台灣百萬人領重大傷病卡！動輒數十萬醫療費「壓垮一整家」 掌握3原則買這保險安心養病
【撰文・黃健誠】
隨著國人飲食精緻化，許多人常沒忌口就吃下不少高油、高糖、高熱量、高鹽的食物下肚，加上外食盛行，讓民眾健康風險提高。
根據衛福部最新統計，台灣領有全民健保重大傷病證明者已突破百萬人大關，其中「需積極或長期治療之癌症」已逾4成，比重高居首位。
這樣的統計，顯見慢性疾病相當盛行，且因重大傷病發生率高，須負擔龐大醫療費用，保險業者建議善用保險加強保障，特別是重大傷病險的保障，提前做好準備才能防患未然。
慢性病、癌症盛行 挑選重大傷病險掌握三原則
癌症等重大傷病治療往往需要高額費用，如標靶藥物、放射線療法等醫療費用，動輒可能花費數十萬元不等，療程長且需長期特殊照護，除了醫療費用支出還可能面臨收入中斷，加重家中經濟負擔。中國人壽指出，善用保險可以轉嫁突發疾病而產生的財務風險，掌握治療黃金期，讓保戶安心養病、不用煩惱口袋不夠深，家庭經濟有保障。
不過，在挑選重大傷病險時，也有一些原則需掌握，中壽表示，如條約中是否掌握健保22大項重大傷病項目，且這22大項目還可細分至300多項疾病，包含癌症、慢性精神病(含失智症)、急性腦血管疾病等常見疾病。
其次，重大傷病險的保障範圍是否有優認定，中壽表示，「重大傷病範圍」依據保險契約訂立時，及「被保險人診斷確定當時」由中央衛生主管機關公告之重大傷病項目進行理賠，因此當中央衛生主管機關新增項目時，亦即刻納入保障範圍。
由於罹患重大傷病的當下，馬上就可能會面臨龐大治療經費，因此重大傷病保險金是否有一次給付、整筆理賠的方式也需關注，這樣才能讓患者減輕財務壓力、安心治療。此外，重大傷病險是否提供身故保險金的給付，即使未罹患重大傷病仍得申領 ，保戶也可留意觀察。
另外，中壽也特別提醒，需特別留意的是「重大傷病險」與「重大疾病險」，因名稱相似，有些民眾常將兩個險種搞混，像是重大傷病險是以全民健保重大傷病證明中的22大類疾病、約300多項作為保障範圍。
重大疾病險則是保障7項疾病，包含冠狀動脈繞道手術、急性心肌梗塞（重度）、末期腎病變、重大器官或造血幹細胞移植、腦中風後障礙（重度）、癌症（重度）、癱瘓（重度）等
30歲女性買重大傷病終身險 無論是否罹病皆有保障
中壽也以實際產品試算，以30歲女性選擇投保「中國人壽醫卡新安重大傷病終身健康保險」保額新台幣100萬元、繳費20年期為例，年繳保費為38,600元，可保障至保險年齡到達100歲之保單週年日，保障期間若不幸罹患重大傷病最高可領取100萬元。
若該名女性在保障期間完全未罹患重大傷病而身故、完全失能或到了100歲仍健在，則依實際不同情形可領取身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金或祝壽保險金，因此不論是否罹患重大傷病都能獲得保障。
重大傷病或癌症往往難以預料，中壽建議民眾宜趁年輕及早做好保險規劃，惟有預先規劃重大傷病險，才能在「萬一」發生時，足以負擔療程、藥物等昂貴醫療費用，支應這些重症帶來的龐大開銷。
本文授權自今周刊，原文見此。
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