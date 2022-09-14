曾說上學像坐牢、被譏「胖子」 黛妃之死讓他不如母受歡迎 查爾斯會是怎樣的國王？

【撰文・林信男】

「他們整晚用拖鞋、枕頭扔我，或衝過房間用力打我……，我希望能回家。」前述文字，來自彼時年僅13歲的查爾斯王子（Prince Charles），給家人的一封信。當年就讀高登斯頓寄宿學校（Gordonstoun）時，具王室身分的他，很快就被同學「另眼相看」，成了遭霸凌的對象。

相較於父親菲利普親王（Prince Philip）的陽剛形象，1948年11月14日出生的查爾斯，自幼便展現出敏感、情緒化的性格。前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）曾在查爾斯3歲時，對其評論道，「年紀小小，卻想這麼多。」

雖然進入高登斯頓學校前，查爾斯就有在契姆預備小學（Cheam School）寄宿的經驗，但他始終無法適應，常因想家而哭泣。 菲利普親王、伊麗莎白二世，於安妮公主（Princess Anne）出生時，全家人一同合照，當時查爾斯年僅2歲。

赴高登斯頓就學後，查爾斯的招風耳、不高且微胖的身材（編按：成年後，查爾斯「官方身高」為5呎10吋、約178公分，但有報導稱，其實際身高，應為172至175公分），外加王室身分，使他成了同學嘲弄的對象，被戲稱為「胖子」（fatty）。

為排解在校受欺凌的鬱悶情緒，查爾斯每周都寫信回家訴苦。在查爾斯的記憶中，這段求學經歷，猶如「坐牢」（prison sentence）。

如今，這個當年因想家落淚、遭同學霸凌的小男孩，在他的母親、英國女王伊麗莎白二世，於2022年9月8日駕崩後，繼位成為英國國王，封號「查爾斯三世」（King Charles III）。 查爾斯就讀高登斯頓學校期間，常遭同學霸凌。（圖：翻攝自Daily News YouTube頻道）

曾形容中國官員為「恐怖舊蠟像」 習近平訪英他缺席國宴

就過往言行來看，查爾斯慣於對各式議題表達立場，他成為國王後，能否如伊麗莎白二世般，服膺身為君主的中立態度？已成外界高度關注的焦點。

1997年，代表英國王室出席香港主權移交儀式的查爾斯，事後於一篇日記中，將中國官員形容為「恐怖舊蠟像」（appalling old waxworks）；2年後，時任中國國家主席的江澤民訪問英國，伊麗莎白二世於白金漢宮設宴款待，查爾斯竟選擇缺席，跑去和當時的情人（現為王后）卡蜜拉（Camilla）一同用餐。

不只江澤民，包括胡錦濤、習近平等人訪英時，查爾斯皆未出席國宴；此外，他也曾以支持西藏為由，抵制2008年北京奧運會。

對於上述情形，查爾斯前助理博蘭（Mark Bolland）解讀，查爾斯是「故意冷落」中國國家領導人，因為身為西藏精神領袖達賴喇嘛支持者的查爾斯，並不認同中國政權，「他（查爾斯）覺得，達賴喇嘛受到中國壓迫。」

力挺《巴黎氣候協定》 關心氣候變遷議題

另一方面，查爾斯亦相當關心氣候變遷問題，力挺《巴黎氣候協定》。在美國前總統川普，打算讓美國退出《巴黎氣候協定》時，查爾斯便利用某次茶敘機會，與川普溝通此事。

查爾斯曾言，他無法眼睜睜看著極端氣候日益嚴峻，在高溫逐月破紀錄的情況下，連種植農作物都變得更加困難，「我們不能再這樣下去了！」

即使查爾斯在諸多議題上，顯得「很有個性」，但英國憲法學者博格達諾（Vernon Bogdanor）分析，國王是個全然不同的角色，有著不一樣的規則，「打從一開始，他（查爾斯）就知道，他不得不改變風格。」

博格達諾的說法，似乎可在查爾斯2018年接受BBC採訪的內容中，獲得支持。當時，查爾斯稱，他當然知道，作為君主，將有所不同，認為他不會改變行事作風的想法，是毫無道理的。

民調：最受歡迎王室成員為伊麗莎白二世 查爾斯好感度僅42％

不過，角色、行事風格的改變，能否扭轉公眾對查爾斯的喜愛程度？目前仍是未知數。英國市場調查暨數據分析公司YouGov資料顯示，王室成員中，最受歡迎者為伊麗莎白二世，75%的受訪民眾，對她抱有好感；與之相比，查爾斯僅獲得42%民眾喜愛。

輿論多將查爾斯受歡迎程度不及伊麗莎白二世的原因，指向查爾斯在婚姻中出軌一事，而他在與黛安娜王妃離婚、黛妃車禍逝世後，娶被視為「小三」的卡蜜拉為妻，也令許多人難以接受。

英國王室評論員維多利亞・墨菲（Victoria Murphy）對BBC表示，某些以查爾斯與黛妃婚姻為題材的節目、電影，在情節上的刻畫，就算不全然是事實，對民眾的影響力也很大。

2022年9月9日，查爾斯以國家元首身分，於當地時間晚間6點，向全國發表電視演說，強調無論英國人民身處何處、背景和信仰為何，「我都將努力以忠誠、尊重和愛，為你們服務。」

待位70年，查爾斯終於在73歲，迎來屬於他的王冠，不論他是否會因應角色轉換，改變其立場鮮明的作風，可以確定的是，他已花了夠長時間，做足準備，正式迎接屬於「查爾斯三世」的時代到來。

本文授權自今周刊，原文見此。

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