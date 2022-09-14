1顆維他命比美貴3倍！關稅抽30％竟比香菸更高？揭台灣保健品千億市場背後亂象

【撰文‧今周刊編輯團隊】

8月底，疫情趨緩，全球國境漸開，美國舊金山灣里奇蒙市內的沃爾瑪（Walmart），店內的維他命專櫃前，已有不少華人以中文小聲地細心比價；一位女性消費者拿起一瓶善存女性綜合維他命，標價18.48美元，換算每顆維他命大約新台幣2.8元。

同一時間，回到台北市的藥妝店裡，同一款維他命換算下來，每顆要價台幣大約6.9元，是美國沃爾瑪架上的2.5倍。

同樣的，美國另一大維他命品牌萊萃美（Narure made）500毫克的鈣片，在美國架上每顆只賣新台幣3.6元，但飛越太平洋來到台灣本土電商，就變成4.6元，是美國的1.3倍。

大約1.5倍到3倍不等的價差，幾乎存在國內販售的許多保健品上，台灣人似乎也逐漸習慣了這種「台灣比美國貴2、3倍」的現況，因此在疫情前只要出國，到藥妝店採買維他命，幾乎是許多人的「必走行程」。

但疫情打亂了國人的出國計畫，「在病毒威脅下，國人對強化免疫功能的保健品需求大幅提高，因此這3年來，台灣保健品線上加線下的通路，幾乎都有二位數以上成長率。」對國內零售通路研究甚深的台灣尼爾森愛科負責人洪恒隆說。

國內保健品市場究竟有多大？財團法人食品工業發展研究所透過產業鏈的資料研究，估算2021年台灣的保健品市場規模為1608億元，等於平均每個人每年花費將近7千元在保健品上，如果能彌平台灣、美國之間的價差，國人是不是可以用2千多元的價格，得到一樣的保健功能？

首先來看看造成價差背後可能形成的原因，究其根源，高達30％的關稅肯定是原因之一。

根據財政部關務署的關稅規定，「錠劑、膠囊狀食物製品」項目的關稅稅率是30％。對身體健康有所危害的香菸，關稅只有27％，再看過往常被認定因為高關稅，招致進口價格太高的汽車，關稅也不過17.5％。

財政部說，若要調降關稅稅率，需要撰寫「國庫稅損（收）評估報告」，通常檢核該商品的主管機關會考慮兩項影響，一是「高關稅能否促進（保護）國內產業發展」，另一是「調降後是否將價差回饋給消費者」。

財政部舉例，2011年時嬰兒奶粉的關稅原本是5％，也是在消費者反映過高的情況下調降為2.5％，但最後進口商以「一罐嬰兒奶粉只有300多元，調降2.5％大約7、8元，消費者無感」為由，沒有降價。換言之，即使調降關稅，也未必能夠讓國內進口的保健品因此降價。

然而，當價差如此之大，消費者自然馬上轉戰到代購業者的身上，蝦皮上的賣家如此之多，就是最好的證明。財政部當然察覺這個國庫破口的「渠道」，並且著手極力防堵；因此從去年開始，許多跨海銷售的進口保健品品牌都驚覺，財政部查緝網購貨品的力道變嚴格了。

例如美國一家知名的保健品電商平台「iHerb」，就因為許多消費者抱怨貨品被卡在海關過久，甚至被要求補稅等，最後宣布退出台灣市場，不再接受郵寄到台灣的訂單。

「在網路時代，消費者的需求彈性變大，想要藉由關稅來維持國庫稅收的難度愈來愈高。」中央大學經濟系教授吳大任說。換句話說，當關稅高、價格高，消費者自然就會立刻尋求代購等其他管道，而國庫因此少收的稅收，難以估計。

其實保健品的平均價格大約都在1千元以上，甚至不乏一瓶3、5千元的高單價商品，關稅一調降可能差到數百元甚至上千元不等，消費者肯定會「很有感」。此外，如今行政院設有「物價聯合查緝小組」，若保健品的關稅調降，進口商有沒有據實反映在價格上，答案應該會很清楚。

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