％。

只是，對台灣消費者而言，今年的iPhone 14確實是漲價了，且幅度至多來到近8％；事實上，不只台灣，包括日本、中國、韓國、德國、印度等市場，蘋果在當地銷售的iPhone 14，定價都比去年高，像韓國與德國，漲幅就超過10％。

對照今年以來美元獨強的態勢，這代表著受惠於美元購買力大幅提升，當今全球只有美國的新iPhone沒有漲價，其餘國家則是漲成一片，這個「美國不漲但全球皆漲」的定價策略，作收漁翁之利的，仍將會是蘋果，以及蘋果最密不可分的代工夥伴鴻海。

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